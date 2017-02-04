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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Болонья
1:7
Конец матча
Наполи
0'
0:1
4' Гол
Гамшик Марек
0:2
6' Гол
Инсинье Лоренцо
11' Желтая карточка
Пульгар Эрик
20' Желтая карточка
Диавара Амаду
25' Желтая карточка
Кальехон Хосе
0:2
26' Не забитый пенальти
Дестро Маттиа
26' Красная карточка
Кальехон Хосе
32' Красная карточка
Масина Адам
0:3
33' Гол
Мертенс Дрис
1:3
36' Гол
Торосидис Василис
1:4
43' Гол
Мертенс Дрис
61' Желтая карточка
Майетта Доменико
1:5
70' Гол
Гамшик Марек
1:6
74' Гол
Гамшик Марек
75' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
1:7
90' Гол
Мертенс Дрис
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
90'
Аллан Маркес сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.

89'
Аллан Маркес из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
89'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Удар от ворот произведет Наполи
87'
Майетта Доменико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
Удар от ворот произведет Наполи
86'
Петкович Бруно имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
86'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
86'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
85'
Верди Симоне из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
85'
Рог Марко из команды Наполи делает подножку. Крейчи Ладислав заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Наполи
83'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Удар от ворот произведет Болонья
82'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
81'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
81'
Торосидис Василис из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
81'
Рог Марко из команды Наполи делает пас партнеру.
81'
Рог Марко из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
80'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Рог Марко
80'
Миранте Антонио получил травму и заменен. Да Коста Жуниор выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
79'
Пульгар Эрик из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
79'
Хюсай Эльсейд на финте ушёл от оппонента.
78'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
78'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает пас партнеру.
76'
Удар от ворот произведет Наполи
76'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
75'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
75'
Хюсай Эльсейд атакует сзади соперника. Крейчи Ладислав пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Гулам Фаузи сделал результативную передачу.
74'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Зелиньски Петр уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
Фол, нарушение
72'
Торосидис Василис из команды Болонья делает подножку. Аллан Маркес заработал фол.
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
70'
Ойконому Мариос ошибается в защите.
70'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
Фол, нарушение
67'
Ойконому Мариос атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
67'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
66'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
63'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Диавара Амаду уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
Желтая карточка
61'
Майетта Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Майетта Доменико из команды Болонья делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
60'
Миранте Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
59'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
58'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
57'
Зелиньски Петр из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Инсинье Лоренцо мяча так и не получил
57'
Диавара Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ойконому Мариос из команды Болонья делает навес
56'
Удар от ворот произведет Болонья
56'
Гамшик Марек имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
После дальнего удара, который нанес Пульгар Эрик мяч отбит вратарем
51'
Удар от ворот произведет Наполи
51'
Джемаили Блерим выбил мяч подальше от ворот.
51'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
50'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Удар от ворот произведет Наполи
50'
Торосидис Василис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
50'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Майетта Доменико выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Болонья
48'
Мертенс Дрис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
46'
Хюсай Эльсейд на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Риццо Лука уходит с поля и его заменяет Верди Симоне
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Риццо Лука из команды Болонья делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Наполи
46'
Джемаили Блерим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
44'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
43'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
43'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Зелиньски Петр сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
42'
Хюсай Эльсейд выбил мяч подальше от ворот.
41'
После дальнего удара, который нанес Джемаили Блерим мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
После дальнего удара, который нанес Гамшик Марек мяч отбит вратарем
40'
Мертенс Дрис из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
39'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
36'
Крейчи Ладислав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Болонья", а он уже решил момент. Браво!
36'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
35'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Альбиоль Рауль заработал фол.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
32'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Масина Адам уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
32'
Масина Адам атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Удар от ворот произведет Наполи
29'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
28'
Пульгар Эрик коснулся мяча рукой.
26'
УДАЛЕНИЕ! Кальехон Хосе удаляет рефери за жёсткий фол.
Фол, нарушение
26'
Кальехон Хосе из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Масина Адам.
Описание гола
26'
ВРАТАРЬ! Дестро Маттиа исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Желтая карточка
25'
Кальехон Хосе получает желтую карточку за игру рукой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
25'
ПЕНАЛЬТИ! Кальехон Хосе сыграл рукой в своей штрафной площади.
24'
Майетта Доменико из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
24'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
Угловой
24'
Джемаили Блерим из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Альбиоль Рауль выбил мяч на угловой.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Удар от ворот произведет Болонья
23'
Кальехон Хосе имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
23'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
22'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Кальехон Хосе.
22'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Дестро Маттиа пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Диавара Амаду сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Диавара Амаду из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
19'
Риццо Лука коснулся мяча рукой.
18'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
16'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Ойконому Мариос.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
13'
Диавара Амаду нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Желтая карточка
11'
Пульгар Эрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
11'
Пульгар Эрик атакует сзади соперника. Гамшик Марек пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Масина Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
Офсайд
9'
Гулам Фаузи из команды Наполи в офсайде
8'
После дальнего удара, который нанес Крейчи Ладислав мяч отбит вратарем
6'
Зелиньски Петр сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес
Угловой
6'
Масина Адам из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
6'
Крейчи Ладислав из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Кальехон Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гамшик Марек из клуба "Наполи" отправил мяч головой в ворота.
4'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
4'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
2'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
1'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:7 Наполи
Болонья
5% (11)
Ничья:
5% (11)
Наполи
90% (197)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
43.4% (95)
Наполи:
21.5% (47)
Наполи:
14.2% (31)
Наполи:
5.9% (13)
Ничья:
3.7% (8)
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