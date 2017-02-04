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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:1
Второй тайм: 60'
Брешия
0'
1:0
21' Гол
Francesco Forte I
1:1
35' Гол
Караччоло Андреа
36' Желтая карточка
Дези Якопо
43' Желтая карточка
Калабрези Артуро
49' Желтая карточка
Прце Фране
60'
Второй тайм
56'
Брешия производит замену. Маури Стефано уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
Желтая карточка
49'
Прце Фране получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Брешия производит замену. Dimitri Bisoli уходит, и Emanuele Ndoj заменяет его
Желтая карточка
43'
Калабрези Артуро получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Дези Якопо получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Forte.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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