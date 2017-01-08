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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 36328
Бетис
2:0
Второй тайм: 85'
Леганес
0'
14' Желтая карточка
Мантовани Мартин
30' Желтая карточка
Петрос Матеус
37' Желтая карточка
Альберто Мартин
1:0
51' Гол
Рубен Кастро
58' Желтая карточка
Гонсалес Бруно
60' Желтая карточка
Лопес Унаи
74' Желтая карточка
Омар Рамос
78' Желтая карточка
Бустинса Унаи
82' Желтая карточка
Перес Рубен
2:0
85' Гол
 85'
Второй тайм
Фол, нарушение
83'
Дурмиси Риза получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мантовани Мартин.
82'
Герреро Мигель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Себальос Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Перес Рубен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
82'
Перес Рубен из команды Леганес делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
80'
Нерео Чампайн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Удар от ворот произведет Леганес
79'
Рубен Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
78'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Бустинса Унаи атакует сзади соперника. Дурмиси Риза пострадал.
78'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
77'
Перес Рубен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мартин Йонас.
77'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тимор Давид из команды Леганес делает навес
77'
Тактическая замена. Лопес Унаи уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
76'
Габриэл Пирес пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Омар Рамос из команды Леганес делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Алегрия Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Бустинса Унаи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Себальос Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Омар Рамос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Омар Рамос совершает грубый фол. Дурмиси Риза был жертвой
74'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает пас партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Леганес
72'
Мартин Йонас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
72'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Себальос Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Rafa Navarro получил травму и заменен. Пиччини Кристиано выходит на поле.
Фол, нарушение
69'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
Травма, повреждение
69'
Rafa Navarro возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Rafa Navarro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Rafa Navarro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Инсуа Пабло из команды Леганес. Это Алегрия Алекс заработал фол.
66'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Тактическая замена. Петрос Матеус уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
После дальнего удара, который нанес Лопес Унаи мяч отбит вратарем
Офсайд
62'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
62'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
Желтая карточка
60'
Лопес Унаи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Лопес Унаи совершает грубый фол. Себальос Дани был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Виктор Диаз уходит с поля и его заменяет Габриэл Пирес
Желтая карточка
58'
Гонсалес Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Гонсалес Бруно из команды Бетис делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
58'
Себальос Дани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Себальос Дани из команды Бетис играет в стеночку. Рубен Кастро был стеночкой.
Угловой
58'
Рубен Кастро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
57'
Рубен Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Удар от ворот произведет Бетис
55'
Тимор Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
55'
Карлос Хосе II совершает грубый фол. Мантовани Мартин был жертвой
Фол, нарушение
54'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Омар Рамос заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Бетис
52'
Тактическая замена. Альберто Мартин уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
51'
Себальос Дани сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Рубен Кастро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Себальос Дани из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 36328 болельщиков
Фол, нарушение
50'
Алегрия Алекс из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Инсуа Пабло.
50'
Rafa Navarro из команды Бетис делает навес
Угловой
50'
Рубен Кастро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Нерео Чампайн выбил мяч на угловой.
Угловой
49'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
49'
Алегрия Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Рубен Кастро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Петрос Матеус из команды Бетис делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Леганес
47'
Rafa Navarro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Себальос Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
46'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
46'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бустинса Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Гонсалес Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
44'
Лопес Унаи из команды Леганес делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
43'
Алегрия Алекс из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
42'
Тимор Давид из команды Леганес делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
41'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Виктор Диаз из команды Леганес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Бетис
40'
Мачис Дарвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Тимор Давид из команды Леганес подал угловой слева.
39'
Rafa Navarro выбил мяч на угловой.
39'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Удар от ворот произведет Леганес
38'
Себальос Дани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
37'
Альберто Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Альберто Мартин из команды Леганес делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
36'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тимор Давид из команды Леганес делает навес
Угловой
36'
Лопес Унаи из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
36'
Санабрия Антонио получил травму и заменен. Алегрия Алекс выходит на поле.
36'
Карлос Хосе II выбил мяч на угловой.
36'
Герреро Мигель Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
34'
Альберто Мартин из команды Леганес делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Леганес
Травма, повреждение
34'
Санабрия Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Себальос Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
30'
Петрос Матеус получает желтую карточку.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
29'
Петрос Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
29'
Виктор Диаз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Петрос Матеус из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Виктор Диаз.
Фол, нарушение
28'
Инсуа Пабло из команды Леганес. Это Санабрия Антонио заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
26'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
25'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Удар от ворот произведет Леганес
23'
Рубен Кастро из команды Бетис бьет головой мимо ворот
23'
Rafa Navarro из команды Бетис делает отличный навес.
23'
Футболист команды "Леганес" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
23'
Rafa Navarro из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Удар от ворот произведет Леганес
19'
Дурмиси Риза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
19'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Гонсалес Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Виктор Диаз из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
18'
Альберто Мартин из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
Фол, нарушение
17'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает подножку. Гонсалес Бруно заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
Дурмиси Риза бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
14'
Мантовани Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Мантовани Мартин блокирует соперника. Санабрия Антонио заработал своей команде штрафной.
14'
Санабрия Антонио из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
13'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Леганес
11'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
11'
Бустинса Унаи выбил мяч на угловой.
11'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
9'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
8'
Удар от ворот произведет Бетис
8'
Мачис Дарвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Тимор Давид атакует сзади соперника. Себальос Дани пострадал.
6'
Лопес Унаи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
Офсайд
5'
Лопес Унаи из команды Леганес в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
4'
Санабрия Антонио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бустинса Унаи.
Фол, нарушение
2'
Rafa Navarro из команды Бетис делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
2'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Карлос Хосе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Виктор Диаз из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Леганес
Бетис
84.8% (189)
Ничья:
12.1% (27)
Леганес
3.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
46.2% (103)
Бетис:
23.3% (52)
Бетис:
11.2% (25)
Ничья:
10.8% (24)
Бетис:
1.8% (4)
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