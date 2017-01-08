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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 10000
Сассуоло
0:0
Конец матча
Торино
0'
66' Желтая карточка
Белотти Андреа
76' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
85' Желтая карточка
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Базелли Даниэле
90' Желтая карточка
Рагуза Антонио
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло в офсайде
95'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
93'
Удар от ворот произведет Торино

93'
Лирола Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
92'
Базелли Даниэле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сенси Стефано.
Желтая карточка
92'
Рагуза Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Базелли Даниэле получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
91'
Дзаппакоста Давиде получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рагуза Антонио.
91'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Сассуоло
89'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
89'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Торино
Угловой
88'
Вальдифиори Мирко из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
87'
Летсерт Тимо выбил мяч на угловой.
87'
Удар от ворот произведет Сассуоло
87'
Фальке Яго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
85'
Берарди Доменико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Берарди Доменико из команды Сассуоло. Это Базелли Даниэле заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Моретти Эмилиано получил травму и заменен. Кастан Леандро выходит на поле.
Травма, повреждение
83'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Летсерт Тимо.
Фол, нарушение
82'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Моретти Эмилиано заработал фол.
82'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
81'
Фальке Яго из команды Торино. Это Рагуза Антонио заработал фол.
81'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Аквилани Альберто заработал фол.
80'
Матри Алессандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
80'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
79'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
79'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
Фол, нарушение
78'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло. Это Фальке Яго заработал фол.
77'
Рагуза Антонио пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Вальдифиори Мирко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Вальдифиори Мирко из команды Торино. Это Риччи Федерико заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Вальдифиори Мирко из команды Торино подал угловой слева.
75'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Сассуоло
73'
Оби Джоэл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ачерби Франческо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
73'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Берарди Доменико
Фол, нарушение
72'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
72'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
71'
Летсерт Тимо выбил мяч на угловой.
71'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
70'
Удар от ворот произведет Сассуоло
70'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
70'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
69'
Вальдифиори Мирко из команды Торино подал угловой справа.
69'
Летсерт Тимо выбил мяч на угловой.
69'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
69'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
Фол, нарушение
68'
Дефрель Грегоре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Россеттини Лука.
68'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
67'
Летсерт Тимо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
Желтая карточка
66'
Белотти Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
65'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Оби Джоэл из команды Торино делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Удар от ворот произведет Сассуоло
65'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Бенасси Марко делает скидку назад вдоль ворот
64'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Лирола Поль из команды Сассуоло. Это Фальке Яго заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло. Это Моретти Эмилиано заработал фол.
62'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
62'
Политано Маттео исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
61'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сенси Стефано.
61'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
60'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
58'
Ачерби Франческо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
Угловой
57'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
56'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Ляич Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Оби Джоэл из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
52'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Летсерт Тимо заработал фол.
51'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
50'
Бенасси Марко из команды Торино сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
48'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Вальдифиори Мирко из команды Торино подал угловой справа.
47'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
47'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Летсерт Тимо из команды Сассуоло делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Аквилани Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Россеттини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
Угловой
47'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
46'
Моретти Эмилиано из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
46'
Вальдифиори Мирко из команды Торино подал угловой справа.
46'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Сассуоло
45'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Бенасси Марко из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников.
44'
Удар от ворот произведет Сассуоло
44'
Белотти Андреа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
43'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
43'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
43'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
42'
Оби Джоэл из команды Торино в офсайде
42'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
42'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
41'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
41'
Удар от ворот произведет Торино
41'
Риччи Федерико из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
40'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
40'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Удар от ворот произведет Сассуоло
39'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
38'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Сассуоло
37'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Оби Джоэл делает скидку назад вдоль ворот
36'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло наносит очень неточный удар.
36'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
36'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
34'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Сассуоло
33'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Удар от ворот произведет Сассуоло
33'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
Офсайд
32'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
31'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло. Это Оби Джоэл заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Футболист команды "Торино" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
30'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
30'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
30'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
29'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
29'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
28'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Баррека Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Ачерби Франческо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
25'
Моретти Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дефрель Грегоре.
23'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
21'
Вальдифиори Мирко коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
21'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
20'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
19'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Баррека Антонио блокирует соперника. Риччи Федерико заработал своей команде штрафной.
17'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Сассуоло
16'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Фол, нарушение
14'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Фальке Яго.
13'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
13'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
13'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
12'
Фальке Яго из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
10'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
10'
Летсерт Тимо из команды Сассуоло делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
10'
Политано Маттео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
8'
Удар от ворот произведет Сассуоло
8'
Бенасси Марко из команды Торино бьет головой мимо ворот
8'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
8'
Дефрель Грегоре коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
7'
Оби Джоэл из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Удар от ворот произведет Сассуоло
5'
Оби Джоэл из команды Торино бьет головой мимо ворот
5'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
2'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Торино
Сассуоло
22.8% (50)
Ничья:
47.5% (104)
Торино
29.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.9% (94)
Торино:
18.3% (40)
Сассуоло:
12.8% (28)
Торино:
8.2% (18)
Сассуоло:
6.8% (15)
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