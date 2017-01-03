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Стадион:
Эспаньол
 
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Депортиво
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эспаньол - Депортиво, который состоится 06.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Эспаньол - Депортиво
Эспаньол
74.8% (89)
Ничья:
17.6% (21)
Депортиво
7.6% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
37.8% (45)
Эспаньол:
26.9% (32)
Ничья:
11.8% (14)
Эспаньол:
8.4% (10)
Депортиво:
5.9% (7)
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