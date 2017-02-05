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Стадион:
ПАОК
3:2
Конец матча
Астерас
0'
2' Желтая карточка
Амдани Рашид
14' Желтая карточка
Мацца Пабло
0:1
18' Гол
Michalis Manias
1:1
28' Гол
Шахов Евгений
42' Желтая карточка
Матос Леонардо
49' Желтая карточка
Гликос Панайотис
54' Желтая карточка
Яннулис Костас
59' Желтая карточка
Доннарумма Антонио
2:1
70' Гол
Прийович Александар
2:2
79' Гол
Michalis Manias
3:2
84' Гол
Энрике Педро
85' Желтая карточка
Энрике Педро
88' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90' Желтая карточка
Kosmas Tsilianidis
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Kosmas Tsilianidis получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Иглесиас Матиас получает желтую карточку.
87'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Харисис Харилаос заменяет его
Желтая карточка
85'
Энрике Педро получает желтую карточку.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Педро.

79'
Астерас производит замену. Мацца Пабло уходит, и Станисавлевич Александар заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прийович Александар.
69'
ПАОК производит замену. Кулурис Эфтимос уходит, и Прийович Александар заменяет его
66'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Фаринья Луис заменяет его
Желтая карточка
59'
Доннарумма Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Гликос Панайотис получает желтую карточку.
46'
ПАОК производит замену. Каньяс Хосе уходит, и Энрике Педро заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Астерас производит замену. Giannis Bastianos уходит, и Иглесиас Матиас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Матос Леонардо получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шахов Евгений.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
Желтая карточка
14'
Мацца Пабло получает желтую карточку.
Желтая карточка
2'
Амдани Рашид получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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