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Стадион:
Милан
 
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Кальяри
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Кальяри, который состоится 08.01.2017.
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Прогнозы на матч Милан - Кальяри
Милан
95.8% (114)
Ничья:
3.4% (4)
Кальяри
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
40.3% (48)
Милан:
32.8% (39)
Милан:
12.6% (15)
Милан:
4.2% (5)
Милан:
2.5% (3)
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