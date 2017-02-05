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  5. Серия A
Стадион:
Палермо
1:0
Перерыв
Кротоне
0'
9' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:0
27' Гол
Несторовски Илья
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Несторовски Илья из команды Палермо делает неудачный навес.
45'
Ционек Тьяго из команды Палермо остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
45'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Кордац Алекс из команды Кротоне остановил атаку, перехватив мяч.
44'
Несторовски Илья из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
43'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Кротоне
42'
Яяло Мато из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
42'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
41'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо. Это Налини Андреа заработал фол.
40'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
39'
Несторовски Илья получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Феррари Джанмарко.
Фол, нарушение
38'
Мартелла Бруно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эмбало Карлос.
38'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
38'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
37'
Рози Алеандро из команды Кротоне. Это Трайковски Александар заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Палермо
36'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
36'
Трайковски Александар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рози Алеандро.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Палермо
34'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
34'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
34'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Палермо
33'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
32'
Несторовски Илья попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
32'
Анджелкович Синиша имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
31'
Чочев Ивайло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
30'
Чеккерини Федерико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
30'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чочев Ивайло и мяч снова в игре
29'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Кротоне
29'
Несторовски Илья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Эмбало Карлос сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Несторовски Илья записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Эмбало Карлос из команды Палермо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Эмбало Карлос на финте ушёл от оппонента.
26'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Несторовски Илья нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
Угловой
25'
Яяло Мато из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
24'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Удар от ворот произведет Палермо
23'
Налини Андреа из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
23'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
22'
Энрике Бруно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тротта Марселло.
22'
Удар от ворот произведет Кротоне
21'
Эмбало Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
21'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Удар от ворот произведет Палермо
20'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
19'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Удар от ворот произведет Палермо
16'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
14'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
12'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает неудачный навес.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Офсайд
10'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
10'
Барберис Андреа исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
9'
Ционек Тьяго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Ционек Тьяго совершает грубый фол. Налини Андреа был жертвой
9'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
8'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
5'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Рози Алеандро нарушает правила. Трайковски Александар пострадал
4'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
3'
Фальчинелли Диего получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Анджелкович Синиша.
Фол, нарушение
2'
Яяло Мато из команды Палермо делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
1'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:0 Кротоне
Палермо
80.4% (172)
Ничья:
17.3% (37)
Кротоне
2.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Палермо:
40.2% (86)
Палермо:
23.4% (50)
Ничья:
12.6% (27)
Палермо:
12.6% (27)
Ничья:
4.2% (9)
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