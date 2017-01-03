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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад П
- 21.09.2016 Реал Сосьедад 4:1 Лас-Пальмас П
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад П
- 09.09.2016 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
- 21.08.2016 Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид П
- 13.08.2016 Байер Л 2:0 Реал Сосьедад ТМК
- 10.08.2016 Реал Сосьедад 1:1 Эйбар ТМК
- 06.08.2016 Мидлсбро 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 05.08.2016 Бёрнли 1:1 Реал Сосьедад ТМК
Севилья (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 02.11.2016 Севилья 4:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М П
- 18.10.2016 Динамо Загреб 0:1 Севилья ЛЧ
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья П
- 01.10.2016 Севилья 2:1 Алавес П
- 27.09.2016 Севилья 1:0 Лион ЛЧ
- 24.09.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья П
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис П
- 17.09.2016 Эйбар 1:1 Севилья П
- 14.09.2016 Ювентус 0:0 Севилья ЛЧ
- 10.09.2016 Севилья 2:1 Лас-Пальмас П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
- 03.04.2016 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2015 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 22.02.2015 Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера
- 25.09.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 02.03.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 28.09.2013 Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера
- 19.05.2013 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.12.2012 Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера
- 14.02.2012 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 18.09.2011 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 15.05.2011 Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 08.01.2011 Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|40 - 14
|37
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|41 - 16
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 11
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 14
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Эйбар
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 20
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 31
|21
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|12.
|Малага
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 26
|21
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|14.
|Бетис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Депортиво
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 27
|16
|16.
|Леганес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 27
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 29
|12
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 33
|12
|19.
|Гранада
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 33
|9
|20.
|Осасуна
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 34
|7
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Севилья, который состоится 07.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Севилья, который состоится 07.01.2017.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад
29.9% (35)
Ничья:
29.9% (35)
Севилья
40.2% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.9% (28)
2:1 Реал Сосьедад:
22.2% (26)
1:2 Севилья:
21.4% (25)
0:1 Севилья:
6% (7)
0:2 Севилья:
6% (7)
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