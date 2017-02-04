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Стадион:
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 60'
Про Верчелли
0'
16' Желтая карточка
Палацци Андреа
54' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
60'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Луперто Себастьяно получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
16'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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