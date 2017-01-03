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Стадион:
Эйбар
 
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Атлетико М
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эйбар - Атлетико М, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
Эйбар
2.5% (3)
Ничья:
0.8% (1)
Атлетико М
96.6% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
45.8% (54)
Атлетико М:
22.9% (27)
Атлетико М:
13.6% (16)
Атлетико М:
7.6% (9)
Атлетико М:
1.7% (2)
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