Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 10000
66' Желтая карточкаБелотти Андреа
76' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
85' Желтая карточкаБерарди Доменико
90' Желтая карточкаБазелли Даниэле
90' Желтая карточкаРагуза Антонио
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло в офсайде
95'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
93'
93'
Лирола Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
Базелли Даниэле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сенси Стефано.
92'
Рагуза Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Базелли Даниэле получает желтую карточку за толчок соперника.
91'
Дзаппакоста Давиде получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рагуза Антонио.
91'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
90'
89'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
88'
88'
Вальдифиори Мирко из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
87'
87'
87'
Фальке Яго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Берарди Доменико получает желтую карточку.
85'
Берарди Доменико из команды Сассуоло. Это Базелли Даниэле заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Моретти Эмилиано получил травму и заменен. Кастан Леандро выходит на поле.
83'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Летсерт Тимо.
82'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Моретти Эмилиано заработал фол.
82'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
81'
Фальке Яго из команды Торино. Это Рагуза Антонио заработал фол.
81'
81'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Аквилани Альберто заработал фол.
80'
Матри Алессандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
79'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
79'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
78'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло. Это Фальке Яго заработал фол.
77'
Рагуза Антонио пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Вальдифиори Мирко получает желтую карточку.
76'
Вальдифиори Мирко из команды Торино. Это Риччи Федерико заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вальдифиори Мирко из команды Торино подал угловой слева.
75'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
73'
73'
Оби Джоэл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ачерби Франческо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
73'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Берарди Доменико
72'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
72'
71'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
71'
71'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
70'
70'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
70'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
69'
69'
69'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
68'
Дефрель Грегоре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Россеттини Лука.
68'
68'
67'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Летсерт Тимо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
66'
Белотти Андреа получает желтую карточку.
66'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
65'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
65'
65'
Бенасси Марко делает скидку назад вдоль ворот
64'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
64'
Лирола Поль из команды Сассуоло. Это Фальке Яго заработал фол.
62'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло. Это Моретти Эмилиано заработал фол.
62'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
62'
Политано Маттео исполняет штрафной удар, но его блокируют
61'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сенси Стефано.
61'
61'
60'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
58'
Ачерби Франческо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
57'
57'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
56'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Ляич Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
52'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Летсерт Тимо заработал фол.
51'
51'
50'
Бенасси Марко из команды Торино сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
48'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
48'
48'
47'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
47'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Летсерт Тимо из команды Сассуоло делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
46'
Аквилани Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Россеттини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Моретти Эмилиано из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино бьет головой мимо ворот
45'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Бенасси Марко из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Белотти Андреа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
43'
43'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
43'
42'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
42'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
41'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
41'
41'
Риччи Федерико из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
39'
38'
38'
37'
37'
37'
Оби Джоэл делает скидку назад вдоль ворот
36'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло наносит очень неточный удар.
36'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
36'
36'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
34'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
33'
33'
33'
33'
33'
32'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
32'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
31'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло. Это Оби Джоэл заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Футболист команды "Торино" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
30'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
30'
30'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
30'
29'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
29'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
29'
29'
28'
28'
28'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
27'
27'
Баррека Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Ачерби Франческо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Моретти Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дефрель Грегоре.
23'
23'
21'
Вальдифиори Мирко коснулся мяча рукой.
21'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
19'
18'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Баррека Антонио блокирует соперника. Риччи Федерико заработал своей команде штрафной.
17'
17'
16'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
15'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
14'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Фальке Яго.
13'
13'
13'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
13'
13'
13'
12'
Фальке Яго из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Летсерт Тимо из команды Сассуоло делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
10'
Политано Маттео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
8'
8'
Бенасси Марко из команды Торино бьет головой мимо ворот
8'
8'
Дефрель Грегоре коснулся мяча рукой.
7'
Оби Джоэл из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
5'
2'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Торино
Сассуоло
22.8% (50)
Ничья:
47.5% (104)
Торино
29.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.9% (94)
1:2 Торино:
18.3% (40)
2:1 Сассуоло:
12.8% (28)
0:1 Торино:
8.2% (18)
1:0 Сассуоло:
6.8% (15)
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