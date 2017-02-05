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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:2
Второй тайм: 67'
Чезена
0'
0:1
24' Гол
Бальцано Антонио
0:2
40' Гол
Кокко Андреа
43' Желтая карточка
Федато Франческо
43' Желтая карточка
Moussa Koné III
1:2
65' Пенальти
Бьянко Раффаэле
67'
Второй тайм
Описание гола
65'
Г О О О О О Л - Бьянко Раффаэле из команды Карпи забивает пенальти
46'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Мбакогу Джерри заменяет его
46'
Карпи производит замену. Еленич Эней уходит, и Сек Мустафа заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Moussa Kone получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Федато Франческо получает желтую карточку.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кокко Андреа.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бальцано Антонио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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