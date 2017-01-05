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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан СA
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло СA
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан СA
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио СA
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан СA
- 11.09.2016 Милан 0:1 Удинезе СA
- 03.09.2016 Борнмут 1:2 Милан ТМК
- 27.08.2016 Наполи 4:2 Милан СA
- 21.08.2016 Милан 3:2 Торино СA
- 14.08.2016 Фрайбург 0:2 Милан ТМК
Кальяри (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.12.2016 Кальяри 4:3 Сассуоло СA
- 17.12.2016 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 04.12.2016 Пескара 1:1 Кальяри СA
- 30.11.2016 Сампдория 3:0 Кальяри КИ
- 27.11.2016 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 19.11.2016 Кьево 1:0 Кальяри СA
- 05.11.2016 Торино 5:1 Кальяри СA
- 31.10.2016 Кальяри 2:1 Палермо СA
- 26.10.2016 Лацио 4:1 Кальяри СA
- 23.10.2016 Кальяри 3:5 Фиорентина СA
- 16.10.2016 Интер Милан 1:2 Кальяри СA
- 02.10.2016 Кальяри 2:1 Кротоне СA
- 26.09.2016 Кальяри 2:1 Сампдория СA
- 21.09.2016 Ювентус 4:0 Кальяри СA
- 18.09.2016 Кальяри 3:0 Аталанта СA
- 11.09.2016 Болонья 2:1 Кальяри СA
- 28.08.2016 Кальяри 2:2 Рома СA
- 21.08.2016 Дженоа 3:1 Кальяри СA
- 15.08.2016 Кальяри 5:1 Спал-2013 КИ
Последние игры между собой
Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 0
Кальяри: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 13
- 21.03.2015 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 29.10.2014 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.01.2014 Кальяри 1:2 Милан Серия A
- 01.09.2013 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 10.02.2013 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.09.2012 Милан 2:0 Кальяри Серия A
- 29.01.2012 Милан 3:0 Кальяри Серия A
- 20.12.2011 Кальяри 0:2 Милан Серия A
- 14.05.2011 Милан 4:1 Кальяри Серия A
- 06.01.2011 Кальяри 0:1 Милан Серия A
- 03.04.2010 Кальяри 2:3 Милан Серия A
- 22.11.2009 Милан 4:3 Кальяри Серия A
- 22.02.2009 Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 05.10.2008 Кальяри 0:0 Милан Серия A
- 05.04.2008 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 25.11.2007 Кальяри 1:2 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|36 - 14
|42
|2.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|39 - 18
|38
|3.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|40 - 21
|35
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 20
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 21
|32
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 27
|28
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 24
|27
|10.
|Удинезе
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|11.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|12.
|Кальяри
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|27 - 42
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|14.
|Сампдория
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|15.
|Болонья
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 22
|20
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 26
|14
|18.
|Палермо
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 35
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|20.
|Пескара
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|14 - 33
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Кальяри, который состоится 08.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Кальяри, который состоится 08.01.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Милан - Кальяри
Милан
95.8% (114)
Ничья:
3.4% (4)
Кальяри
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
40.3% (48)
2:1 Милан:
32.8% (39)
1:0 Милан:
12.6% (15)
3:1 Милан:
4.2% (5)
3:0 Милан:
2.5% (3)
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