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Стадион: Теодорос Колокотронис
17' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
27' Желтая карточкаФитанидис Сократис
38' Желтая карточкаДауда Абиола
0:1
45' ГолДауда Абиола
61' Желтая карточкаСтанисавлевич Александар
64' Желтая карточкаМацца Пабло
65' Желтая карточкаManolis Bertos
90' Желтая карточкаГорбунов Андрей
|
38'
45'
0:1
64'
65'
90'
Состав команд
20
Фаринья
Луис
54
Амдани
Рашид
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Доннарумма Антонио Вратарь
- 21 Димуцос Элини Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 31 Станисавлевич Александар Полузащитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 20 Фаринья Луис Полузащитник
- 54 Амдани Рашид Полузащитник
- 7 Мацца Пабло Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 10 Nikolaos Ioannidis
- 19 Kosmas Tsilianidis
- 25 Manolis Bertos
- 35 Ilias Evangelou
- Главный тренер: Dimitrios Eleftheropoulos
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 3 Пантелиадис Танасис Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Лазаридис Николаос Защитник
- 22 Маниатис Яннис Защитник
- 30 Катранис Александрос Защитник
- 20 Thomas Vasiliou Полузащитник
- 7 Брито Эдуардо Нападающий
- 21 Pavlos Kyriakidis
- 1 Nikos Papadopoulos II
- Главный тренер: Georgios Korakakis
Предыдущие игры
Астерас (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Ираклис 1:1 Астерас С
- 10.12.2016 Астерас 0:0 Верия С
- 04.12.2016 Ксанти 3:1 Астерас С
- 26.11.2016 Астерас 1:1 Лариса С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 30.10.2016 Астерас 1:0 Левадиакос С
- 22.10.2016 АОК Керкира 2:0 Астерас С
- 15.10.2016 Астерас 2:0 Платаниас С
- 02.10.2016 Панатинаикос 3:1 Астерас С
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас С
- 19.09.2016 Астерас 1:2 ПАОК С
- 10.09.2016 Паниониос 3:0 Астерас С
- 02.08.2016 Астерас 3:1 Генчлербирлиги ТМК
Атромитос (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 23.10.2016 Ираклис 1:2 Атромитос С
- 16.10.2016 Атромитос 1:0 Верия С
- 03.10.2016 Ксанти 0:0 Атромитос С
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас С
- 18.09.2016 Атромитос 0:2 Панаитоликос С
- 11.09.2016 ПАС Янина 3:0 Атромитос С
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК К
Последние игры между собой
Астерас: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас Суперлига
- 13.03.2016 Атромитос 2:1 Астерас Суперлига
- 21.11.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 31.05.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 27.05.2015 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 07.03.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 10.11.2014 Атромитос 4:3 Астерас Суперлига
- 13.08.2014 Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 04.05.2014 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 09.02.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 05.10.2013 Астерас 2:2 Атромитос Суперлига
- 02.06.2013 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 19.05.2013 Астерас 2:1 Атромитос Суперлига
- 17.03.2013 Атромитос 0:2 Астерас Суперлига
- 19.11.2012 Астерас 3:0 Атромитос Суперлига
- 04.04.2012 Астерас 2:2 Атромитос Кубок
- 21.03.2012 Атромитос 0:0 Астерас Кубок
- 29.01.2012 Атромитос 0:1 Астерас Суперлига
- 25.09.2011 Астерас 0:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|19
|15
|3
|1
|41 - 9
|48
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|29 - 13
|38
|3.
|Паниониос
|20
|11
|5
|4
|27 - 14
|38
|4.
|Ксанти
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|8
|8
|3
|22 - 12
|32
|6.
|АЕК
|19
|7
|8
|4
|31 - 16
|29
|7.
|Платаниас
|19
|7
|7
|5
|20 - 21
|28
|8.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|20 - 18
|27
|9.
|Атромитос
|20
|7
|5
|8
|20 - 28
|26
|10.
|Панаитоликос
|19
|6
|4
|9
|23 - 25
|22
|11.
|Астерас
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|12.
|АОК Керкира
|19
|4
|7
|8
|16 - 22
|19
|13.
|Лариса
|19
|3
|8
|8
|17 - 26
|17
|14.
|Левадиакос
|19
|3
|5
|11
|14 - 34
|14
|15.
|Ираклис
|19
|2
|7
|10
|14 - 28
|13
|16.
|Верия
|20
|2
|7
|11
|11 - 35
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Горбунов Андрей получает желтую карточку.
85'
Атромитос производит замену. Лимниос Димитрис уходит, и Thomas Vasiliou заменяет его
83'
Астерас производит замену. Станисавлевич Александар уходит, и Kosmas Tsilianidis заменяет его
76'
Атромитос производит замену. Тонсо Мартин уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
75'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его
75'
Атромитос производит замену. Плателлас Вангелис уходит, и Pavlos Kyriakidis заменяет его
65'
Манолис Бертос получает желтую карточку.
64'
Астерас производит замену. Иглесиас Матиас уходит, и Калцас Никос заменяет его
64'
Мацца Пабло получает желтую карточку.
61'
Станисавлевич Александар получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дауда Абиола.
38'
Дауда Абиола получает желтую карточку.
27'
Фитанидис Сократис получает желтую карточку.
17'
Кивракидис Кириакос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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