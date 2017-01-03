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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Севилья
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Севилья, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад
29.9% (35)
Ничья:
29.9% (35)
Севилья
40.2% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.9% (28)
Реал Сосьедад:
22.2% (26)
Севилья:
21.4% (25)
Севилья:
6% (7)
Севилья:
6% (7)
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