Стадион: Сан-Мамес Зрители: 42182
45' Желтая карточкаАдурис Ариц
45' Желтая карточкаРико Микель
63' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
64' Желтая карточкаФеддал Зу
90' Желтая карточкаДейверсон Силва
90' Желтая карточкаТоррес Даниэль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 42182 болельщиков
94'
Торрес Даниэль нарушает правила. Адурис Ариц пострадал
94'
Торрес Даниэль получает желтую карточку.
93'
92'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
91'
91'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Торрес Даниэль
90'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
90'
Дейверсон Силва из команды Алавес. Это Элустондо Горка заработал фол.
89'
89'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б делает навес
89'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
88'
88'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
87'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
86'
86'
Гарсия Рауль II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
84'
Лапорт Эмерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
84'
84'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
83'
83'
83'
82'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
82'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Катай Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
81'
81'
Уильямс Иньяки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Ортола Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес
79'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Муньяин Икер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
78'
78'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
77'
77'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
77'
Ортола Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
75'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Эдгар Мендес
75'
Тактическая замена. Токеро Гаиcка уходит с поля и его заменяет Катай Александар
74'
73'
73'
71'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
68'
67'
Дейверсон Силва попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Лапорт Эмерик ошибается в защите.
66'
Ибай Гомес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
65'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б. Это Ману Гарсия заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Беньят Эчебария отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
64'
Феддал Зу получает желтую карточку.
63'
Феддал Зу из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
63'
Лагуардия Виктор получает желтую карточку.
63'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Уильямс Иньяки.
62'
Ибай Гомес пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
62'
61'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
61'
60'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Ибай Гомес из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Беньят Эчебария.
58'
58'
58'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
58'
Тактическая замена. Рико Микель уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
57'
Адурис Ариц отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
55'
55'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
55'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
53'
Дейверсон Силва нарушает правила. Беньят Эчебария пострадал
52'
52'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
52'
Камараса Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает пас партнеру.
52'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
51'
51'
50'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Элустондо Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Камараса Виктор из команды Алавес делает навес
48'
Лапорт Эмерик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камараса Виктор.
47'
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
49'
Лапорт Эмерик отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Льоренте Маркос мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
48'
Элустондо Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
47'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
46'
Рико Микель получает желтую карточку.
46'
Адурис Ариц получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Рико Микель из команды Атлетик Б. Это Дейверсон Силва заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
44'
43'
43'
43'
42'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Беньят Эчебария.
41'
40'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
37'
Муньяин Икер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лагуардия Виктор.
37'
ШТАНГА! Камараса Виктор попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Кепа Аррисабалага получил травму и заменен. Ираисос Горка выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Кепа Аррисабалага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Камараса Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
32'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Рико Микель из команды Атлетик Б. Это Ману Гарсия заработал фол.
31'
Рико Микель из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Феддал Зу.
31'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Гарсия Рауль заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
29'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
29'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
28'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
27'
После дальнего удара, который нанес Беньят Эчебария мяч отбит вратарем
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
27'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
26'
26'
25'
Муньяин Икер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
23'
23'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Адурис Ариц пострадал.
22'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Лагуардия Виктор из команды Алавес бьет головой мимо ворот
19'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
19'
19'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
18'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
17'
17'
15'
15'
Лапорт Эмерик имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
15'
15'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Рико Микель заработал фол.
13'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает подножку. Льоренте Маркос заработал фол.
12'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б. Это Гарсия Рауль II заработал фол.
12'
12'
12'
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
8'
Гарсия Рауль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
7'
6'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Футболист команды "Алавес" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Алавес
Атлетик Б
96.4% (213)
Ничья:
2.3% (5)
Алавес
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
33.9% (75)
2:0 Атлетик Б:
29.4% (65)
1:0 Атлетик Б:
21.7% (48)
3:1 Атлетик Б:
5.4% (12)
3:0 Атлетик Б:
2.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация