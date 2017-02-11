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Стадион:
Астерас
0:1
Конец матча
Атромитос
0'
17' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
27' Желтая карточка
Фитанидис Сократис
38' Желтая карточка
Дауда Абиола
0:1
45' Гол
Дауда Абиола
61' Желтая карточка
Станисавлевич Александар
64' Желтая карточка
Мацца Пабло
65' Желтая карточка
Manolis Bertos
90' Желтая карточка
Горбунов Андрей
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Горбунов Андрей получает желтую карточку.
85'
Атромитос производит замену. Лимниос Димитрис уходит, и Thomas Vasiliou заменяет его
83'
Астерас производит замену. Станисавлевич Александар уходит, и Kosmas Tsilianidis заменяет его
76'
Атромитос производит замену. Тонсо Мартин уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
75'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его

75'
Атромитос производит замену. Плателлас Вангелис уходит, и Pavlos Kyriakidis заменяет его
Желтая карточка
65'
Манолис Бертос получает желтую карточку.
64'
Астерас производит замену. Иглесиас Матиас уходит, и Калцас Никос заменяет его
Желтая карточка
64'
Мацца Пабло получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Станисавлевич Александар получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дауда Абиола.
Желтая карточка
38'
Дауда Абиола получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Фитанидис Сократис получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Кивракидис Кириакос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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