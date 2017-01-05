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Стадион: Эль-Мадригал
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Вильярреал (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал П
- 29.09.2016 Стяуа 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал П
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2016 Вильярреал 2:1 Цюрих ЛЕ
- 10.09.2016 Малага 0:2 Вильярреал П
Барселона (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 19.10.2016 Барселона 4:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 15.10.2016 Барселона 4:0 Депортиво П
- 02.10.2016 Сельта 4:3 Барселона П
- 28.09.2016 Боруссия М 1:2 Барселона ЛЧ
- 24.09.2016 Спортинг Хихон 0:5 Барселона П
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М П
- 17.09.2016 Леганес 1:5 Барселона П
- 13.09.2016 Барселона 7:0 Селтик ЛЧ
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Барселона: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
- 20.03.2016 Вильярреал 2:2 Барселона Примера
- 08.11.2015 Барселона 3:0 Вильярреал Примера
- 04.03.2015 Вильярреал 1:3 Барселона Кубок Короля
- 11.02.2015 Барселона 3:1 Вильярреал Кубок Короля
- 01.02.2015 Барселона 3:2 Вильярреал Примера
- 31.08.2014 Вильярреал 0:1 Барселона Примера
- 27.04.2014 Вильярреал 2:3 Барселона Примера
- 14.12.2013 Барселона 2:1 Вильярреал Примера
- 29.01.2012 Вильярреал 0:0 Барселона Примера
- 29.08.2011 Барселона 5:0 Вильярреал Примера
- 03.04.2011 Вильярреал 0:1 Барселона Примера
- 14.11.2010 Барселона 3:1 Вильярреал Примера
- 02.05.2010 Вильярреал 1:4 Барселона Примера
- 02.01.2010 Барселона 1:1 Вильярреал Примера
- 10.05.2009 Барселона 3:3 Вильярреал Примера
- 21.12.2008 Вильярреал 1:2 Барселона Примера
- 09.03.2008 Барселона 1:2 Вильярреал Первый дивизион
- 01.02.2008 Барселона 1:0 Вильярреал Кубок Короля
- 25.01.2008 Вильярреал 0:0 Барселона Кубок Короля
- 20.10.2007 Вильярреал 3:1 Барселона Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|40 - 14
|37
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|41 - 16
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 11
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 14
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Эйбар
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 20
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 31
|21
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|12.
|Малага
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 26
|21
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|14.
|Бетис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Депортиво
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 27
|16
|16.
|Леганес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 27
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 29
|12
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 33
|12
|19.
|Гранада
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 33
|9
|20.
|Осасуна
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 34
|7
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 18 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Барселона, который состоится 08.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Барселона, который состоится 08.01.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Вильярреал
6.7% (8)
Ничья:
3.4% (4)
Барселона
89.9% (107)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
46.2% (55)
1:3 Барселона:
15.1% (18)
0:2 Барселона:
12.6% (15)
0:1 Барселона:
5% (6)
2:0 Вильярреал:
2.5% (3)
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