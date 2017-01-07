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Стадион: Сан-Паоло
Состав команд
25
Рейна
Пепе
21
Кирикеш
Влад
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
18
Прает
Деннис
14
Шик
Патрик
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 2 Хюсай Эльсейд Защитник
- 21 Кирикеш Влад Защитник
- 62 Тонелли Лоренцо Защитник
- 3 Стринич Иван Защитник
- 5 Аллан Маркес Полузащитник
- 8 Жоржиньо Фрелло Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 24 Инсинье Лоренцо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рафаэл Кабрал Вратарь
- 22 Сепе Луиджи Вратарь
- 19 Максимович Никола Защитник
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 95 Ласицки Игор Защитник
- 42 Диавара Амаду Полузащитник
- 30 Рог Марко Полузащитник
- 20 Зелиньски Петр Полузащитник
- 4 Джаккерини Эммануэле Полузащитник
- 94 Инсинье Роберто Нападающий
- 23 Габбьядини Маноло Нападающий
- 32 Паволетти Леонардо Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
- Альбиоль Рауль Дисквалифицирован
Сампдория 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 13 Перейра Педру II Защитник
- 26 Сильвестре Матиас Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 19 Реджини Васко Защитник
- 8 Баррето Эдгар Полузащитник
- 34 Торрейра Лукас Полузащитник
- 18 Прает Деннис Полузащитник
- 11 Альварес Рикардо Полузащитник
- 27 Квальярелла Фабио Нападающий
- 14 Шик Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Тоццо Андреа Вратарь
- 12 Крапикас Титас Вратарь
- 24 Берешиньски Бартош Защитник
- 5 Додо Родолфо Защитник
- 20 Павлович Данэль Защитник
- 21 Чигарини Лука Полузащитник
- 23 Джуричич Филип Полузащитник
- 10 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 17 Паломбо Анджело Полузащитник
- 16 Линетти Кароль Полузащитник
- 9 Муриэль Луис Нападающий
- 47 Будимир Анте Нападающий
- Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Вивиано Эмильяно Травмирован
- Карбонеро Карлос Травмирован
- Сала Джакопо Травмирован
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Наполи 2:0 Эмполи СA
- 23.10.2016 Кротоне 1:2 Наполи СA
- 19.10.2016 Наполи 2:3 Бешикташ ЛЧ
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома СA
- 02.10.2016 Аталанта 1:0 Наполи СA
- 28.09.2016 Наполи 4:2 Бенфика ЛЧ
- 24.09.2016 Наполи 2:0 Кьево СA
- 21.09.2016 Дженоа 0:0 Наполи СA
- 17.09.2016 Наполи 3:1 Болонья СA
Сампдория (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.12.2016 Сампдория 0:0 Удинезе СA
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Сампдория 2:0 Торино СA
- 30.11.2016 Сампдория 3:0 Кальяри КИ
- 27.11.2016 Кротоне 1:1 Сампдория СA
- 20.11.2016 Сампдория 3:2 Сассуоло СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
- 22.10.2016 Сампдория 2:1 Дженоа СA
- 15.10.2016 Пескара 1:1 Сампдория СA
- 02.10.2016 Сампдория 1:1 Палермо СA
- 26.09.2016 Кальяри 2:1 Сампдория СA
- 21.09.2016 Болонья 2:0 Сампдория СA
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан СA
- 11.09.2016 Рома 3:2 Сампдория СA
- 28.08.2016 Сампдория 2:1 Аталанта СA
- 21.08.2016 Эмполи 0:1 Сампдория СA
- 14.08.2016 Сампдория 3:0 Бассано Виртус КИ
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
- 24.01.2016 Сампдория 2:4 Наполи Серия A
- 30.08.2015 Наполи 2:2 Сампдория Серия A
- 26.04.2015 Наполи 4:2 Сампдория Серия A
- 01.12.2014 Сампдория 1:1 Наполи Серия A
- 11.05.2014 Сампдория 2:5 Наполи Серия A
- 06.01.2014 Наполи 2:0 Сампдория Серия A
- 17.02.2013 Наполи 0:0 Сампдория Серия A
- 30.09.2012 Сампдория 0:1 Наполи Серия A
- 30.01.2011 Наполи 4:0 Сампдория Серия A
- 19.09.2010 Сампдория 1:2 Наполи Серия A
- 16.05.2010 Сампдория 1:0 Наполи Серия A
- 10.01.2010 Наполи 1:0 Сампдория Серия A
- 05.04.2009 Сампдория 2:2 Наполи Серия A
- 09.11.2008 Наполи 2:0 Сампдория Серия A
- 10.02.2008 Сампдория 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|36 - 14
|42
|2.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|39 - 18
|38
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 21
|36
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 20
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 21
|32
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 27
|28
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 24
|27
|10.
|Удинезе
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|11.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 24
|24
|13.
|Кальяри
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|27 - 42
|23
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|15.
|Болонья
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 22
|20
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 26
|17
|18.
|Палермо
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 36
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|20.
|Пескара
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|14 - 33
|9
Первый тайм
7'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Торрейра Лукас из команды Сампдория. Это Гамшик Марек заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Сампдория
5'
Мертенс Дрис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Гамшик Марек заработал фол.
4'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
4'
Инсинье Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Стринич Иван из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
3'
Перейра Педру II выбил мяч на угловой.
3'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
3'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
2'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
2'
Баррето Эдгар из команды Сампдория нарушает. Гамшик Марек пострадал, однако рефери не останавливает игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Джаккерини не уйдёт из "Наполи" — 22:50
-
"Наполи" потерял Кирикеша — 16:35
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сампдория
Наполи
96.3% (209)
Ничья:
2.8% (6)
Сампдория
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
39.2% (85)
3:1 Наполи:
21.2% (46)
2:1 Наполи:
20.3% (44)
1:0 Наполи:
7.8% (17)
3:0 Наполи:
4.6% (10)
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