Второй тайм

91' Судья свистит, и матч окончен

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков

90' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

89' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Наполи

87' Майетта Доменико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

86' Удар от ворот произведет Наполи

86' Петкович Бруно имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!

86' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

84' Удар от ворот произведет Наполи

83' Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!

82' Удар от ворот произведет Болонья

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

79' Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игроки ФК " Наполи " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

78' Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.

76' Удар от ворот произведет Наполи

76' Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

75' Хюсай Эльсейд получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

74' Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

74' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.

74' Игроки ФК " Наполи " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

73' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

70' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

69' Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок клуба " Наполи " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

64' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок клуба " Наполи " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Майетта Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

61' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

60' Миранте Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игроки ФК " Наполи " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

58' После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем

57' Диавара Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Болонья

56' Гамшик Марек имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

55' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

52' После дальнего удара, который нанес Пульгар Эрик мяч отбит вратарем

51' Удар от ворот произведет Наполи

51' Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

50' Удар от ворот произведет Наполи

50' Торосидис Василис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

50' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок клуба " Болонья " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

48' Удар от ворот произведет Болонья

48' Мертенс Дрис бьет из пределов штрафной и упускает момент!

47' Игроки ФК " Наполи " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

47' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля