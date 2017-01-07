Стадион: Карло Кастеллани Зрители: 9500
57' Желтая карточкаЛорини Венсан
74' Желтая карточкаМорганелла Мишель
77' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:0
78' ПенальтиМаккароне Массимо
90' Желтая карточкаЭнрике Бруно
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Несторовски Илья из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
94'
Несторовски Илья из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
94'
94'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
93'
93'
Энрике Бруно получает желтую карточку за споры
93'
93'
Рисполи Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Диаманти Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Диаманти Алессандро заработал фол.
91'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Гольданига Эдоардо.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Балог Норберт нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
90'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
90'
Диаманти Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Диаманти Алессандро на финте ушёл от оппонента.
88'
87'
87'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Паскуаль Мануэль заработал фол.
86'
85'
Мчедлидзе Леван возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Балог Норберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
Балог Норберт из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
85'
Балог Норберт на финте ушёл от оппонента.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Мчедлидзе Леван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Мчедлидзе Леван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Яяло Мато уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
83'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скорупски Лукаш.
82'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает навес
81'
81'
Тактическая замена. Ционек Тьяго уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
80'
80'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
79'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Энрике Бруно.
78'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Эмполи забивает пенальти
77'
Ционек Тьяго держал соперника за футболку, за что получил жёлтую карточку.
77'
ПЕНАЛТИ! - Ционек Тьяго тянет соперника за майку в штрафной площади. Маккароне Массимо заработал пенальти для своей команды
77'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
77'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
76'
Тактическая замена. Марилунго Гуидо уходит с поля и его заменяет Маккароне Массимо
75'
Тактическая замена. Морганелла Мишель уходит с поля и его заменяет Алеесами Хайтам
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Морганелла Мишель получает желтую карточку.
74'
Морганелла Мишель совершает грубый фол. Марилунго Гуидо был жертвой
74'
Кайсон Робин из команды Палермо делает подножку. Чосич Урош заработал фол.
73'
73'
73'
После дальнего удара, который нанес Рисполи Андреа мяч отбит вратарем
73'
72'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
71'
71'
71'
Беллучи Джузеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Кайсон Робин из команды Палермо в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Кроче Даниэле из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
70'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи в офсайде
70'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
69'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает неудачный навес.
69'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
Кроче Даниэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
68'
68'
Рисполи Андреа на финте ушёл от оппонента.
68'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
67'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
67'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Пуччарелли Мануэль заработал фол.
67'
67'
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Кайсон Робин, и мяч снова в игре
66'
66'
Кроче Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Гонсалес Джанкарло сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
65'
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Пуччарелли Мануэль
64'
Морганелла Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
63'
62'
После дальнего удара, который нанес Несторовски Илья мяч отбит вратарем
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо. Это Марилунго Гуидо заработал фол.
59'
59'
Морганелла Мишель из команды Палермо делает навес
59'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
58'
58'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает навес
58'
58'
Сапонара Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
58'
Яяло Мато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Лорини Венсан получает желтую карточку.
57'
Лорини Венсан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Морганелла Мишель.
56'
55'
Рисполи Андреа из команды Палермо в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Яяло Мато.
53'
53'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
53'
53'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Паскуаль Мануэль заработал фол.
52'
52'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Несторовски Илья из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Кроче Даниэле.
49'
Чосич Урош коснулся мяча рукой.
48'
48'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает навес
48'
48'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Гацци Алессандро коснулся мяча рукой.
46'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо. Это Мчедлидзе Леван заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи в офсайде
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Морганелла Мишель из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
43'
Чосич Урош из команды Эмполи делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
43'
43'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Лорини Венсан, и мяч снова в игре
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Паскуаль Мануэль, и мяч снова в игре
42'
Кроче Даниэле из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
39'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает навес
39'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Морганелла Мишель заработал фол.
38'
Гольданига Эдоардо возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Кайсон Робин из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Чосич Урош.
37'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
36'
Гольданига Эдоардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает подножку. Гольданига Эдоардо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
35'
Яяло Мато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Несторовски Илья из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
32'
31'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает подножку. Марилунго Гуидо заработал фол.
30'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Мчедлидзе Леван заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
29'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
27'
27'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Чосич Урош из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой справа.
26'
Диуссе Ассан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо отвел угрозу отличным подкатом
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гонсалес Джанкарло.
24'
24'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Энрике Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Энрике Бруно из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
22'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
22'
Кайсон Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
21'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лорини Венсан на финте ушёл от оппонента.
21'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Чосич Урош из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
20'
19'
19'
Морганелла Мишель на финте ушёл от оппонента.
18'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
18'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
18'
Беллучи Джузеппе выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
16'
Мчедлидзе Леван на финте ушёл от оппонента.
16'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает навес
16'
16'
16'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
14'
Паскуаль Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
13'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
12'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Сапонара Риккардо на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
11'
Кайсон Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Кайсон Робин из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
8'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
8'
Лорини Венсан выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Морганелла Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
5'
Морганелла Мишель из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Лорини Венсан.
5'
Кроче Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Морганелла Мишель из команды Палермо делает навес
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
4'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
4'
4'
3'
Марилунго Гуидо на финте ушёл от оппонента.
3'
2'
1'
Рисполи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Энрике Бруно из команды Палермо делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Палермо
Эмполи
62% (129)
Ничья:
28.8% (60)
Палермо
9.1% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эмполи:
30.8% (64)
2:1 Эмполи:
27.9% (58)
1:1 Ничья:
24% (50)
1:2 Палермо:
4.3% (9)
0:0 Ничья:
3.8% (8)
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