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Стадион:
Специя
1:0
Второй тайм: 56'
Тернана
0'
1:0
18' Гол
Джокович Дамьян
22' Желтая карточка
Дефенди Марино
35' Желтая карточка
Петтинари Стефано
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Петтинари Стефано получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джокович Дамьян.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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