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Стадион: Эль-Садар
Предыдущие игры
Осасуна (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
- 22.09.2016 Осасуна 1:2 Эспаньол П
- 18.09.2016 Осасуна 0:0 Сельта П
- 10.09.2016 Реал Мадрид 5:2 Осасуна П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
- 19.08.2016 Малага 1:1 Осасуна П
- 13.08.2016 Осасуна 1:5 Райо Вальекано ТМК
- 12.08.2016 Осасуна 0:1 Эйбар ТМК
- 06.08.2016 Бордо 1:1 Осасуна ТМК
- 03.08.2016 Нумансия 2:1 Осасуна ТМК
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
- 22.08.2016 Валенсия 2:4 Лас-Пальмас П
- 13.08.2016 Валенсия 2:1 Фиорентина ТМК
- 10.08.2016 Валенсия 2:1 НПФЛ Олл Старс ТМК
- 06.08.2016 Кристал Пэлас 3:1 Валенсия ТМК
- 03.08.2016 Борнмут 1:1 Валенсия ТМК
- 30.07.2016 Ильвес 1:4 Валенсия ТМК
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
- 19.04.2014 Осасуна 1:1 Валенсия Примера
- 01.12.2013 Валенсия 3:0 Осасуна Примера
- 04.05.2013 Валенсия 4:0 Осасуна Примера
- 09.01.2013 Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля
- 11.12.2012 Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля
- 09.12.2012 Осасуна 0:1 Валенсия Примера
- 03.05.2012 Валенсия 4:0 Осасуна Примера
- 22.01.2012 Осасуна 1:1 Валенсия Примера
- 01.05.2011 Осасуна 1:0 Валенсия Примера
- 13.12.2010 Валенсия 3:3 Осасуна Примера
- 04.04.2010 Валенсия 3:0 Осасуна Примера
- 22.11.2009 Осасуна 1:3 Валенсия Примера
- 08.02.2009 Осасуна 1:0 Валенсия Примера
- 21.09.2008 Валенсия 1:0 Осасуна Примера
- 27.04.2008 Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион
- 09.12.2007 Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|45 - 14
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|41 - 16
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 14
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 11
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|28 - 25
|29
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 24
|24
|9.
|Эйбар
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 23
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 31
|21
|12.
|Малага
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 26
|21
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|14.
|Бетис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Леганес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 27
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 29
|12
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 38
|9
|20.
|Осасуна
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 34
|7
-
До начала матча осталось 1 день 12 часов 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Осасуна - Валенсия, который состоится 09.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Осасуна - Валенсия, который состоится 09.01.2017.
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Прогнозы на матч Осасуна - Валенсия
Осасуна
8.5% (12)
Ничья:
19.1% (27)
Валенсия
72.3% (102)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
39.7% (56)
0:1 Валенсия:
20.6% (29)
1:1 Ничья:
15.6% (22)
0:2 Валенсия:
4.3% (6)
2:1 Осасуна:
3.5% (5)
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