Стадион: Гран Канария Зрители: 21710
1:0
Конец матча
1:0
55' ГолЭль-Жар Набиль
60' Желтая карточкаТоррес Хави
74' Желтая карточкаМомо Фигероа
85' Желтая карточкаТана Домингес
85' Желтая карточкаМере Хорхе
88' Желтая карточкаЛильо Кастельяно
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 21710 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
93'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
92'
Ливайя Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
91'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ruben Sanchez получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Момо Фигероа пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Кевин-Принс Боатенг уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
88'
Лильо Кастельяно держал соперника за футболку, за что получил жёлтую карточку.
88'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон. Это Момо Фигероа заработал фол.
88'
Лильо Кастельяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
После дальнего удара, который нанес Афиф Акрам мяч отбит вратарем
87'
87'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
85'
Мере Хорхе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Роке Меса.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Тана Домингес получает желтую карточку за толчок соперника.
84'
Тана Домингес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрес Хави.
84'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
82'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Бигас Педро блокирует соперника. Торрес Хави заработал своей команде штрафной.
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Кевин-Принс Боатенг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
78'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Торрес Хави.
77'
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
77'
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
76'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Ruben Sanchez
75'
Торрес Хави бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
Дуглас Перейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Момо Фигероа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
74'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Канелья Роберто.
74'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
71'
Кармона Карлос II сотрясает перекладину
71'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает навес
70'
Родригес Виктор II имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
70'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Тактическая замена. Матео Гарсия уходит с поля и его заменяет Момо Фигероа
69'
Кевин-Принс Боатенг мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
69'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
67'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
67'
Кармона Карлос II атакует сзади соперника. Кастельяно Дани пострадал.
67'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Лемос Маурисио заработал фол.
66'
Лильо Кастельяно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
65'
Тактическая замена. Бабен Жан-Сильвен уходит с поля и его заменяет Афиф Акрам
65'
Родригес Виктор II имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
65'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
64'
Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес
64'
Альварес Серхио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роке Меса.
63'
Футболист команды "Лас-Пальмас" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
63'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
62'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Вигера Борха из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
60'
Тактическая замена. Чоп Дуйе уходит с поля и его заменяет Вигера Борха
60'
Торрес Хави получает желтую карточку.
60'
Торрес Хави атакует сзади соперника. Виера Хонатан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Роке Меса выбил мяч подальше от ворот.
57'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Дуглас Перейра на финте ушёл от оппонента.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Жар Набиль!
55'
Лильо Кастельяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Симон Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Кармона Карлос II нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Канелья Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Виера Хонатан ударом издали сотрясает перекладину
51'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Эль-Жар Набиль на финте ушёл от оппонента.
51'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лильо Кастельяно выбил мяч подальше от ворот.
51'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
49'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
47'
47'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Чоп Дуйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
44'
Эль-Жар Набиль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
44'
44'
Родригес Виктор II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас в офсайде
42'
42'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
42'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
41'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Роке Меса сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
39'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Чоп Дуйе коснулся мяча рукой.
38'
38'
Бабен Жан-Сильвен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
37'
37'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Виера Хонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
36'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
36'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
35'
Лемос Маурисио выбил мяч подальше от ворот.
34'
Чоп Дуйе нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Торрес Хави блокирует соперника. Кевин-Принс Боатенг заработал своей команде штрафной.
33'
32'
Родригес Виктор II на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
Кевин-Принс Боатенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
31'
Виера Хонатан выбил мяч на угловой.
31'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с правого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
29'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
29'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Родригес Виктор II.
28'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Кастельяно Дани выбил мяч подальше от ворот.
27'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон. Это Висенте Гомес заработал фол.
27'
26'
26'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес
24'
Канелья Роберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Симон Давид.
23'
22'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Матео Гарсия на финте ушёл от оппонента.
22'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Варас Хави сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
21'
21'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
Кевин-Принс Боатенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
18'
Бабен Жан-Сильвен выбил мяч на угловой.
18'
18'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
18'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
17'
17'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон. Это Виера Хонатан заработал фол.
16'
16'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Виера Хонатан это был.
15'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
14'
14'
Варас Хави ошибается в защите.
14'
14'
Кармона Карлос II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Матео Гарсия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Виера Хонатан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
9'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Матео Гарсия заработал фол.
9'
8'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
8'
Эль-Жар Набиль из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
8'
Кевин-Принс Боатенг имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
7'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
5'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Лемос Маурисио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
Альварес Серхио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Матео Гарсия.
3'
3'
Лемос Маурисио выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Виера Хонатан.
2'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Роке Меса заработал фол.
1'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон
Лас-Пальмас
85.4% (181)
Ничья:
8% (17)
Спортинг Хихон
6.6% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лас-Пальмас:
45.3% (96)
1:0 Лас-Пальмас:
25% (53)
2:0 Лас-Пальмас:
11.3% (24)
1:1 Ничья:
6.6% (14)
1:2 Спортинг Хихон:
3.3% (7)
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