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Стадион: Сан Никола
35' Желтая карточкаТонуччи Денис
0:1
36' ПенальтиАнтенуччи Мирко
43' Желтая карточкаАрини Мариано
59' Желтая карточкаGiuseppe Scalera
62' Желтая карточкаEros Schiavon
1:1
63' ПенальтиМаньеро Риккардо
84' Желтая карточкаЧерри Альберто
84' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
|
35'
36'
0:1
43'
59'
62'
63'
1:1
84'
Состав команд
Бари 3-4-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 13 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 26 Giuseppe Scalera Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 20 Бриенца Франко Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Ичасо Сальвадор Вратарь
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 29 Валиани Франческо Полузащитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 11 Федато Франческо Нападающий
- 7 Боатенг Кингсли Нападающий
- 21 Gaetano Castrovilli
- 24 Nicola Turi
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 21 Понтиссо Симоне Полузащитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 9 Черри Альберто Нападающий
- 27 Гильоне Паоло Нападающий
- 11 Mattia Finotto
- 32 Shaka Mawuli
- 3 Tomasso Silvestri
- 13 Andrea Beghetto
- 22 Paolo Branduani
- 8 Mirco Spighi
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто СB
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари СB
- 16.09.2016 Бари 2:1 Чезена СB
- 10.09.2016 Виченца 0:0 Бари СB
- 03.09.2016 Перуджа 0:1 Бари СB
- 27.08.2016 Бари 1:2 Читтаделла СB
Спал-2013 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
- 17.09.2016 Спал-2013 2:2 Виртус Энтелла СB
- 10.09.2016 Асколи 1:1 Спал-2013 СB
- 04.09.2016 Спал-2013 3:0 Виченца СB
- 27.08.2016 Беневенто 2:0 Спал-2013 СB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Бари производит замену. Giuseppe Scalera уходит, и Валиани Франческо заменяет его
84'
Ди Чезаре Валерио получает желтую карточку.
84'
Черри Альберто получает желтую карточку.
82'
Спал-2013 производит замену. Зигони Джанмарко уходит, и Черри Альберто заменяет его
76'
Бари производит замену. Маньеро Риккардо уходит, и Gaetano Castrovilli заменяет его
70'
Спал-2013 производит замену. Понтиссо Симоне уходит, и Mirco Spighi заменяет его
63'
Г О О О О О Л - Маньеро Риккардо из команды Бари забивает пенальти
62'
Эрос Скиавон получает желтую карточку.
59'
Giuseppe Scalera получает желтую карточку.
52'
Бари производит замену. Souleyman Doumbia уходит, и Фурлан Федерико заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Арини Мариано получает желтую карточку.
36'
Г О О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал-2013 забивает пенальти
35'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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