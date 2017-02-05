- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сандро Кабасси
0:1
24' ГолБальцано Антонио
0:2
40' ГолКокко Андреа
43' Желтая карточкаФедато Франческо
43' Желтая карточкаMoussa Koné III
1:2
65' ПенальтиБьянко Раффаэле
|
24'
0:1
40'
0:2
43'
43'
65'
1:2
Состав команд
12
Белек
Вид
34
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Карпи 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 34 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 33 Форте Лука Нападающий
- 14 Alfredo Bifulco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 16 Michele Rigione Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 14 Бальцано Антонио Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 28 Carmine Setola
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
- 16.09.2016 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
Чезена (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|24
|11
|8
|5
|38 - 26
|41
|5.
|Читтаделла
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|7.
|Виртус Энтелла
|24
|8
|10
|6
|36 - 29
|34
|8.
|Специя
|24
|8
|10
|6
|22 - 19
|34
|9.
|Бари
|24
|8
|9
|7
|24 - 23
|33
|10.
|Карпи
|0:2
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|11.
|Новара
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|12.
|Асколи
|23
|6
|11
|6
|24 - 26
|29
|13.
|Салернитана
|24
|6
|10
|8
|27 - 29
|28
|14.
|Чезена
|2:0
|24
|6
|9
|9
|30 - 29
|27
|15.
|Брешия
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|16.
|Виченца
|24
|6
|9
|9
|18 - 28
|27
|17.
|Пиза
|24
|5
|11
|8
|10 - 14
|26
|18.
|Латина
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|19.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|20.
|Про Верчелли
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
65'
Г О О О О О Л - Бьянко Раффаэле из команды Карпи забивает пенальти
46'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Мбакогу Джерри заменяет его
46'
Карпи производит замену. Еленич Эней уходит, и Сек Мустафа заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Moussa Kone получает желтую карточку.
43'
Федато Франческо получает желтую карточку.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кокко Андреа.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бальцано Антонио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация