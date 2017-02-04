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  5. Серия B
Стадион:
Пиза
0:0
Второй тайм: 58'
Виртус Энтелла
0'
53' Желтая карточка
Белли Франческо
56' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
58'
Второй тайм
Желтая карточка
56'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Белли Франческо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пиза производит замену. Дель Фабро Дарио уходит, и Luca Andrea Crescenzi заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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