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Стадион:
Вильярреал
 
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Барселона
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Барселона, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Вильярреал
6.7% (8)
Ничья:
3.4% (4)
Барселона
89.9% (107)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
46.2% (55)
Барселона:
15.1% (18)
Барселона:
12.6% (15)
Барселона:
5% (6)
Вильярреал:
2.5% (3)
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