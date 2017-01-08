Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 14000
0:1
4' ГолГомес Алехандро
0:2
23' ГолГомес Алехандро
27' Желтая карточкаГрасси Альберто
29' Желтая карточкаФрей Николя
0:3
42' ГолКонти Андреа
1:3
62' ГолПеллиссье Серхио
1:4
69' ГолФройлер Ремо
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Конко Абдулай из команды Аталанта. Это Радованович Иван заработал фол.
92'
Жуканович Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Флоро Флорес Антонио.
92'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Д'Аллесандро Марко заработал фол.
92'
Конко Абдулай из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Радованович Иван.
91'
Д'Аллесандро Марко мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
90'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
88'
87'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
84'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Sofian Kiyine
84'
Радованович Иван нарушает правила. Фройлер Ремо пострадал
82'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Петанья Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
82'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
82'
Флоро Флорес Антонио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
82'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
79'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Гомес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Толой Рафаэл из команды Аталанта. Это Флоро Флорес Антонио заработал фол.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
73'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
72'
Удар от ворот произведет Кьево
71'
71'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Гамберини Алессандро из команды Кьево бьет головой мимо ворот
71'
70'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Флоро Флорес Антонио заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фройлер Ремо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
69'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
68'
Тактическая замена. Грасси Альберто уходит с поля и его заменяет Конко Абдулай
68'
Петанья Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
66'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Толой Рафаэл.
66'
66'
Флоро Флорес Антонио из команды Кьево бьет головой мимо ворот
66'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный навес.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
64'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
62'
Флоро Флорес Антонио сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пеллиссье Серхио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Пеллиссье Серхио на финте ушёл от оппонента.
62'
Флоро Флорес Антонио делает скидку назад вдоль ворот
62'
Радованович Иван имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
62'
Жуканович Эрвин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
61'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
61'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
60'
Удар от ворот произведет Кьево
60'
Куртич Ясмин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
59'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Фройлер Ремо.
58'
Фройлер Ремо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Дайнелли Дарио ошибается в защите.
58'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Гомес Алехандро из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Гамберини Алессандро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петанья Андреа.
56'
Фрей Николя получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гомес Алехандро.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
Гол, который забил Флоро Флорес Антонио не засчитан.
55'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
55'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
54'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
52'
52'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
51'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
49'
49'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
48'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Мазиелло Андреа нарушает правила. Бастьен Самюэль пострадал
46'
Тактическая замена. Де Гузман Джонатан уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль
46'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Флоро Флорес Антонио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Меджорини Риккардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Грасси Альберто.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Конти Андреа оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
42'
Гомес Алехандро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
42'
Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Конти Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
42'
Дайнелли Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петанья Андреа.
41'
Меджорини Риккардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жуканович Эрвин.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Гомес Алехандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
39'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает пас партнеру.
37'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
37'
37'
37'
Меджорини Риккардо из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Удар от ворот произведет Кьево
36'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
35'
Петанья Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
35'
35'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Куртич Ясмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
33'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
33'
Гомес Алехандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает пас партнеру.
33'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фрей Николя из команды Кьево делает неудачный навес.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает навес
29'
Фрей Николя получает желтую карточку.
29'
Фрей Николя совершает грубый фол. Гомес Алехандро был жертвой
27'
Грасси Альберто получает желтую карточку.
27'
Грасси Альберто совершает грубый фол. Дайнелли Дарио был жертвой
27'
Грасси Альберто из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Радованович Иван заработал фол.
23'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный навес.
23'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
22'
Гобби Массимо блокирует соперника. Петанья Андреа заработал своей команде штрафной.
21'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает подножку. Дайнелли Дарио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
20'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Петанья Андреа совершает грубый фол. Гобби Массимо был жертвой
19'
18'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
18'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
16'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
16'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Жуканович Эрвин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
14'
14'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
14'
Грасси Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Меджорини Риккардо.
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
Фройлер Ремо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
10'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
9'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
8'
Радованович Иван из команды Кьево делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
4'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
3'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
3'
2'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:4 Аталанта
Кьево
27.9% (60)
Ничья:
51.2% (110)
Аталанта
20.9% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.9% (103)
1:0 Кьево:
17.2% (37)
0:1 Аталанта:
9.8% (21)
2:1 Кьево:
9.8% (21)
1:2 Аталанта:
8.8% (19)
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