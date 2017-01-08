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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Лацио
1:0
Конец матча
Кротоне
0'
15' Желтая карточка
Ломбарди Кристиано
0:0
31' Не забитый пенальти
Билья Лукас
54' Желтая карточка
Феста Марко
77' Желтая карточка
Роден Маркус
1:0
90' Гол
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
96'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
Офсайд
95'
Росси Алессандро из команды Лацио в офсайде
Фол, нарушение
94'
Росси Алессандро из команды Лацио делает подножку. Сампиризи Марио заработал фол.

93'
Удар от ворот произведет Кротоне
Желтая карточка
92'
Иммобиле Чиро получает желтую карточку за снятую майку
92'
Тактическая замена. Мартелла Бруно уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Иммобиле Чиро!
90'
Мартелла Бруно ошибается в защите.
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
89'
Милинкович-Савич Сергей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Катальди Данило из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
88'
Фальчинелли Диего коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
86'
Баста Душан нарушает правила. Мартелла Бруно пострадал
86'
Удар от ворот произведет Кротоне
86'
Худт Уэсли из команды Лацио бьет головой мимо ворот
Угловой
86'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой слева.
85'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
84'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Росси Алессандро
83'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
82'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Рози Алеандро
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
81'
Баста Душан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Барберис Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
80'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
80'
Кишна Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Палладино Раффаэле из команды Кротоне делает навес
79'
Феста Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
79'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Ломбарди Кристиано уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
Желтая карточка
77'
Роден Маркус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Роден Маркус из команды Кротоне. Это Раду Стефан заработал фол.
77'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
76'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
74'
Де Врей Стефан нарушает правила. Кризетиг Лоренцо пострадал
72'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Удар от ворот произведет Кротоне
Угловой
72'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
71'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
69'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
Офсайд
69'
Роден Маркус из команды Кротоне в офсайде
69'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
68'
Раду Стефан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
67'
Милинкович-Савич Сергей коснулся мяча рукой.
66'
Ломбарди Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
Травма, повреждение
63'
Раду Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Феста Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Феста Марко вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
61'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
60'
Билья Лукас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Барберис Андреа.
58'
Удар от ворот произведет Кротоне
58'
Де Врей Стефан из команды Лацио бьет головой мимо ворот
Угловой
58'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
58'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
58'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
Травма, повреждение
57'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Фальчинелли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
56'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Фальчинелли Диего.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио делает навес
Желтая карточка
54'
Феста Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
54'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Кротоне
53'
Худт Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Удар от ворот произведет Кротоне
52'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Палладино Раффаэле
51'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
49'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
48'
Пароло Марко из команды Лацио делает подножку. Барберис Андреа заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Кротоне
47'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
47'
Феста Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
46'
Кризетиг Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Кризетиг Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Кризетиг Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Кризетиг Лоренцо.
44'
Стоян Адриан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
43'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
41'
Удар от ворот произведет Кротоне
41'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
41'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
Угловой
40'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио подал угловой слева.
40'
Пароло Марко довольно красиво пробил по воротам, но мяч ушёл на угловой в итоге.
39'
Баста Душан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Кротоне
37'
Фальчинелли Диего мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает пас партнеру.
Офсайд
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
35'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Удар от ворот произведет Кротоне
34'
Билья Лукас из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Пароло Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Описание гола
31'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Билья Лукас бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! – Стоян Адриан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Ломбарди Кристиано заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
30'
Тротта Марселло получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баста Душан.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Худт Уэсли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
27'
Феста Марко вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
27'
Феста Марко вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Худт Уэсли из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
24'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
24'
Барберис Андреа из команды Кротоне. Это Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
22'
Худт Уэсли из команды Лацио бьет головой мимо ворот
22'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Феррари Джанмарко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Иммобиле Чиро.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
19'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Худт Уэсли из команды Лацио. Это Тротта Марселло заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Милинкович-Савич Сергей получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сампиризи Марио.
Офсайд
17'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио в офсайде
16'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
15'
Ломбарди Кристиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Ломбарди Кристиано из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Тротта Марселло.
15'
Худт Уэсли из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Пароло Марко из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
12'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
10'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
7'
Барберис Андреа из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
Фол, нарушение
6'
Альберто Луис нарушает правила. Мартелла Бруно пострадал
6'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
Баста Душан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
4'
Худт Уэсли получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фальчинелли Диего.
Фол, нарушение
2'
Пароло Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Феррари Джанмарко.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Кротоне
Лацио
98.6% (214)
Ничья:
0.9% (2)
Кротоне
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
52.1% (113)
Лацио:
16.1% (35)
Лацио:
11.5% (25)
Лацио:
9.2% (20)
Лацио:
6% (13)
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