Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 19000
15' Желтая карточкаЛомбарди Кристиано
0:0
31' Не забитый пенальтиБилья Лукас
54' Желтая карточкаФеста Марко
77' Желтая карточкаРоден Маркус
1:0
90' ГолИммобиле Чиро
90' Желтая карточкаИммобиле Чиро
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
96'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
95'
Росси Алессандро из команды Лацио в офсайде
94'
Росси Алессандро из команды Лацио делает подножку. Сампиризи Марио заработал фол.
93'
92'
Иммобиле Чиро получает желтую карточку за снятую майку
92'
Тактическая замена. Мартелла Бруно уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Иммобиле Чиро!
90'
Мартелла Бруно ошибается в защите.
89'
89'
Милинкович-Савич Сергей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
88'
Катальди Данило из команды Лацио делает навес
88'
Фальчинелли Диего коснулся мяча рукой.
86'
Баста Душан нарушает правила. Мартелла Бруно пострадал
86'
86'
Худт Уэсли из команды Лацио бьет головой мимо ворот
86'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой слева.
85'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
84'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Росси Алессандро
83'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
82'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Рози Алеандро
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
81'
Баста Душан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Барберис Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
80'
Кишна Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Палладино Раффаэле из команды Кротоне делает навес
79'
Феста Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Ломбарди Кристиано уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
77'
Роден Маркус получает желтую карточку.
77'
Роден Маркус из команды Кротоне. Это Раду Стефан заработал фол.
77'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
76'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Де Врей Стефан нарушает правила. Кризетиг Лоренцо пострадал
72'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
72'
71'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
69'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
69'
Роден Маркус из команды Кротоне в офсайде
69'
68'
68'
Раду Стефан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Милинкович-Савич Сергей коснулся мяча рукой.
66'
Ломбарди Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
63'
Раду Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Феста Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Билья Лукас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Барберис Андреа.
58'
58'
Де Врей Стефан из команды Лацио бьет головой мимо ворот
58'
58'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
57'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Фальчинелли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
56'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Фальчинелли Диего.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
55'
54'
Феста Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
53'
53'
Худт Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
52'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Палладино Раффаэле
51'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
48'
Пароло Марко из команды Лацио делает подножку. Барберис Андреа заработал фол.
47'
47'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
47'
Феста Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Кризетиг Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кризетиг Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Кризетиг Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Кризетиг Лоренцо.
44'
Стоян Адриан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
43'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
41'
41'
41'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
40'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио подал угловой слева.
40'
Пароло Марко довольно красиво пробил по воротам, но мяч ушёл на угловой в итоге.
39'
Баста Душан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
Фальчинелли Диего мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает пас партнеру.
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
35'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
34'
Билья Лукас из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Пароло Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
31'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Билья Лукас бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
30'
ПЕНАЛЬТИ! – Стоян Адриан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Ломбарди Кристиано заработал пенальти для своей команды
30'
Тротта Марселло получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баста Душан.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Худт Уэсли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
27'
27'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
25'
Худт Уэсли из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
25'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
24'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Барберис Андреа из команды Кротоне. Это Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
22'
Худт Уэсли из команды Лацио бьет головой мимо ворот
22'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Феррари Джанмарко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Иммобиле Чиро.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
19'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Худт Уэсли из команды Лацио. Это Тротта Марселло заработал фол.
17'
Милинкович-Савич Сергей получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сампиризи Марио.
17'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио в офсайде
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Ломбарди Кристиано получает желтую карточку.
15'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Тротта Марселло.
15'
Худт Уэсли из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
14'
14'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
14'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
12'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
10'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
7'
Барберис Андреа из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
6'
Альберто Луис нарушает правила. Мартелла Бруно пострадал
6'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
Баста Душан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Худт Уэсли получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фальчинелли Диего.
2'
Пароло Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Феррари Джанмарко.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Кротоне
Лацио
98.6% (214)
Ничья:
0.9% (2)
Кротоне
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
52.1% (113)
2:1 Лацио:
16.1% (35)
3:0 Лацио:
11.5% (25)
1:0 Лацио:
9.2% (20)
3:1 Лацио:
6% (13)
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