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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9500
Эмполи
1:1
Конец матча
Торино
0'
0:1
11' Гол
Белотти Андреа
34' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
39' Желтая карточка
Крунич Раде
42' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
44' Желтая карточка
Мчедлидзе Леван
1:1
45' Гол
Пуччарелли Мануэль
51' Желтая карточка
Диуссе Ассан
1:1
55' Не забитый пенальти
Фальке Яго
56' Желтая карточка
Базелли Даниэле
59' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
81' Желтая карточка
Итурбе Хуан
86' Желтая карточка
Оби Джоэл
90' Желтая карточка
Димарко Федерико
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
93'
Димарко Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Димарко Федерико совершает грубый фол. Итурбе Хуан был жертвой
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Чосич Урош.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
91'
Паскуаль Мануэль получил травму и заменен. Димарко Федерико выходит на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
88'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
88'
Паскуаль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
Желтая карточка
86'
Оби Джоэл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Оби Джоэл из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет Торино
85'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
84'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
83'
После дальнего удара, который нанес Итурбе Хуан мяч отбит вратарем
83'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Тактическая замена. Вальдифиори Мирко уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
81'
Удар от ворот произведет Торино
81'
Зайц Миха из команды Эмполи наносит неточный удар с лета
81'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
81'
Итурбе Хуан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Итурбе Хуан совершает грубый фол. Паскуаль Мануэль был жертвой
80'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
80'
Айети Арлинд нарушил правила.
80'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
79'
Чосич Урош выбил мяч на угловой.
79'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
79'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Зайц Миха
Фол, нарушение
78'
Крунич Раде из команды Эмполи нарушает. Вальдифиори Мирко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
78'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
77'
Лорини Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
77'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лорини Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Оби Джоэл нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Торино
74'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
Фол, нарушение
74'
Оби Джоэл нарушает правила. Диуссе Ассан пострадал
Фол, нарушение
74'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лорини Венсан.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
Фол, нарушение
72'
Оби Джоэл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лорини Венсан.
72'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
70'
Айети Арлинд получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пуччарелли Мануэль.
69'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
Офсайд
69'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
Фол, нарушение
68'
Вальдифиори Мирко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паскуаль Мануэль.
67'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Беллучи Джузеппе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моретти Эмилиано.
67'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
66'
Айети Арлинд атакует сзади соперника. Эль-Каддури Омар пострадал.
64'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
62'
Де Сильвестри Лоренцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
62'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Торино
61'
Мчедлидзе Леван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Кроче Даниэле из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
60'
Эль-Каддури Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
60'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Фальке Яго из команды Торино устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
59'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи был наказан за старое нарушение.
58'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
58'
Удар от ворот произведет Эмполи
Фол, нарушение
57'
Лорини Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вальдифиори Мирко.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
56'
Базелли Даниэле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Базелли Даниэле совершил грубый подкат сзади.
Описание гола
55'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Фальке Яго бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! – Беллучи Джузеппе фолит в штрафной площади. Ляич Адем пострадал
54'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
54'
Удар от ворот произведет Торино
54'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
53'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
53'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
51'
Диуссе Ассан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
Диуссе Ассан из команды Эмполи. Это Белотти Андреа заработал фол.
50'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
49'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
Офсайд
48'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
47'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
47'
Ляич Адем из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пуччарелли Мануэль!
47'
Айети Арлинд ошибается в защите.
Офсайд
47'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи в офсайде
47'
Пуччарелли Мануэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Мчедлидзе Леван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
Угловой
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
46'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
45'
Диуссе Ассан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
45'
Де Сильвестри Лоренцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кроче Даниэле.
45'
Удар от ворот произведет Эмполи
44'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
44'
Мчедлидзе Леван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Мчедлидзе Леван атакует сзади соперника. Баррека Антонио пострадал.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Айети Арлинд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
42'
Эль-Каддури Омар получает желтую карточку.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Айети Арлинд.
Офсайд
41'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
41'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
Угловой
41'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
41'
Кроче Даниэле выбил мяч на угловой.
41'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
40'
Мчедлидзе Леван из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Баррека Антонио.
40'
Удар от ворот произведет Эмполи
40'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Ляич Адем из команды Торино устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
39'
Крунич Раде получил жёлтую карточку за "нырок".
38'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
38'
Базелли Даниэле нарушает правила. Крунич Раде пострадал
Фол, нарушение
38'
Фальке Яго нарушил правила.
Травма, повреждение
37'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
37'
Мчедлидзе Леван возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Мчедлидзе Леван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Торино
35'
Крунич Раде бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
34'
Вальдифиори Мирко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
33'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
32'
Удар от ворот произведет Эмполи
31'
Удар от ворот произведет Эмполи
Фол, нарушение
31'
Эль-Каддури Омар коснулся мяча рукой.
31'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Бенасси Марко из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
28'
Вальдифиори Мирко нарушает правила. Мчедлидзе Леван пострадал
27'
Удар от ворот произведет Торино
27'
Эль-Каддури Омар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
26'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Фальке Яго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диуссе Ассан.
25'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
25'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Крунич Раде не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
24'
Кроче Даниэле из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
23'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
Базелли Даниэле пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
20'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
19'
Удар от ворот произведет Торино
19'
Мчедлидзе Леван наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
18'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
18'
Удар от ворот произведет Торино
18'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
17'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Беллучи Джузеппе.
17'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Бенасси Марко нарушает правила. Кроче Даниэле пострадал
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи. Это Вальдифиори Мирко заработал фол.
15'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
15'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
13'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Диуссе Ассан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
11'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
11'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Эль-Каддури Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Базелли Даниэле.
9'
Коста Андреа получил травму и заменен. Чосич Урош выходит на поле.
9'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
7'
Удар от ворот произведет Торино
7'
Лорини Венсан из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
7'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
7'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
6'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Лорини Венсан заработал фол.
6'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
6'
Удар от ворот произведет Торино
6'
Крунич Раде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
Офсайд
5'
Кроче Даниэле из команды Эмполи в офсайде
Фол, нарушение
3'
Эль-Каддури Омар коснулся мяча рукой.
2'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
2'
Базелли Даниэле нарушает правила. Крунич Раде пострадал
1'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Торино
Эмполи
16% (34)
Ничья:
41.3% (88)
Торино
42.7% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.3% (73)
Торино:
18.8% (40)
Торино:
18.3% (39)
Эмполи:
9.9% (21)
Ничья:
5.2% (11)
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