Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 36328
14' Желтая карточкаМантовани Мартин
30' Желтая карточкаПетрос Матеус
37' Желтая карточкаАльберто Мартин
1:0
51' ГолРубен Кастро
58' Желтая карточкаГонсалес Бруно
60' Желтая карточкаЛопес Унаи
74' Желтая карточкаОмар Рамос
78' Желтая карточкаБустинса Унаи
82' Желтая карточкаПерес Рубен
Второй тайм
83'
Дурмиси Риза получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мантовани Мартин.
82'
Герреро Мигель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Перес Рубен получает желтую карточку за споры
82'
Перес Рубен из команды Леганес делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
80'
Нерео Чампайн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
79'
Рубен Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
78'
Бустинса Унаи атакует сзади соперника. Дурмиси Риза пострадал.
78'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
77'
Перес Рубен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мартин Йонас.
77'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тимор Давид из команды Леганес делает навес
77'
Тактическая замена. Лопес Унаи уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
76'
Габриэл Пирес пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Омар Рамос из команды Леганес делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Алегрия Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Бустинса Унаи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
74'
Омар Рамос получает желтую карточку.
74'
Омар Рамос совершает грубый фол. Дурмиси Риза был жертвой
74'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает пас партнеру.
73'
72'
Мартин Йонас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
72'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Rafa Navarro получил травму и заменен. Пиччини Кристиано выходит на поле.
69'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
69'
Rafa Navarro возвращается на поле, всё в порядке.
69'
69'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Rafa Navarro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Rafa Navarro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Инсуа Пабло из команды Леганес. Это Алегрия Алекс заработал фол.
66'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Тактическая замена. Петрос Матеус уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
После дальнего удара, который нанес Лопес Унаи мяч отбит вратарем
62'
62'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
60'
Лопес Унаи получает желтую карточку.
60'
Лопес Унаи совершает грубый фол. Себальос Дани был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Виктор Диаз уходит с поля и его заменяет Габриэл Пирес
58'
Гонсалес Бруно получает желтую карточку.
58'
Гонсалес Бруно из команды Бетис делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
58'
Себальос Дани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Себальос Дани из команды Бетис играет в стеночку. Рубен Кастро был стеночкой.
58'
Рубен Кастро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
57'
Рубен Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Удар от ворот произведет Бетис
55'
Тимор Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Карлос Хосе II совершает грубый фол. Мантовани Мартин был жертвой
54'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Омар Рамос заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Бетис
52'
Тактическая замена. Альберто Мартин уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
51'
Себальос Дани сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Рубен Кастро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Себальос Дани из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 36328 болельщиков
50'
Алегрия Алекс из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Инсуа Пабло.
50'
Rafa Navarro из команды Бетис делает навес
50'
Рубен Кастро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Нерео Чампайн выбил мяч на угловой.
49'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
49'
Алегрия Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Рубен Кастро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Петрос Матеус из команды Бетис делает пас партнеру.
47'
47'
Rafa Navarro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
46'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бустинса Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Гонсалес Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Лопес Унаи из команды Леганес делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
43'
Алегрия Алекс из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
42'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
41'
41'
Виктор Диаз из команды Леганес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Бетис
40'
Мачис Дарвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тимор Давид из команды Леганес подал угловой слева.
39'
Rafa Navarro выбил мяч на угловой.
39'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
Себальос Дани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Альберто Мартин получает желтую карточку.
37'
Альберто Мартин из команды Леганес делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
36'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тимор Давид из команды Леганес делает навес
36'
Лопес Унаи из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
36'
Санабрия Антонио получил травму и заменен. Алегрия Алекс выходит на поле.
36'
Карлос Хосе II выбил мяч на угловой.
36'
Герреро Мигель Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Альберто Мартин из команды Леганес делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
34'
34'
Санабрия Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Себальос Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Петрос Матеус получает желтую карточку.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Петрос Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Виктор Диаз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Петрос Матеус из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Виктор Диаз.
28'
Инсуа Пабло из команды Леганес. Это Санабрия Антонио заработал фол.
27'
26'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
26'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
25'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
23'
Рубен Кастро из команды Бетис бьет головой мимо ворот
23'
Rafa Navarro из команды Бетис делает отличный навес.
23'
Футболист команды "Леганес" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
23'
Rafa Navarro из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
19'
Дурмиси Риза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
19'
19'
Гонсалес Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Виктор Диаз из команды Леганес делает навес
18'
Альберто Мартин из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
17'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает подножку. Гонсалес Бруно заработал фол.
15'
15'
Дурмиси Риза бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Мантовани Мартин получает желтую карточку.
14'
Мантовани Мартин блокирует соперника. Санабрия Антонио заработал своей команде штрафной.
14'
Санабрия Антонио из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
13'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
11'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
11'
Бустинса Унаи выбил мяч на угловой.
11'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
8'
Удар от ворот произведет Бетис
8'
Мачис Дарвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Тимор Давид атакует сзади соперника. Себальос Дани пострадал.
6'
Лопес Унаи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
5'
Лопес Унаи из команды Леганес в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Санабрия Антонио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бустинса Унаи.
2'
Rafa Navarro из команды Бетис делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
2'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Карлос Хосе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Виктор Диаз из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Леганес
Бетис
84.8% (189)
Ничья:
12.1% (27)
Леганес
3.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бетис:
46.2% (103)
2:1 Бетис:
23.3% (52)
2:0 Бетис:
11.2% (25)
1:1 Ничья:
10.8% (24)
3:1 Бетис:
1.8% (4)
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