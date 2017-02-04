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Стадион: Ренато Кури
1:0
21' ГолFrancesco Forte I
1:1
35' ГолКараччоло Андреа
36' Желтая карточкаДези Якопо
43' Желтая карточкаКалабрези Артуро
49' Желтая карточкаПрце Фране
|
21'
1:0
35'
1:1
36'
43'
49'
Состав команд
33
Бриги
Маттео
11
Дези
Якопо
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- 37 Francesco Forte I Нападающий
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 2 Фацци Николо Полузащитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 29 Lorenzo Panaioli
- 13 Alberto Dossena
- 22 Entonjo Elezaj
- 28 Francesco Di Nolfo
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Брешия 3-4-3
- Основной состав
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 31 Фонтанези Леонардо Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 2 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 16 Прце Фране Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 23 Маури Стефано Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 7 Камара Гастон Полузащитник
- 20 Emanuele Ndoj
- 29 Модич Андрэй
- 22 Federico Serraiocco
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
- 17.09.2016 Пиза 1:0 Брешия СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 25
|41
|5.
|Читтаделла
|0:0
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|24
|8
|10
|6
|35 - 28
|34
|7.
|Специя
|1:0
|24
|8
|10
|6
|21 - 19
|34
|8.
|Карпи
|23
|8
|9
|6
|23 - 22
|33
|9.
|Перуджа
|1:1
|24
|7
|12
|5
|30 - 24
|33
|10.
|Бари
|23
|7
|9
|7
|22 - 22
|30
|11.
|Новара
|0:0
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|12.
|Асколи
|0:0
|23
|6
|11
|6
|23 - 25
|29
|13.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|10
|8
|27 - 29
|28
|14.
|Брешия
|1:1
|24
|6
|10
|8
|25 - 32
|28
|15.
|Виченца
|23
|6
|9
|8
|17 - 26
|27
|16.
|Пиза
|0:0
|24
|5
|11
|8
|9 - 13
|26
|17.
|Латина
|0:1
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|18.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|20.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|28 - 29
|24
|21.
|Тернана
|0:1
|24
|5
|8
|11
|21 - 32
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
56'
Брешия производит замену. Маури Стефано уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
49'
Прце Фране получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Брешия производит замену. Dimitri Bisoli уходит, и Emanuele Ndoj заменяет его
43'
Калабрези Артуро получает желтую карточку.
36'
Дези Якопо получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Forte.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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