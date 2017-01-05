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Стадион:
Дженоа
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дженоа - Рома, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Дженоа - Рома
Дженоа
2.5% (3)
Ничья:
10.2% (12)
Рома
87.3% (103)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
53.4% (63)
Рома:
15.3% (18)
Рома:
11% (13)
Ничья:
5.9% (7)
Рома:
2.5% (3)
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