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Стадион:
Ювентус
 
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Болонья
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Болонья, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Ювентус
94.1% (111)
Ничья:
4.2% (5)
Болонья
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
55.1% (65)
Ювентус:
12.7% (15)
Ювентус:
10.2% (12)
Ювентус:
7.6% (9)
Ювентус:
4.2% (5)
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