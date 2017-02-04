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Стадион: Панетоликос
0:0
Первый тайм: 4'
Состав команд
20
Роша
Луис
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 5 Georgios Kousas Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 14 Макос Григориос Полузащитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 30 Диего Лопес III Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 15 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- Пападопулос Димитрос Нападающий
- 7 Fabian Miguel Munoz I
- 96 Stathis Vasiloudis
- 28 Stefanos Papoutsogiannopoulos
- 24 Andreas Kolovouris
- 2 Dimitrris Koutromanos
- Главный тренер: Giannis Matzourakis
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 3 Пантелиадис Танасис Защитник
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 19 Кивракидис Кириакос Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Катранис Александрос Защитник
- 24 Лазаридис Николаос Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 7 Брито Эдуардо Нападающий
- 1 Nikos Papadopoulos II
- Главный тренер: Georgios Korakakis
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 11.12.2016 Панаитоликос 2:0 Ираклис С
- 03.12.2016 Верия 1:1 Панаитоликос С
- 27.11.2016 Панаитоликос 2:3 Ксанти С
- 06.11.2016 Панаитоликос 2:1 Лариса С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 Левадиакос 2:1 Панаитоликос С
- 15.10.2016 Панаитоликос 4:0 АОК Керкира С
- 02.10.2016 Платаниас 0:0 Панаитоликос С
- 24.09.2016 Панаитоликос 0:0 Панатинаикос С
- 18.09.2016 Атромитос 0:2 Панаитоликос С
- 11.09.2016 ПАОК 2:1 Панаитоликос С
- 23.07.2016 Фиорентина 3:0 Панаитоликос ТМК
- 17.04.2016 Ираклис 0:0 Панаитоликос С
Атромитос (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 23.10.2016 Ираклис 1:2 Атромитос С
- 16.10.2016 Атромитос 1:0 Верия С
- 03.10.2016 Ксанти 0:0 Атромитос С
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас С
- 18.09.2016 Атромитос 0:2 Панаитоликос С
- 11.09.2016 ПАС Янина 3:0 Атромитос С
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК К
- 20.04.2016 АЕК 1:0 Атромитос К
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
- 18.09.2016 Атромитос 0:2 Панаитоликос Суперлига
- 03.04.2016 Атромитос 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.12.2015 Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига
- 26.01.2015 Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига
- 26.01.2015 Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига
- 14.09.2014 Атромитос 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 02.03.2014 Панаитоликос 1:3 Атромитос Суперлига
- 15.01.2014 Атромитос 2:0 Панаитоликос Кубок Греции
- 04.12.2013 Панаитоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции
- 04.11.2013 Атромитос 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 05.02.2012 Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига
- 01.10.2011 Атромитос 2:1 Панаитоликос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|3
|1
|38 - 9
|45
|2.
|ПАОК
|18
|11
|2
|5
|26 - 11
|35
|3.
|Паниониос
|18
|9
|5
|4
|24 - 14
|32
|4.
|Ксанти
|18
|9
|5
|4
|22 - 16
|32
|5.
|Панатинаикос
|18
|8
|7
|3
|21 - 11
|31
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|7.
|АЕК
|18
|6
|8
|4
|25 - 16
|26
|8.
|Платаниас
|18
|6
|7
|5
|18 - 20
|25
|9.
|Атромитос
|18
|6
|5
|7
|19 - 26
|23
|10.
|Астерас
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|Панаитоликос
|18
|5
|4
|9
|21 - 25
|19
|12.
|АОК Керкира
|19
|4
|7
|8
|16 - 22
|19
|13.
|Лариса
|19
|3
|8
|8
|17 - 26
|17
|14.
|Левадиакос
|18
|3
|5
|10
|13 - 32
|14
|15.
|Ираклис
|18
|2
|7
|9
|14 - 25
|13
|16.
|Верия
|18
|2
|7
|9
|11 - 28
|13
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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