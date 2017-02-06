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Стадион:
Трапани
0:0
Конец матча
Авеллино
0'
34' Желтая карточка
61' Желтая карточка
81' Желтая карточка
 90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Камара Идрисса заменяет его
Желтая карточка
81'
Пальяруло Лука получает желтую карточку.
73'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Santiago Colombatto заменяет его
63'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Моретти Федерико заменяет его
Желтая карточка
61'
Ниццетто Лука получает желтую карточку.

59'
Трапани производит замену. Читро Никола уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
55'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Эусепи Умберто заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Трапани производит замену. Росси Фаусто уходит, и Luigi Canotto заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Алехандро Гонсалес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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