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Стадион: Тумба
2' Желтая карточкаАмдани Рашид
14' Желтая карточкаМацца Пабло
0:1
18' ГолMichalis Manias
1:1
28' ГолШахов Евгений
42' Желтая карточкаМатос Леонардо
49' Желтая карточкаГликос Панайотис
54' Желтая карточкаЯннулис Костас
59' Желтая карточкаДоннарумма Антонио
2:1
70' ГолПрийович Александар
2:2
79' ГолMichalis Manias
3:2
84' ГолЭнрике Педро
85' Желтая карточкаЭнрике Педро
88' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90' Желтая карточкаKosmas Tsilianidis
|
2'
14'
18'
0:1
28'
1:1
42'
49'
54'
70'
2:1
79'
2:2
84'
3:2
85'
88'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
54
Амдани
Рашид
ПАОК 4-4-2
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 27 Мистакидис Яннис Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 26 Каче Эргюс Полузащитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- 11 Энрике Педро Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Доннарумма Антонио Вратарь
- 21 Димуцос Элини Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 54 Амдани Рашид Защитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 7 Мацца Пабло Полузащитник
- 29 Giannis Bastianos Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 3 Гайдучик Виталий Защитник
- 31 Станисавлевич Александар Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 20 Фаринья Луис Полузащитник
- 10 Nikolaos Ioannidis
- Главный тренер: Dimitrios Eleftheropoulos
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 03.11.2016 ПАОК 0:1 Карабах ЛЕ
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК С
- 23.10.2016 Олимпиакос 2:1 ПАОК С
- 20.10.2016 Карабах 2:0 ПАОК ЛЕ
- 16.10.2016 ПАОК 1:0 Ираклис С
- 02.10.2016 Верия 0:0 ПАОК С
- 29.09.2016 Слован Либерец 1:2 ПАОК ЛЕ
Астерас (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Ираклис 1:1 Астерас С
- 10.12.2016 Астерас 0:0 Верия С
- 04.12.2016 Ксанти 3:1 Астерас С
- 26.11.2016 Астерас 1:1 Лариса С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 30.10.2016 Астерас 1:0 Левадиакос С
- 22.10.2016 АОК Керкира 2:0 Астерас С
- 15.10.2016 Астерас 2:0 Платаниас С
- 02.10.2016 Панатинаикос 3:1 Астерас С
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас С
- 19.09.2016 Астерас 1:2 ПАОК С
- 10.09.2016 Паниониос 3:0 Астерас С
- 02.08.2016 Астерас 3:1 Генчлербирлиги ТМК
- 17.04.2016 Астерас 2:1 Верия С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Астерас: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 19.09.2016 Астерас 1:2 ПАОК Суперлига
- 27.02.2016 ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
- 01.11.2015 Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
- 07.06.2015 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 24.05.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 14.03.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 14.03.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 10.01.2015 Астерас 3:0 ПАОК Суперлига
- 10.01.2015 Астерас 3:0 ПАОК Суперлига
- 14.05.2014 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 30.04.2014 ПАОК 1:1 Астерас Суперлига
- 16.02.2014 Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
- 19.10.2013 ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
- 26.05.2013 ПАОК 1:0 Астерас Суперлига
- 22.05.2013 Астерас 1:2 ПАОК Суперлига
- 27.04.2013 Астерас 2:0 ПАОК Кубок Греции
- 17.04.2013 ПАОК 2:1 Астерас Кубок Греции
- 19.01.2013 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 16.09.2012 ПАОК 2:1 Астерас Суперлига
- 06.11.2011 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|19
|15
|3
|1
|39 - 9
|48
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|29 - 13
|38
|3.
|Паниониос
|19
|10
|5
|4
|26 - 14
|35
|4.
|Ксанти
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|8
|8
|3
|22 - 12
|32
|6.
|АЕК
|19
|7
|8
|4
|31 - 16
|29
|7.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|20 - 18
|27
|8.
|Платаниас
|18
|6
|7
|5
|18 - 20
|25
|9.
|Атромитос
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|10.
|Панаитоликос
|19
|6
|4
|9
|23 - 25
|22
|11.
|Астерас
|19
|5
|5
|9
|21 - 28
|20
|12.
|АОК Керкира
|19
|4
|7
|8
|16 - 22
|19
|13.
|Лариса
|19
|3
|8
|8
|17 - 26
|17
|14.
|Левадиакос
|18
|3
|5
|10
|13 - 32
|14
|15.
|Ираклис
|0:1
|19
|2
|7
|10
|14 - 26
|13
|16.
|Верия
|19
|2
|7
|10
|11 - 34
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Kosmas Tsilianidis получает желтую карточку.
88'
Иглесиас Матиас получает желтую карточку.
87'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Харисис Харилаос заменяет его
85'
Энрике Педро получает желтую карточку.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Педро.
79'
Астерас производит замену. Мацца Пабло уходит, и Станисавлевич Александар заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прийович Александар.
69'
ПАОК производит замену. Кулурис Эфтимос уходит, и Прийович Александар заменяет его
66'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Фаринья Луис заменяет его
59'
Доннарумма Антонио получает желтую карточку.
54'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
49'
Гликос Панайотис получает желтую карточку.
46'
ПАОК производит замену. Каньяс Хосе уходит, и Энрике Педро заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Астерас производит замену. Giannis Bastianos уходит, и Иглесиас Матиас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Матос Леонардо получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шахов Евгений.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
14'
Мацца Пабло получает желтую карточку.
2'
Амдани Рашид получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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