Стадион: Ренцо Барбера
9' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:0
27' ГолНесторовски Илья
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Несторовски Илья из команды Палермо делает неудачный навес.
45'
Ционек Тьяго из команды Палермо остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Кордац Алекс из команды Кротоне остановил атаку, перехватив мяч.
44'
Несторовски Илья из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
43'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
43'
43'
42'
42'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
41'
41'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо. Это Налини Андреа заработал фол.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Феррари Джанмарко.
38'
Мартелла Бруно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эмбало Карлос.
38'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
38'
38'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
37'
Рози Алеандро из команды Кротоне. Это Трайковски Александар заработал фол.
36'
36'
36'
Трайковски Александар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рози Алеандро.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
34'
34'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
34'
34'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
34'
33'
33'
32'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
32'
Несторовски Илья попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
32'
Анджелкович Синиша имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
31'
Чочев Ивайло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Чеккерини Федерико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
30'
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чочев Ивайло и мяч снова в игре
29'
29'
29'
Несторовски Илья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Эмбало Карлос сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Несторовски Илья записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Эмбало Карлос из команды Палермо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Эмбало Карлос на финте ушёл от оппонента.
26'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Несторовски Илья нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
25'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
24'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Налини Андреа из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
23'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Энрике Бруно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тротта Марселло.
22'
21'
Эмбало Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
21'
20'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
20'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
19'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
14'
14'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
14'
13'
12'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает неудачный навес.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
10'
Барберис Андреа исполняет штрафной удар, но его блокируют
9'
Ционек Тьяго получает желтую карточку.
9'
Ционек Тьяго совершает грубый фол. Налини Андреа был жертвой
9'
9'
8'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
8'
7'
7'
7'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
4'
Рози Алеандро нарушает правила. Трайковски Александар пострадал
4'
4'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает навес
3'
Фальчинелли Диего получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Анджелкович Синиша.
2'
Яяло Мато из команды Палермо делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:0 Кротоне
Палермо
80.4% (172)
Ничья:
17.3% (37)
Кротоне
2.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Палермо:
40.2% (86)
2:1 Палермо:
23.4% (50)
1:1 Ничья:
12.6% (27)
2:0 Палермо:
12.6% (27)
0:0 Ничья:
4.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация