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Стадион:
Наполи
0:0
Первый тайм: 6'
Сампдория
0' 6'
Первый тайм
7'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Торрейра Лукас из команды Сампдория. Это Гамшик Марек заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Сампдория
5'
Мертенс Дрис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
Фол, нарушение
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Гамшик Марек заработал фол.
4'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
4'
Инсинье Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
3'
Стринич Иван из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
3'
Перейра Педру II выбил мяч на угловой.
3'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
3'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
2'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
2'
Баррето Эдгар из команды Сампдория нарушает. Гамшик Марек пострадал, однако рефери не останавливает игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сампдория
Наполи
96.3% (209)
Ничья:
2.8% (6)
Сампдория
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
39.2% (85)
Наполи:
21.2% (46)
Наполи:
20.3% (44)
Наполи:
7.8% (17)
Наполи:
4.6% (10)
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