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Стадион:
Бари
1:1
Конец матча
Спал-2013
0'
35' Желтая карточка
Тонуччи Денис
0:1
36' Пенальти
Антенуччи Мирко
43' Желтая карточка
Арини Мариано
59' Желтая карточка
Giuseppe Scalera
62' Желтая карточка
Eros Schiavon
1:1
63' Пенальти
Маньеро Риккардо
84' Желтая карточка
Черри Альберто
84' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Бари производит замену. Giuseppe Scalera уходит, и Валиани Франческо заменяет его
Желтая карточка
84'
Ди Чезаре Валерио получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Черри Альберто получает желтую карточку.
82'
Спал-2013 производит замену. Зигони Джанмарко уходит, и Черри Альберто заменяет его
76'
Бари производит замену. Маньеро Риккардо уходит, и Gaetano Castrovilli заменяет его

70'
Спал-2013 производит замену. Понтиссо Симоне уходит, и Mirco Spighi заменяет его
Описание гола
63'
Г О О О О О Л - Маньеро Риккардо из команды Бари забивает пенальти
Желтая карточка
62'
Эрос Скиавон получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Giuseppe Scalera получает желтую карточку.
52'
Бари производит замену. Souleyman Doumbia уходит, и Фурлан Федерико заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Арини Мариано получает желтую карточку.
Описание гола
36'
Г О О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал-2013 забивает пенальти
Желтая карточка
35'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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