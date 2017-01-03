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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
- 02.10.2016 Реал Мадрид 1:1 Эйбар П
- 27.09.2016 Боруссия Д 2:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 24.09.2016 Лас-Пальмас 2:2 Реал Мадрид П
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал П
- 18.09.2016 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид П
- 14.09.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Л ЛЧ
Гранада (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 09.12.2016 Малага 1:1 Гранада П
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 05.11.2016 Гранада 1:1 Депортиво П
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 22.10.2016 Гранада 0:0 Спортинг Хихон П
- 15.10.2016 Атлетико М 7:1 Гранада П
- 01.10.2016 Гранада 0:1 Леганес П
- 26.09.2016 Алавес 3:1 Гранада П
- 21.09.2016 Гранада 1:2 Атлетик Б П
- 16.09.2016 Бетис 2:2 Гранада П
- 11.09.2016 Гранада 1:2 Эйбар П
- 28.08.2016 Лас-Пальмас 5:1 Гранада П
- 20.08.2016 Гранада 1:1 Вильярреал П
- 13.08.2016 Мальорка 2:3 Гранада ТМК
- 06.08.2016 Кордова 0:1 Гранада ТМК
- 02.08.2016 Гранада 0:2 Севилья ТМК
- 30.07.2016 Гранада 0:0 Аль-Ахли Дубай ТМК
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
- 07.02.2016 Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера
- 19.09.2015 Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера
- 05.04.2015 Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера
- 01.11.2014 Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера
- 25.01.2014 Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера
- 26.08.2013 Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера
- 03.02.2013 Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера
- 02.09.2012 Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера
- 05.05.2012 Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера
- 07.01.2012 Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|40 - 14
|37
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|41 - 16
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 11
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 14
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Эйбар
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 20
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 31
|21
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|12.
|Малага
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 26
|21
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|14.
|Бетис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Депортиво
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 27
|16
|16.
|Леганес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 27
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 29
|12
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 33
|12
|19.
|Гранада
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 33
|9
|20.
|Осасуна
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 34
|7
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Гранада, который состоится 07.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Гранада, который состоится 07.01.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада
Реал Мадрид
96.7% (118)
Ничья:
1.6% (2)
Гранада
1.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
31.1% (38)
2:0 Реал Мадрид:
21.3% (26)
4:0 Реал Мадрид:
13.9% (17)
2:1 Реал Мадрид:
7.4% (9)
3:1 Реал Мадрид:
7.4% (9)
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