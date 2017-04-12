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Стадион:
Газиантепспор
0:1
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
19' Желтая карточка
Парлак Илхан
45' Желтая карточка
Карабулут Айдын
0:1
69' Гол
Гюрлер Сердар
71' Желтая карточка
Гилас Набиль
72' Желтая карточка
Фатау Мохаммед
76' Желтая карточка
Политевич Сергей
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Генчлербирлиги производит замену. Селчук Шахин уходит, и Bady заменяет его
Желтая карточка
76'
Политевич Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Фатау Мохаммед получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Гилас Набиль получает желтую карточку.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.

68'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Анган Дави заменяет его
67'
Газиантепспор производит замену. Чынар Оркан уходит, и Кангва Эванс заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Гергюлю Ферхат заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги производит замену. Карабулут Айдын уходит, и Матей Космин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Карабулут Айдын получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Парлак Илхан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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