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Стадион:
Салернитана
0:0
Второй тайм: 58'
Новара
0'
23' Желтая карточка
Больцони Франческо
27' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
34' Желтая карточка
Трост Магнус
37' Желтая карточка
Чинелли Антонио
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Трост Магнус получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
26'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
Желтая карточка
23'
Больцони Франческо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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