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  5. Серия B
Стадион:
Трапани
0:0
Конец матча
Брешия
0'
21' Желтая карточка
Унтерзее Жоэль
51' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
63' Желтая карточка
Luigi Canotto
84' Вторая желтая карточка
Мартинелли Алессандро
87' Желтая карточка
Бэлаша Михай
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Трапани производит замену. Риццато Симоне уходит, и Pepin заменяет его
Желтая карточка
87'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
84'
Мартинелли Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Брешия производит замену. Даль'Ольо Якопо уходит, и Модич Андрэй заменяет его
77'
Трапани производит замену. Luigi Canotto уходит, и Бэлаша Михай заменяет его

75'
Брешия производит замену. Торрегросса Эрнесто уходит, и Бонаццоли Федерико заменяет его
71'
Трапани производит замену. Петкович Бруно уходит, и Caio De Cenco заменяет его
Желтая карточка
63'
Luigi Canotto получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Брешия производит замену. Сомма Микеле уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
Желтая карточка
21'
Унтерзее Жоэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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