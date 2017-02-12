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Стадион: Апостолос Николаидис
4:0
Конец матча
60' Желтая карточкаКириакидис Димитриос
1:0
67' ГолБерг Маркус
2:0
80' ГолБерг Маркус
3:0
89' ГолЛод Робин
4:0
90' ГолБерг Маркус
|
67'
1:0
80'
2:0
89'
3:0
90'
4:0
Состав команд
23
Хульт
Никлас
20
Роша
Луис
Панатинаикос 4-4-2
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 5 Рейш Нуну Защитник
- 78 Кулибали Усман Защитник
- 4 Кутрумпис Гиоргос Защитник
- 31 Моледо Родриго Защитник
- 23 Хульт Никлас Полузащитник
- 10 Зека Родригес Полузащитник
- 40 Мпоку Поль-Жозе Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 14 Клонаридис Виктор Нападающий
- 9 Берг Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Стил Люк Вратарь
- 3 Хухумис Диамантис Защитник
- 39 Хадзийованнис Анастасиос Полузащитник
- 21 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 71 Влачодимос Панайотис Полузащитник
- 49 Писпас Сотирис-Пантелеймон Нападающий
- Главный тренер: Marinos Ouzounidis
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 5 Georgios Kousas Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 14 Макос Григориос Полузащитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 22 Georgios Mygas Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 30 Диего Лопес III Полузащитник
- 15 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 11 Пападопулос Димитрос Нападающий
- 2 Dimitrris Koutromanos
- 31 Zaharias Kavousakis
- 7 Fabian Miguel Munoz I
- 28 Stefanos Papoutsogiannopoulos
- 96 Stathis Vasiloudis
- Главный тренер: Giannis Matzourakis
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.02.2017 ПАС Янина 1:1 Панатинаикос С
- 29.01.2017 Панатинаикос 0:0 Левадиакос С
- 22.01.2017 АОК Керкира 1:1 Панатинаикос С
- 19.01.2017 Панатинаикос 2:1 Платаниас С
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 09.01.2017 Панатинаикос 1:0 АОК Керкира С
- 05.01.2017 Платаниас 1:0 Панатинаикос С
- 18.12.2016 Лариса 0:0 Панатинаикос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 27.11.2016 Паниониос 1:1 Панатинаикос С
- 24.11.2016 Аякс 2:0 Панатинаикос ЛЕ
- 06.11.2016 Олимпиакос 3:0 Панатинаикос С
- 03.11.2016 Панатинаикос 0:3 Стандард ЛЕ
- 30.10.2016 Панатинаикос 2:0 Ираклис С
- 24.10.2016 Верия 1:1 Панатинаикос С
- 20.10.2016 Стандард 2:2 Панатинаикос ЛЕ
- 16.10.2016 Панатинаикос 1:2 Ксанти С
- 02.10.2016 Панатинаикос 3:1 Астерас С
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 11.12.2016 Панаитоликос 2:0 Ираклис С
- 03.12.2016 Верия 1:1 Панаитоликос С
- 27.11.2016 Панаитоликос 2:3 Ксанти С
- 06.11.2016 Панаитоликос 2:1 Лариса С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 Левадиакос 2:1 Панаитоликос С
- 15.10.2016 Панаитоликос 4:0 АОК Керкира С
- 02.10.2016 Платаниас 0:0 Панаитоликос С
- 24.09.2016 Панаитоликос 0:0 Панатинаикос С
- 18.09.2016 Атромитос 0:2 Панаитоликос С
- 11.09.2016 ПАОК 2:1 Панаитоликос С
- 23.07.2016 Фиорентина 3:0 Панаитоликос ТМК
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Панаитоликос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 24.09.2016 Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига
- 04.01.2016 Панатинаикос 4:2 Панаитоликос Суперлига
- 24.08.2015 Панаитоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига
- 08.02.2015 Панатинаикос 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 08.02.2015 Панатинаикос 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 04.12.2014 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига
- 30.10.2014 Панатинаикос 3:1 Панаитоликос Кубок Греции
- 05.01.2014 Панаитоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 18.08.2013 Панатинаикос 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 22.04.2012 Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Суперлига
- 04.01.2012 Панаитоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|16
|3
|1
|43 - 9
|51
|2.
|ПАОК
|20
|12
|3
|5
|29 - 13
|39
|3.
|Паниониос
|20
|11
|5
|4
|27 - 14
|38
|4.
|Панатинаикос
|20
|9
|8
|3
|26 - 12
|35
|5.
|Ксанти
|20
|9
|6
|5
|22 - 18
|33
|6.
|АЕК
|19
|7
|8
|4
|31 - 16
|29
|7.
|Платаниас
|20
|7
|8
|5
|23 - 24
|29
|8.
|ПАС Янина
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|9.
|Атромитос
|20
|7
|5
|8
|20 - 28
|26
|10.
|Панаитоликос
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|11.
|АОК Керкира
|20
|5
|7
|8
|17 - 22
|22
|12.
|Астерас
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|13.
|Лариса
|20
|3
|8
|9
|17 - 28
|17
|14.
|Левадиакос
|20
|3
|5
|12
|14 - 35
|14
|15.
|Ираклис
|19
|2
|7
|10
|14 - 28
|13
|16.
|Верия
|20
|2
|7
|11
|11 - 35
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лод Робин.
80'
79'
Панаитоликос производит замену. Роша Луис уходит, и Пападопулос Димитрос заменяет его
78'
Панатинаикос производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Лод Робин заменяет его
73'
Панаитоликос производит замену. Clesio Bauque уходит, и Fabian Miguel Munoz заменяет его
67'
66'
Панаитоликос производит замену. Dimitrios Chantakias уходит, и Димитрис Кутроманос заменяет его
60'
Кириакидис Димитриос получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Панатинаикос производит замену. Клонаридис Виктор уходит, и Влачодимос Панайотис заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Панатинаикос производит замену. Рейш Нуну уходит, и Курбелис Димитрис заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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