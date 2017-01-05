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Стадион:
Удинезе
 
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Интер Милан
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Интер Милан, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Удинезе
9.2% (11)
Ничья:
27.7% (33)
Интер Милан
63% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
41.2% (49)
Ничья:
22.7% (27)
Интер Милан:
15.1% (18)
Удинезе:
8.4% (10)
Интер Милан:
2.5% (3)
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