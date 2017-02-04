Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 19000
0:1
4' ГолГамшик Марек
0:2
6' ГолИнсинье Лоренцо
11' Желтая карточкаПульгар Эрик
20' Желтая карточкаДиавара Амаду
25' Желтая карточкаКальехон Хосе
0:2
26' Не забитый пенальтиДестро Маттиа
26' Красная карточкаКальехон Хосе
32' Красная карточкаМасина Адам
0:3
33' ГолМертенс Дрис
1:3
36' ГолТоросидис Василис
1:4
43' ГолМертенс Дрис
61' Желтая карточкаМайетта Доменико
1:5
70' ГолГамшик Марек
1:6
74' ГолГамшик Марек
75' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
1:7
90' ГолМертенс Дрис
Новости после матча
-
"Наполи" в Болонье забил 7 мячей — 00:42
-
Блестящий гол Гамшика в девятку — 00:27
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Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
90'
Аллан Маркес сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
89'
Аллан Маркес из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
89'
89'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
Майетта Доменико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
86'
Петкович Бруно имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
86'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
86'
86'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
85'
Верди Симоне из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Рог Марко из команды Наполи делает подножку. Крейчи Ладислав заработал фол.
84'
83'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает навес
81'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
81'
Торосидис Василис из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
80'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Рог Марко
80'
Миранте Антонио получил травму и заменен. Да Коста Жуниор выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Пульгар Эрик из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
79'
Хюсай Эльсейд на финте ушёл от оппонента.
78'
78'
78'
78'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает пас партнеру.
76'
76'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Хюсай Эльсейд атакует сзади соперника. Крейчи Ладислав пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Гулам Фаузи сделал результативную передачу.
74'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
73'
73'
Тактическая замена. Зелиньски Петр уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
72'
Торосидис Василис из команды Болонья делает подножку. Аллан Маркес заработал фол.
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
70'
Ойконому Мариос ошибается в защите.
70'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
67'
Ойконому Мариос атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
67'
67'
66'
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
63'
62'
Тактическая замена. Диавара Амаду уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
61'
Майетта Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Майетта Доменико из команды Болонья делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Миранте Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
59'
59'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
58'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
57'
Зелиньски Петр из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Инсинье Лоренцо мяча так и не получил
57'
Диавара Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ойконому Мариос из команды Болонья делает навес
56'
56'
Гамшик Марек имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
54'
52'
После дальнего удара, который нанес Пульгар Эрик мяч отбит вратарем
51'
51'
Джемаили Блерим выбил мяч подальше от ворот.
51'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
Торосидис Василис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
50'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Майетта Доменико выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
Мертенс Дрис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
46'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
46'
Хюсай Эльсейд на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Риццо Лука уходит с поля и его заменяет Верди Симоне
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Риццо Лука из команды Болонья делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
46'
Джемаили Блерим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
43'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
43'
43'
43'
Зелиньски Петр сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
42'
Хюсай Эльсейд выбил мяч подальше от ворот.
41'
После дальнего удара, который нанес Джемаили Блерим мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
После дальнего удара, который нанес Гамшик Марек мяч отбит вратарем
40'
Мертенс Дрис из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
39'
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
36'
Крейчи Ладислав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Болонья", а он уже решил момент. Браво!
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
34'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Альбиоль Рауль заработал фол.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
32'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Масина Адам уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
32'
Масина Адам атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
29'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Пульгар Эрик коснулся мяча рукой.
26'
УДАЛЕНИЕ! Кальехон Хосе удаляет рефери за жёсткий фол.
26'
Кальехон Хосе из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Масина Адам.
26'
ВРАТАРЬ! Дестро Маттиа исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
25'
Кальехон Хосе получает желтую карточку за игру рукой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
ПЕНАЛЬТИ! Кальехон Хосе сыграл рукой в своей штрафной площади.
24'
Майетта Доменико из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
24'
24'
Джемаили Блерим из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Альбиоль Рауль выбил мяч на угловой.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Кальехон Хосе имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
23'
22'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Кальехон Хосе.
22'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Дестро Маттиа пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Диавара Амаду сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Диавара Амаду из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Риццо Лука коснулся мяча рукой.
18'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
16'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Ойконому Мариос.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
14'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
13'
Диавара Амаду нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
11'
Пульгар Эрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
11'
Пульгар Эрик атакует сзади соперника. Гамшик Марек пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
10'
Масина Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
9'
Гулам Фаузи из команды Наполи в офсайде
8'
После дальнего удара, который нанес Крейчи Ладислав мяч отбит вратарем
6'
Зелиньски Петр сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
6'
6'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес
6'
Масина Адам из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
6'
Крейчи Ладислав из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Кальехон Хосе сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гамшик Марек из клуба "Наполи" отправил мяч головой в ворота.
4'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
4'
4'
2'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
2'
1'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:7 Наполи
Болонья
5% (11)
Ничья:
5% (11)
Наполи
90% (197)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
43.4% (95)
0:1 Наполи:
21.5% (47)
0:2 Наполи:
14.2% (31)
1:3 Наполи:
5.9% (13)
1:1 Ничья:
3.7% (8)
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