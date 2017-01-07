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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9500
Эмполи
1:0
Конец матча
Палермо
0'
57' Желтая карточка
Лорини Венсан
74' Желтая карточка
Морганелла Мишель
77' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:0
78' Пенальти
Маккароне Массимо
90' Желтая карточка
Энрике Бруно
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Несторовски Илья из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
94'
Несторовски Илья из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
94'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
93'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
93'
Энрике Бруно получает желтую карточку за споры
93'
Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рисполи Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Диаманти Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Диаманти Алессандро заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Гольданига Эдоардо.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Балог Норберт нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
Угловой
90'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
90'
Диаманти Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Диаманти Алессандро на финте ушёл от оппонента.
88'
Удар от ворот произведет Палермо
87'
Удар от ворот произведет Палермо
Фол, нарушение
87'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Паскуаль Мануэль заработал фол.
86'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
85'
Мчедлидзе Леван возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Балог Норберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
Балог Норберт из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
85'
Балог Норберт на финте ушёл от оппонента.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
85'
Мчедлидзе Леван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Мчедлидзе Леван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Яяло Мато уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
Фол, нарушение
83'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скорупски Лукаш.
83'
Яяло Мато из команды Палермо делает навес
82'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает навес
81'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Ционек Тьяго уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
80'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
80'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Энрике Бруно.
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Эмполи забивает пенальти
Желтая карточка
77'
Ционек Тьяго держал соперника за футболку, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛТИ! - Ционек Тьяго тянет соперника за майку в штрафной площади. Маккароне Массимо заработал пенальти для своей команды
77'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
77'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
76'
Тактическая замена. Марилунго Гуидо уходит с поля и его заменяет Маккароне Массимо
75'
Тактическая замена. Морганелла Мишель уходит с поля и его заменяет Алеесами Хайтам
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
74'
Морганелла Мишель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Морганелла Мишель совершает грубый фол. Марилунго Гуидо был жертвой
Фол, нарушение
74'
Кайсон Робин из команды Палермо делает подножку. Чосич Урош заработал фол.
73'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
73'
После дальнего удара, который нанес Рисполи Андреа мяч отбит вратарем
73'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
71'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Беллучи Джузеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Кайсон Робин из команды Палермо в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
70'
Кроче Даниэле из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
Офсайд
70'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи в офсайде
70'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
Удар от ворот произведет Палермо
69'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает неудачный навес.
69'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кроче Даниэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Рисполи Андреа на финте ушёл от оппонента.
68'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
67'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Пуччарелли Мануэль заработал фол.
67'
Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Кайсон Робин, и мяч снова в игре
66'
Удар от ворот произведет Палермо
66'
Кроче Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Гонсалес Джанкарло сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
65'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Пуччарелли Мануэль
64'
Морганелла Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
После дальнего удара, который нанес Несторовски Илья мяч отбит вратарем
61'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
61'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
59'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо. Это Марилунго Гуидо заработал фол.
59'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Морганелла Мишель из команды Палермо делает навес
59'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
58'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает навес
58'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Сапонара Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
58'
Яяло Мато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Желтая карточка
57'
Лорини Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Лорини Венсан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Морганелла Мишель.
56'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
55'
Рисполи Андреа из команды Палермо в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
54'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Яяло Мато.
53'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
53'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Паскуаль Мануэль заработал фол.
52'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
51'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
49'
Несторовски Илья из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Кроче Даниэле.
Фол, нарушение
49'
Чосич Урош коснулся мяча рукой.
48'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает навес
48'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Гацци Алессандро коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
46'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо. Это Мчедлидзе Леван заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
46'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи в офсайде
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Морганелла Мишель из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Чосич Урош из команды Эмполи делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
43'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Лорини Венсан, и мяч снова в игре
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Паскуаль Мануэль, и мяч снова в игре
42'
Кроче Даниэле из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
39'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Морганелла Мишель заработал фол.
Травма, повреждение
38'
Гольданига Эдоардо возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
37'
Кайсон Робин из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Чосич Урош.
37'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
Травма, повреждение
36'
Гольданига Эдоардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
36'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает подножку. Гольданига Эдоардо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Удар от ворот произведет Эмполи
35'
Яяло Мато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Несторовски Илья из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
32'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает подножку. Марилунго Гуидо заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Мчедлидзе Леван заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
29'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Палермо
27'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Чосич Урош из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
26'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой справа.
26'
Диуссе Ассан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
26'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо отвел угрозу отличным подкатом
26'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
25'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гонсалес Джанкарло.
Угловой
24'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
24'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
23'
Энрике Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Энрике Бруно из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
22'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
22'
Кайсон Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
21'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лорини Венсан на финте ушёл от оппонента.
21'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Чосич Урош из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Угловой
21'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
20'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
19'
Удар от ворот произведет Эмполи
19'
Морганелла Мишель на финте ушёл от оппонента.
18'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
18'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
Офсайд
18'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
18'
Беллучи Джузеппе выбил мяч подальше от ворот.
17'
Удар от ворот произведет Эмполи
17'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Удар от ворот произведет Палермо
16'
Мчедлидзе Леван на финте ушёл от оппонента.
16'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает навес
16'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
16'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Паскуаль Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
13'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Палермо
12'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Сапонара Риккардо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Сапонара Риккардо на финте ушёл от оппонента.
11'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
11'
Кайсон Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
11'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Кайсон Робин из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
8'
Лорини Венсан выбил мяч подальше от ворот.
7'
Удар от ворот произведет Эмполи
7'
Морганелла Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
7'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Морганелла Мишель из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Лорини Венсан.
5'
Кроче Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Морганелла Мишель из команды Палермо делает навес
5'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
4'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Марилунго Гуидо на финте ушёл от оппонента.
3'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Рисполи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Энрике Бруно из команды Палермо делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Палермо
Эмполи
62% (129)
Ничья:
28.8% (60)
Палермо
9.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Эмполи:
30.8% (64)
Эмполи:
27.9% (58)
Ничья:
24% (50)
Палермо:
4.3% (9)
Ничья:
3.8% (8)
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