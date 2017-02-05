Второй тайм

91' Судья свистит, и матч окончен

91' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

90' Мурджа Алессандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!

89' Крешенци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков

86' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

85' Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.

84' Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро , и мяч снова в игре

82' Удар от ворот произведет Лацио

82' Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

77' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пароло Марко эффектным ударом переправил мяч в ворота.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

74' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Игрок клуба " Лацио " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

69' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро эффектным ударом переправил мяч в ворота.

68' Пароло Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

66' Удар от ворот произведет Лацио

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

65' Капрари Джанлука имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!

63' Удар от ворот произведет Лацио

63' Митрицэ Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

57' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Бальде записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

56' Игроки ФК " Лацио " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

56' Удар от ворот произведет Лацио

55' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

53' Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.

52' Удар от ворот произведет Пескара

52' Баста Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

51' Удар от ворот произведет Лацио

51' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

50' Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

49' ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды " Лацио ", а он уже решил момент. Браво!

49' ШТАНГА! Милинкович-Савич Сергей попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.

48' Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота