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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
9' Желтая карточкаФоссати Марко
0:1
10' ГолKaramoko Cisse
1:1
20' ГолЛуппи Давиде
1:2
27' ГолFabio Lucioni
72' Желтая карточкаПизано Эрос
72' Желтая карточкаKaramoko Cisse
73' Вторая желтая карточкаKaramoko Cisse
79' Красная карточкаПаццини Джампаоло
89' Желтая карточкаВенути Лоренцо
2:2
90' ПенальтиРомуло Соуза
90' Желтая карточкаСилигарди Лука
|
10'
0:1
20'
1:1
27'
1:2
72'
72'
73'
89'
90'
2:2
90'
Состав команд
10
Луппи
Давиде
13
Чибсах
Юссиф
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 21 Хуанито Гомес Нападающий
- 5 Болдор Деян
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Беневенто 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Краньо Алессио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 35 Виола Николас Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Паяч Марко Полузащитник
- 16 Багадур Рикардо Нападающий
- 14 Emanuele Padella
- 36 Antonio Matera
- 18 Гьямфи Брайт
- 12 Pier Graziano Gori
- 28 Alessio Donnarumma
- 7 Fabrizio Melara
- 6 Lopez Walter II
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Латина 1:1 Беневенто СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.09.2016 Беневенто 2:0 Верона Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|23
|12
|5
|6
|33 - 26
|41
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|23
|11
|7
|5
|37 - 25
|40
|5.
|Читтаделла
|23
|12
|1
|10
|33 - 27
|37
|6.
|Виртус Энтелла
|23
|8
|9
|6
|35 - 28
|33
|7.
|Карпи
|23
|8
|9
|6
|23 - 22
|33
|8.
|Перуджа
|23
|7
|11
|5
|29 - 23
|32
|9.
|Специя
|23
|7
|10
|6
|20 - 19
|31
|10.
|Бари
|23
|7
|9
|7
|22 - 22
|30
|11.
|Новара
|23
|8
|5
|10
|28 - 29
|29
|12.
|Асколи
|22
|6
|10
|6
|23 - 25
|28
|13.
|Салернитана
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|14.
|Брешия
|23
|6
|9
|8
|24 - 31
|27
|15.
|Виченца
|23
|6
|9
|8
|17 - 26
|27
|16.
|Латина
|23
|4
|14
|5
|26 - 28
|26
|17.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|18.
|Пиза
|23
|5
|10
|8
|9 - 13
|25
|19.
|Про Верчелли
|22
|5
|9
|8
|21 - 29
|24
|20.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|28 - 29
|24
|21.
|Тернана
|23
|5
|8
|10
|21 - 31
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
90'
Беневенто производит замену. Венути Лоренцо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
90'
Силигарди Лука получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Г О О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает пенальти
89'
Венути Лоренцо получает желтую карточку.
87'
Беневенто производит замену. Amato Ciciretti уходит, и Antonio Matera заменяет его
84'
Верона производит замену. Пизано Эрос уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
81'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
79'
УДАЛЕНИЕ! Паццини Джампаоло получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
Беневенто производит замену. Фалько Филиппо уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
73'
Карамоко Сиссе получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Карамоко Сиссе получает желтую карточку.
72'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
66'
Верона производит замену. Луппи Давиде уходит, и Силигарди Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабио Лучиони.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карамоко Сиссе.
9'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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