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  5. Серия B
Стадион:
Верона
2:2
Конец матча
Беневенто
0'
9' Желтая карточка
Фоссати Марко
0:1
10' Гол
Karamoko Cisse
1:1
20' Гол
Луппи Давиде
1:2
27' Гол
Fabio Lucioni
72' Желтая карточка
Пизано Эрос
72' Желтая карточка
Karamoko Cisse
73' Вторая желтая карточка
Karamoko Cisse
79' Красная карточка
Паццини Джампаоло
89' Желтая карточка
Венути Лоренцо
2:2
90' Пенальти
Ромуло Соуза
90' Желтая карточка
Силигарди Лука
90'+7
Второй тайм
90'
Беневенто производит замену. Венути Лоренцо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
Желтая карточка
90'
Силигарди Лука получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает пенальти
Желтая карточка
89'
Венути Лоренцо получает желтую карточку.
87'
Беневенто производит замену. Amato Ciciretti уходит, и Antonio Matera заменяет его

84'
Верона производит замену. Пизано Эрос уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
81'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
79'
УДАЛЕНИЕ! Паццини Джампаоло получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
Беневенто производит замену. Фалько Филиппо уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
73'
Карамоко Сиссе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
72'
Карамоко Сиссе получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
66'
Верона производит замену. Луппи Давиде уходит, и Силигарди Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабио Лучиони.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карамоко Сиссе.
Желтая карточка
9'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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