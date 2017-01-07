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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 21710
Лас-Пальмас
1:0
Конец матча
Спортинг Хихон
0'
1:0
55' Гол
Эль-Жар Набиль
60' Желтая карточка
Торрес Хави
74' Желтая карточка
Момо Фигероа
85' Желтая карточка
Тана Домингес
85' Желтая карточка
Мере Хорхе
88' Желтая карточка
Лильо Кастельяно
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 21710 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
Угловой
93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.

93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Ливайя Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
91'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
91'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Ruben Sanchez получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Момо Фигероа пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Кевин-Принс Боатенг уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
Желтая карточка
88'
Лильо Кастельяно держал соперника за футболку, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон. Это Момо Фигероа заработал фол.
88'
Лильо Кастельяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
После дальнего удара, который нанес Афиф Акрам мяч отбит вратарем
87'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
86'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
Желтая карточка
85'
Мере Хорхе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Роке Меса.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
85'
Тана Домингес получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
84'
Тана Домингес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрес Хави.
Угловой
84'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Офсайд
82'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон в офсайде
82'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
81'
Бигас Педро блокирует соперника. Торрес Хави заработал своей команде штрафной.
81'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Кевин-Принс Боатенг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
Фол, нарушение
78'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Торрес Хави.
77'
Дуглас Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
Офсайд
77'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон в офсайде
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
76'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Ruben Sanchez
75'
Торрес Хави бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
Дуглас Перейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Момо Фигероа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
74'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Канелья Роберто.
74'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
72'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
71'
Кармона Карлос II сотрясает перекладину
71'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает навес
70'
Родригес Виктор II имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
70'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Тактическая замена. Матео Гарсия уходит с поля и его заменяет Момо Фигероа
69'
Кевин-Принс Боатенг мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
69'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
67'
Кармона Карлос II атакует сзади соперника. Кастельяно Дани пострадал.
Фол, нарушение
67'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Лемос Маурисио заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Лильо Кастельяно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
65'
Тактическая замена. Бабен Жан-Сильвен уходит с поля и его заменяет Афиф Акрам
65'
Родригес Виктор II имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
65'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
64'
Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
64'
Альварес Серхио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роке Меса.
63'
Футболист команды "Лас-Пальмас" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
63'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
62'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
61'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон в офсайде
Фол, нарушение
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
60'
Тактическая замена. Чоп Дуйе уходит с поля и его заменяет Вигера Борха
Желтая карточка
60'
Торрес Хави получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Торрес Хави атакует сзади соперника. Виера Хонатан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Роке Меса выбил мяч подальше от ворот.
57'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Дуглас Перейра на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Жар Набиль!
55'
Лильо Кастельяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Симон Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Кармона Карлос II нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Канелья Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
53'
Виера Хонатан ударом издали сотрясает перекладину
51'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Эль-Жар Набиль на финте ушёл от оппонента.
51'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лильо Кастельяно выбил мяч подальше от ворот.
51'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
49'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
47'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
46'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
46'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
45'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Чоп Дуйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
44'
Эль-Жар Набиль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
44'
Родригес Виктор II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Офсайд
43'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
42'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
42'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
41'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Роке Меса сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
39'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
39'
Чоп Дуйе коснулся мяча рукой.
38'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Бабен Жан-Сильвен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
37'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
37'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Виера Хонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
36'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
36'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Дуглас Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лемос Маурисио выбил мяч подальше от ворот.
34'
Чоп Дуйе нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
33'
Торрес Хави блокирует соперника. Кевин-Принс Боатенг заработал своей команде штрафной.
33'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Родригес Виктор II на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
32'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кевин-Принс Боатенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
31'
Виера Хонатан выбил мяч на угловой.
31'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с правого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
29'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
29'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Родригес Виктор II.
28'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Кастельяно Дани выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон. Это Висенте Гомес заработал фол.
27'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
26'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
24'
Канелья Роберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Симон Давид.
23'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Матео Гарсия на финте ушёл от оппонента.
22'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Варас Хави сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
21'
Дуглас Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
Кевин-Принс Боатенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
19'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
18'
Бабен Жан-Сильвен выбил мяч на угловой.
18'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
18'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
18'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
17'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон. Это Виера Хонатан заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
16'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Виера Хонатан это был.
15'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
14'
Варас Хави ошибается в защите.
14'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
14'
Кармона Карлос II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Матео Гарсия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Виера Хонатан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
9'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Матео Гарсия заработал фол.
9'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
Угловой
8'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
8'
Кевин-Принс Боатенг имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
5'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
Угловой
5'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Лемос Маурисио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
5'
Альварес Серхио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Матео Гарсия.
3'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
3'
Лемос Маурисио выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
2'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Виера Хонатан.
Фол, нарушение
2'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Роке Меса заработал фол.
1'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон
Лас-Пальмас
85.4% (181)
Ничья:
8% (17)
Спортинг Хихон
6.6% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Лас-Пальмас:
45.3% (96)
Лас-Пальмас:
25% (53)
Лас-Пальмас:
11.3% (24)
Ничья:
6.6% (14)
Спортинг Хихон:
3.3% (7)
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