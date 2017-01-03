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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Гранада
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Гранада, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада
Реал Мадрид
96.7% (118)
Ничья:
1.6% (2)
Гранада
1.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
31.1% (38)
Реал Мадрид:
21.3% (26)
Реал Мадрид:
13.9% (17)
Реал Мадрид:
7.4% (9)
Реал Мадрид:
7.4% (9)
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