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Стадион:
Панатинаикос
4:0
Конец матча
Панаитоликос
0'
60' Желтая карточка
Кириакидис Димитриос
1:0
67' Гол
Берг Маркус
2:0
80' Гол
Берг Маркус
3:0
89' Гол
Лод Робин
4:0
90' Гол
Берг Маркус
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Берг Маркус.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лод Робин.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Берг Маркус.
79'
Панаитоликос производит замену. Роша Луис уходит, и Пападопулос Димитрос заменяет его
78'
Панатинаикос производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Лод Робин заменяет его

73'
Панаитоликос производит замену. Clesio Bauque уходит, и Fabian Miguel Munoz заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Берг Маркус.
66'
Панаитоликос производит замену. Dimitrios Chantakias уходит, и Димитрис Кутроманос заменяет его
Желтая карточка
60'
Кириакидис Димитриос получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Панатинаикос производит замену. Клонаридис Виктор уходит, и Влачодимос Панайотис заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Панатинаикос производит замену. Рейш Нуну уходит, и Курбелис Димитрис заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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