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Стадион: Аречи
0:0
Второй тайм: 58'
23' Желтая карточкаБольцони Франческо
27' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
34' Желтая карточкаТрост Магнус
37' Желтая карточкаЧинелли Антонио
|
27'
34'
37'
Состав команд
Салернитана 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Полузащитник
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 13 Мантовани Валерио Защитник
- 33 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- 20 Оджер Мозес
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Новара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 19 Больцони Франческо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Полузащитник
- 10 Македа Федерико Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Полузащитник
- Чинелли Антонио Полузащитник
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic
- 24 Lorenzo Dickman
- 12 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца СB
Новара (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Новара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 10.09.2016 Новара 1:0 Салернитана Серия B
- 03.04.2016 Новара 1:1 Салернитана Серия B
- 15.11.2015 Салернитана 1:0 Новара Серия B
- 16.05.2015 Новара 3:2 Салернитана Лега Про. Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 25
|41
|5.
|Читтаделла
|0:0
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|24
|8
|10
|6
|35 - 28
|34
|7.
|Специя
|1:0
|24
|8
|10
|6
|21 - 19
|34
|8.
|Карпи
|23
|8
|9
|6
|23 - 22
|33
|9.
|Перуджа
|1:1
|24
|7
|12
|5
|30 - 24
|33
|10.
|Бари
|23
|7
|9
|7
|22 - 22
|30
|11.
|Новара
|0:0
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|12.
|Асколи
|0:0
|23
|6
|11
|6
|23 - 25
|29
|13.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|10
|8
|27 - 29
|28
|14.
|Брешия
|1:1
|24
|6
|10
|8
|25 - 32
|28
|15.
|Виченца
|23
|6
|9
|8
|17 - 26
|27
|16.
|Пиза
|0:0
|24
|5
|11
|8
|9 - 13
|26
|17.
|Латина
|0:1
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|18.
|Авеллино
|23
|6
|7
|10
|19 - 30
|25
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|20.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|28 - 29
|24
|21.
|Тернана
|0:1
|24
|5
|8
|11
|21 - 32
|23
|22.
|Трапани
|23
|3
|10
|10
|18 - 33
|19
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
34'
Трост Магнус получает желтую карточку.
27'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
26'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
23'
Больцони Франческо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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