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Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0:0
Второй тайм: 58'
53' Желтая карточкаБелли Франческо
56' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
Состав команд
34
Ландре
Лоик
11
Манай
Рею
Пиза 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 34 Ландре Лоик Защитник
- 7 Маннини Даниэле Защитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Полузащитник
- 11 Манай Рею Нападающий
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 13 Luca Andrea Crescenzi
- 22 Daniele Cardelli
- 20 Diego Peralta II
- 36 Roberto Zammarini
- 14 Samuele Birindelli
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 23 Сини Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 13 Бенедетти Симоне Нападающий
- 11 Simone Palermo
- 25 Dany Mota
- 20 Davide Diaw
- 12 Aladin Anyoub
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Пиза (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи СB
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
- 17.09.2016 Спал-2013 2:2 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 12.09.2016 Виртус Энтелла 0:0 Пиза Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 25
|41
|5.
|Читтаделла
|0:0
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|24
|8
|10
|6
|35 - 28
|34
|7.
|Специя
|1:0
|24
|8
|10
|6
|21 - 19
|34
|8.
|Карпи
|23
|8
|9
|6
|23 - 22
|33
|9.
|Перуджа
|1:1
|24
|7
|12
|5
|30 - 24
|33
|10.
|Бари
|23
|7
|9
|7
|22 - 22
|30
|11.
|Новара
|0:0
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|12.
|Асколи
|0:0
|23
|6
|11
|6
|23 - 25
|29
|13.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|10
|8
|27 - 29
|28
|14.
|Брешия
|1:1
|24
|6
|10
|8
|25 - 32
|28
|15.
|Виченца
|23
|6
|9
|8
|17 - 26
|27
|16.
|Пиза
|0:0
|24
|5
|11
|8
|9 - 13
|26
|17.
|Латина
|0:1
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|18.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|20.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|28 - 29
|24
|21.
|Тернана
|0:1
|24
|5
|8
|11
|21 - 32
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
56'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
53'
Белли Франческо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Пиза производит замену. Дель Фабро Дарио уходит, и Luca Andrea Crescenzi заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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