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Стадион:
Осасуна
 
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Валенсия
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 12 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Осасуна - Валенсия, который состоится 09.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Осасуна - Валенсия
Осасуна
8.5% (12)
Ничья:
19.1% (27)
Валенсия
72.3% (102)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
39.7% (56)
Валенсия:
20.6% (29)
Ничья:
15.6% (22)
Валенсия:
4.3% (6)
Осасуна:
3.5% (5)
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