Стадион: Стадио Адриатико Зрители: 13000
0:1
10' ГолПароло Марко
0:2
14' ГолПароло Марко
1:2
29' ГолБенали Ахмед
1:2
37' Не забитый пенальтиКапрари Джанлука
2:2
41' ГолБругман Гастон
2:3
49' ГолПароло Марко
2:4
57' ГолКейта Бальде
2:5
69' ГолИммобиле Чиро
77' Желтая карточкаБилья Лукас
2:6
77' ГолПароло Марко
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Мурджа Алессандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Крешенци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Тункара Мамаду
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
84'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает подножку. Мурджа Алессандро заработал фол.
82'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
82'
82'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
78'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
77'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Пароло Марко заработал фол.
77'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пароло Марко эффектным ударом переправил мяч в ворота.
77'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
77'
Билья Лукас получает желтую карточку.
76'
Билья Лукас совершает грубый фол. Кастанос Григорис был жертвой
76'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Дзампано Франческо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Тактическая замена. Бругман Гастон уходит с поля и его заменяет Черри Альберто
69'
Де Врей Стефан сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро эффектным ударом переправил мяч в ворота.
69'
Де Врей Стефан из команды Лацио сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
68'
68'
Пароло Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
67'
Андерсон Фелипе нарушает правила. Бираги Кристиано пострадал
66'
Пароло Марко из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
66'
66'
Тактическая замена. Кейта Бальде уходит с поля и его заменяет Лулич Сенад
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Капрари Джанлука имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
65'
Дзампано Франческо из команды Пескара сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
63'
Митрицэ Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Митрицэ Александру на финте ушёл от оппонента.
63'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
62'
Бенали Ахмед из команды Пескара отвел угрозу отличным подкатом
62'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Де Врей Стефан из команды Лацио остановил атаку, перехватив мяч.
60'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Пароло Марко нарушает правила. Верре Валерио пострадал
59'
Митрицэ Александру коснулся мяча рукой.
58'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Митрицэ Александру
57'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Бальде записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
56'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Бругман Гастон из команды Пескара. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
56'
56'
Верре Валерио из команды Пескара наносит неточный удар с лета
55'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
54'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает подножку. Баста Душан заработал фол.
53'
53'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
52'
52'
Баста Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
51'
Верре Валерио из команды Пескара делает неудачный навес.
51'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Лацио", а он уже решил момент. Браво!
49'
ШТАНГА! Милинкович-Савич Сергей попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
48'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
48'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Капрари Джанлука получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Билья Лукас.
46'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
43'
43'
Кастанос Григорис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Бенали Ахмед сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бругман Гастон эффектным ударом переправил мяч в ворота.
41'
Бенали Ахмед из команды Пескара сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
41'
Капрари Джанлука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Милинкович-Савич Сергей пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
39'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
37'
ВРАТАРЬ! Капрари Джанлука исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Худт Уэсли серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Дзампано Франческо заработал пенальти для своей команды
35'
Дзампано Франческо на финте ушёл от оппонента.
35'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
34'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
34'
Стендардо Гильерме из команды Пескара делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
33'
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Бираги Кристиано, и мяч снова в игре
32'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бенали Ахмед!
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Капрари Джанлука, и мяч снова в игре
29'
Верре Валерио нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает навес
28'
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
28'
27'
27'
Кейта Бальде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
25'
Лукаку Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
23'
22'
Верре Валерио из команды Пескара в офсайде
22'
21'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Де Врей Стефан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бицарри Альбано.
18'
18'
Бенали Ахмед выбил мяч на угловой.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
15'
Верре Валерио из команды Пескара в офсайде
14'
Билья Лукас сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пароло Марко из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
14'
14'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
12'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
11'
10'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пароло Марко из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
10'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
9'
Билья Лукас коснулся мяча рукой.
9'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
8'
7'
Мунтари Салли совершает грубый фол. Баста Душан был жертвой
7'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
6'
Де Врей Стефан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стендардо Гильерме.
6'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
6'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
6'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
4'
Стендардо Гильерме из команды Пескара остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
Капрари Джанлука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
3'
Верре Валерио из команды Пескара сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
2'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес
2'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Верре Валерио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
1'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Пескара 2:6 Лацио
Пескара
5.1% (11)
Ничья:
4.2% (9)
Лацио
90.7% (194)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
31.8% (68)
0:1 Лацио:
27.6% (59)
0:2 Лацио:
20.6% (44)
1:3 Лацио:
5.1% (11)
1:1 Ничья:
3.3% (7)
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