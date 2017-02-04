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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
Второй тайм: 60'
16' Желтая карточкаПалацци Андреа
54' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
|
16'
Состав команд
26
Юнко
Антимо
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Паза Симоне Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 29 Паскали Мануэль Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 25 Маньеро Лука
- 21 Marco Martin
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti
- 22 Alberto Paleari
- 23 Andrea Paolucci
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 33 Маммарелла Карло Защитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 13 Легати Элия Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Джермано Умберто Защитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 14 Ваюши Армандо Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 28 Evans Osei
- 12 Дзакканьо Андреа
- 17 Ernesto Starita
- 15 Dramane Konate
- 6 Fabio Eguelfi
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
- 17.09.2016 Читтаделла 3:1 Новара СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
- 10.09.2016 Про Верчелли 1:5 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 25
|41
|5.
|Читтаделла
|0:0
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|24
|8
|10
|6
|35 - 28
|34
|7.
|Специя
|1:0
|24
|8
|10
|6
|21 - 19
|34
|8.
|Карпи
|23
|8
|9
|6
|23 - 22
|33
|9.
|Перуджа
|1:1
|24
|7
|12
|5
|30 - 24
|33
|10.
|Бари
|23
|7
|9
|7
|22 - 22
|30
|11.
|Новара
|0:0
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|12.
|Асколи
|0:0
|23
|6
|11
|6
|23 - 25
|29
|13.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|10
|8
|27 - 29
|28
|14.
|Брешия
|1:1
|24
|6
|10
|8
|25 - 32
|28
|15.
|Виченца
|23
|6
|9
|8
|17 - 26
|27
|16.
|Пиза
|0:0
|24
|5
|11
|8
|9 - 13
|26
|17.
|Латина
|0:1
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|18.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|20.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|28 - 29
|24
|21.
|Тернана
|0:1
|24
|5
|8
|11
|21 - 32
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
54'
Луперто Себастьяно получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
16'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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