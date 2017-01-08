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Стадион: Зрители: 42182
Атлетик Б
0:0
Конец матча
Алавес
0'
45' Желтая карточка
Адурис Ариц
45' Желтая карточка
Рико Микель
63' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
64' Желтая карточка
Феддал Зу
90' Желтая карточка
Дейверсон Силва
90' Желтая карточка
Торрес Даниэль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 42182 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Торрес Даниэль нарушает правила. Адурис Ариц пострадал
Желтая карточка
94'
Торрес Даниэль получает желтую карточку.
93'
Удар от ворот произведет Атлетик Б

92'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
91'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Торрес Даниэль
Желтая карточка
90'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Дейверсон Силва из команды Алавес. Это Элустондо Горка заработал фол.
89'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б делает навес
89'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
89'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
88'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
88'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
88'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
87'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
86'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
86'
Гарсия Рауль II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Угловой
85'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
84'
Лапорт Эмерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
84'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
83'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
83'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
83'
Феддал Зу из команды Алавес бьет головой мимо ворот
Угловой
82'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
82'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Катай Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Алавес
81'
Уильямс Иньяки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Ортола Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес
79'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
79'
Муньяин Икер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
77'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
77'
Ортола Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Удар от ворот произведет Алавес
75'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Эдгар Мендес
75'
Тактическая замена. Токеро Гаиcка уходит с поля и его заменяет Катай Александар
74'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
73'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
70'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
Офсайд
68'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
67'
Дейверсон Силва попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Лапорт Эмерик ошибается в защите.
66'
Ибай Гомес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
65'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б. Это Ману Гарсия заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Беньят Эчебария отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
64'
Феддал Зу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Феддал Зу из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
Желтая карточка
63'
Лагуардия Виктор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Уильямс Иньяки.
62'
Ибай Гомес пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
62'
Удар от ворот произведет Алавес
61'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
Угловой
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
60'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
59'
Ибай Гомес из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Беньят Эчебария.
Офсайд
58'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
58'
Удар от ворот произведет Алавес
58'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
58'
Тактическая замена. Рико Микель уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
57'
Адурис Ариц отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
Угловой
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
55'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
55'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
53'
Дейверсон Силва нарушает правила. Беньят Эчебария пострадал
52'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
52'
Камараса Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает пас партнеру.
52'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
51'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
50'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
50'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Элустондо Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Камараса Виктор из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
48'
Лапорт Эмерик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камараса Виктор.
47'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
47'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
49'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
49'
Лапорт Эмерик отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Льоренте Маркос мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
48'
Элустондо Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
47'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
Желтая карточка
46'
Рико Микель получает желтую карточку.
Желтая карточка
46'
Адурис Ариц получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
45'
Рико Микель из команды Атлетик Б. Это Дейверсон Силва заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Удар от ворот произведет Алавес
44'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
43'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает навес
43'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Беньят Эчебария.
Офсайд
41'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
40'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Удар от ворот произведет Алавес
Фол, нарушение
37'
Муньяин Икер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лагуардия Виктор.
37'
ШТАНГА! Камараса Виктор попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Кепа Аррисабалага получил травму и заменен. Ираисос Горка выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Травма, повреждение
33'
Кепа Аррисабалага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
33'
Камараса Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Рико Микель из команды Атлетик Б. Это Ману Гарсия заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Рико Микель из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Феддал Зу.
Фол, нарушение
31'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Гарсия Рауль заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
29'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
28'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
27'
После дальнего удара, который нанес Беньят Эчебария мяч отбит вратарем
Угловой
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
27'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
26'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает навес
26'
Удар от ворот произведет Алавес
25'
Муньяин Икер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
23'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Адурис Ариц пострадал.
22'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
Офсайд
20'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Лагуардия Виктор из команды Алавес бьет головой мимо ворот
19'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
19'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
Офсайд
18'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
17'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает навес
15'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
Лапорт Эмерик имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
15'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
15'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
14'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Рико Микель заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает подножку. Льоренте Маркос заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б. Это Гарсия Рауль II заработал фол.
12'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Элустондо Горка из команды Атлетик Б делает навес
12'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Удар от ворот произведет Алавес
8'
Гарсия Рауль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
7'
Удар от ворот произведет Алавес
6'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Футболист команды "Алавес" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Алавес
Атлетик Б
96.4% (213)
Ничья:
2.3% (5)
Алавес
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
33.9% (75)
Атлетик Б:
29.4% (65)
Атлетик Б:
21.7% (48)
Атлетик Б:
5.4% (12)
Атлетик Б:
2.7% (6)
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