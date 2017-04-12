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Стадион: Gaziantep Stadyumu
0:1
Конец матча
19' Желтая карточкаПарлак Илхан
45' Желтая карточкаКарабулут Айдын
0:1
69' ГолГюрлер Сердар
71' Желтая карточкаГилас Набиль
72' Желтая карточкаФатау Мохаммед
76' Желтая карточкаПолитевич Сергей
|
19'
45'
69'
0:1
71'
72'
76'
78'
Состав команд
25
Wallace
I
77
Низам
Муса
61
Йилмаз
Сефа
10
Чынар
Оркан
23
Парлак
Илхан
99
Гилас
Набиль
12
Luccas
Claro
23
Исса
Камал
55
Халили
Абдул
Газиантепспор 4-4-2
- Основной состав
- 83 Дегирменджи Гёкхан Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 77 Низам Муса Защитник
- 2 Marcos IV Защитник
- 61 Йилмаз Сефа Полузащитник
- 5 Кайали Абдулкадир Полузащитник
- 66 Фатау Мохаммед Полузащитник
- 10 Чынар Оркан Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Нападающий
- 99 Гилас Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Эрсу Эртен Вратарь
- 27 Райторал Франтишек Защитник
- 3 Elyasa Sueme Защитник
- 15 Кисляк Сергей Полузащитник
- 11 Кангва Эванс Полузащитник
- 8 Doganay Kilic Полузащитник
- 19 Анган Дави Нападающий
- Главный тренер: Булнет Уйгун
Генчлербирлиги 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 23 Исса Камал Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 21 Selcuk Sahin II Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Нападающий
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 20 Карабулут Айдын Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Шахин Нихат Вратарь
- 4 Гергюлю Ферхат Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 14 Ринг Джонатан Полузащитник
- 22 Bady
- 30 Матей Космин
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Газиантепспор (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 11.12.2016 Галатасарай 3:1 Газиантепспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Фенербахче 2:1 Газиантепспор С
- 22.09.2016 Эюпспор 0:2 Газиантепспор К
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 10.09.2016 Аданаспор 0:0 Газиантепспор С
- 03.09.2016 Бешикташ 3:0 Газиантепспор ТМК
- 27.08.2016 Газиантепспор 1:0 Трабзонспор С
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор С
- 19.05.2016 Газиантепспор 2:0 Антальяспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги С
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор С
- 13.08.2016 Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги ТМК
- 11.08.2016 Генчлербирлиги 2:1 Аданаспор ТМК
- 02.08.2016 Астерас 3:1 Генчлербирлиги ТМК
Последние игры между собой
Газиантепспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор Суперлига
- 25.04.2016 Газиантепспор 1:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 29.11.2015 Генчлербирлиги 2:2 Газиантепспор Суперлига
- 03.05.2015 Газиантепспор 0:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 06.12.2014 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор Суперлига
- 19.04.2014 Газиантепспор 0:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 30.11.2013 Генчлербирлиги 1:3 Газиантепспор Суперлига
- 07.04.2013 Генчлербирлиги 2:2 Газиантепспор Суперлига
- 11.11.2012 Газиантепспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.05.2012 Генчлербирлиги 0:2 Газиантепспор Spor Toto Cup
- 15.04.2012 Газиантепспор 4:0 Генчлербирлиги Spor Toto Cup
- 01.02.2012 Генчлербирлиги 1:0 Газиантепспор Суперлига
- 23.10.2011 Газиантепспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 30.01.2011 Газиантепспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 22.08.2010 Генчлербирлиги 0:0 Газиантепспор Суперлига
- 08.05.2010 Газиантепспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 13.12.2009 Генчлербирлиги 1:1 Газиантепспор Суперлига
- 26.04.2009 Генчлербирлиги 1:0 Газиантепспор Суперлига
- 22.11.2008 Газиантепспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 12.04.2008 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|27
|18
|7
|2
|54 - 23
|61
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|51 - 22
|56
|3.
|Фенербахче
|27
|14
|8
|5
|50 - 26
|50
|4.
|Галатасарай
|27
|15
|4
|8
|50 - 32
|49
|5.
|Трабзонспор
|27
|13
|5
|9
|31 - 27
|44
|6.
|Антальяспор
|27
|12
|7
|8
|32 - 32
|43
|7.
|Коньяспор
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Касымпаша
|27
|10
|6
|11
|38 - 36
|36
|9.
|Генчлербирлиги
|27
|9
|9
|9
|26 - 27
|36
|10.
|Бурсаспор
|27
|10
|5
|12
|29 - 35
|35
|11.
|Аланьяспор
|27
|10
|4
|13
|45 - 50
|34
|12.
|Карабюкспор
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Османлыспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 32
|34
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|27
|8
|6
|13
|21 - 38
|30
|15.
|Кайсериспор
|27
|7
|6
|14
|35 - 49
|27
|16.
|Ризеспор
|27
|6
|5
|16
|27 - 43
|23
|17.
|Газиантепспор
|27
|6
|4
|17
|26 - 46
|22
|18.
|Аданаспор
|27
|5
|5
|17
|23 - 47
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Генчлербирлиги производит замену. Селчук Шахин уходит, и Bady заменяет его
76'
Политевич Сергей получает желтую карточку.
72'
Фатау Мохаммед получает желтую карточку.
71'
Гилас Набиль получает желтую карточку.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
68'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Анган Дави заменяет его
67'
Газиантепспор производит замену. Чынар Оркан уходит, и Кангва Эванс заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Гергюлю Ферхат заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги производит замену. Карабулут Айдын уходит, и Матей Космин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Карабулут Айдын получает желтую карточку.
19'
Парлак Илхан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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