Стадион: Карло Кастеллани Зрители: 9500
0:1
11' ГолБелотти Андреа
34' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
39' Желтая карточкаКрунич Раде
42' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
44' Желтая карточкаМчедлидзе Леван
1:1
45' ГолПуччарелли Мануэль
51' Желтая карточкаДиуссе Ассан
1:1
55' Не забитый пенальтиФальке Яго
56' Желтая карточкаБазелли Даниэле
59' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
81' Желтая карточкаИтурбе Хуан
86' Желтая карточкаОби Джоэл
90' Желтая карточкаДимарко Федерико
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Димарко Федерико получает желтую карточку.
93'
Димарко Федерико совершает грубый фол. Итурбе Хуан был жертвой
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Чосич Урош.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
91'
Паскуаль Мануэль получил травму и заменен. Димарко Федерико выходит на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Паскуаль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
86'
Оби Джоэл получает желтую карточку.
86'
Оби Джоэл из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
84'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
84'
84'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
83'
После дальнего удара, который нанес Итурбе Хуан мяч отбит вратарем
83'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Тактическая замена. Вальдифиори Мирко уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
81'
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
81'
Итурбе Хуан получает желтую карточку.
81'
Итурбе Хуан совершает грубый фол. Паскуаль Мануэль был жертвой
80'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Айети Арлинд нарушил правила.
80'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Чосич Урош выбил мяч на угловой.
79'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
79'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Зайц Миха
78'
Крунич Раде из команды Эмполи нарушает. Вальдифиори Мирко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
78'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
77'
Лорини Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
77'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лорини Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Оби Джоэл нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
75'
74'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
74'
Оби Джоэл нарушает правила. Диуссе Ассан пострадал
74'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лорини Венсан.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
72'
Оби Джоэл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лорини Венсан.
72'
72'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Айети Арлинд получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пуччарелли Мануэль.
69'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
69'
68'
Вальдифиори Мирко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паскуаль Мануэль.
67'
67'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моретти Эмилиано.
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
66'
Айети Арлинд атакует сзади соперника. Эль-Каддури Омар пострадал.
64'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Де Сильвестри Лоренцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
62'
61'
61'
Мчедлидзе Леван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
60'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Кроче Даниэле из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
60'
Эль-Каддури Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
60'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Фальке Яго из команды Торино устремляется вперед с мячом.
59'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи был наказан за старое нарушение.
58'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
58'
57'
Лорини Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вальдифиори Мирко.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
56'
Базелли Даниэле получает желтую карточку.
56'
Базелли Даниэле совершил грубый подкат сзади.
55'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Фальке Яго бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
54'
ПЕНАЛЬТИ! – Беллучи Джузеппе фолит в штрафной площади. Ляич Адем пострадал
54'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
54'
54'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
53'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
53'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
Диуссе Ассан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Диуссе Ассан из команды Эмполи. Это Белотти Андреа заработал фол.
50'
49'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
48'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
48'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пуччарелли Мануэль!
47'
Айети Арлинд ошибается в защите.
47'
47'
Пуччарелли Мануэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мчедлидзе Леван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
46'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
45'
Диуссе Ассан выбил мяч подальше от ворот.
45'
Де Сильвестри Лоренцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
45'
44'
44'
Мчедлидзе Леван получает желтую карточку.
43'
Мчедлидзе Леван атакует сзади соперника. Баррека Антонио пострадал.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Айети Арлинд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Эль-Каддури Омар получает желтую карточку.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Айети Арлинд.
41'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
41'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
41'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
41'
Кроче Даниэле выбил мяч на угловой.
41'
40'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Баррека Антонио.
40'
40'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Крунич Раде получил жёлтую карточку за "нырок".
38'
38'
Базелли Даниэле нарушает правила. Крунич Раде пострадал
38'
Фальке Яго нарушил правила.
37'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Мчедлидзе Леван возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Мчедлидзе Леван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
Крунич Раде бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
34'
Вальдифиори Мирко получает желтую карточку.
34'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
33'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
33'
32'
31'
31'
Эль-Каддури Омар коснулся мяча рукой.
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
29'
Бенасси Марко из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Вальдифиори Мирко нарушает правила. Мчедлидзе Леван пострадал
27'
27'
Эль-Каддури Омар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Фальке Яго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диуссе Ассан.
25'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
25'
24'
Крунич Раде не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
24'
Кроче Даниэле из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
23'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
Базелли Даниэле пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
20'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
19'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
19'
19'
19'
Мчедлидзе Леван наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
18'
18'
18'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Беллучи Джузеппе.
17'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
16'
Бенасси Марко нарушает правила. Кроче Даниэле пострадал
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи. Это Вальдифиори Мирко заработал фол.
15'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
15'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
13'
12'
Диуссе Ассан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
11'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
11'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Эль-Каддури Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Базелли Даниэле.
9'
Коста Андреа получил травму и заменен. Чосич Урош выходит на поле.
9'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
9'
7'
7'
Лорини Венсан из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
7'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
7'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
7'
6'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Лорини Венсан заработал фол.
6'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
6'
6'
Крунич Раде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
5'
Кроче Даниэле из команды Эмполи в офсайде
3'
Эль-Каддури Омар коснулся мяча рукой.
2'
2'
Базелли Даниэле нарушает правила. Крунич Раде пострадал
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Торино
Эмполи
16% (34)
Ничья:
41.3% (88)
Торино
42.7% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.3% (73)
0:1 Торино:
18.8% (40)
1:2 Торино:
18.3% (39)
1:0 Эмполи:
9.9% (21)
0:0 Ничья:
5.2% (11)
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