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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Пескара
2:6
Конец матча
Лацио
0'
0:1
10' Гол
Пароло Марко
0:2
14' Гол
Пароло Марко
1:2
29' Гол
Бенали Ахмед
1:2
37' Не забитый пенальти
Капрари Джанлука
2:2
41' Гол
Бругман Гастон
2:3
49' Гол
Пароло Марко
2:4
57' Гол
Кейта Бальде
2:5
69' Гол
Иммобиле Чиро
77' Желтая карточка
Билья Лукас
2:6
77' Гол
Пароло Марко
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Мурджа Алессандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Крешенци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес

87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Тункара Мамаду
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
84'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает подножку. Мурджа Алессандро заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Лацио
82'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
78'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
Фол, нарушение
77'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Пароло Марко заработал фол.
77'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пароло Марко эффектным ударом переправил мяч в ворота.
77'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Желтая карточка
77'
Билья Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Билья Лукас совершает грубый фол. Кастанос Григорис был жертвой
Фол, нарушение
76'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Дзампано Франческо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
75'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Тактическая замена. Бругман Гастон уходит с поля и его заменяет Черри Альберто
69'
Де Врей Стефан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро эффектным ударом переправил мяч в ворота.
69'
Де Врей Стефан из команды Лацио сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
68'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
68'
Пароло Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
67'
Андерсон Фелипе нарушает правила. Бираги Кристиано пострадал
Фол, нарушение
66'
Пароло Марко из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Лацио
66'
Тактическая замена. Кейта Бальде уходит с поля и его заменяет Лулич Сенад
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Капрари Джанлука имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
65'
Дзампано Франческо из команды Пескара сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Удар от ворот произведет Лацио
63'
Митрицэ Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Митрицэ Александру на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
63'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
62'
Бенали Ахмед из команды Пескара отвел угрозу отличным подкатом
62'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Де Врей Стефан из команды Лацио остановил атаку, перехватив мяч.
60'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
59'
Пароло Марко нарушает правила. Верре Валерио пострадал
Фол, нарушение
59'
Митрицэ Александру коснулся мяча рукой.
58'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Митрицэ Александру
57'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Бальде записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
56'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
56'
Бругман Гастон из команды Пескара. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Лацио
56'
Верре Валерио из команды Пескара наносит неточный удар с лета
55'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает подножку. Баста Душан заработал фол.
53'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
52'
Удар от ворот произведет Пескара
52'
Баста Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Удар от ворот произведет Лацио
51'
Верре Валерио из команды Пескара делает неудачный навес.
51'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Лацио", а он уже решил момент. Браво!
49'
ШТАНГА! Милинкович-Савич Сергей попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
48'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
48'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
48'
Капрари Джанлука получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Билья Лукас.
Офсайд
46'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
45'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Лацио
43'
Кастанос Григорис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Бенали Ахмед сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бругман Гастон эффектным ударом переправил мяч в ворота.
41'
Бенали Ахмед из команды Пескара сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
41'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
41'
Капрари Джанлука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Милинкович-Савич Сергей пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
Описание гола
37'
ВРАТАРЬ! Капрари Джанлука исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Худт Уэсли серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Дзампано Франческо заработал пенальти для своей команды
35'
Дзампано Франческо на финте ушёл от оппонента.
35'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
34'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Стендардо Гильерме из команды Пескара делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
33'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Бираги Кристиано, и мяч снова в игре
32'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
31'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Удар от ворот произведет Пескара
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бенали Ахмед!
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Капрари Джанлука, и мяч снова в игре
29'
Верре Валерио нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает навес
28'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
28'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
27'
Удар от ворот произведет Пескара
27'
Кейта Бальде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
25'
Лукаку Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
23'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Верре Валерио из команды Пескара в офсайде
22'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
19'
Де Врей Стефан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бицарри Альбано.
Угловой
18'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
18'
Бенали Ахмед выбил мяч на угловой.
16'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
15'
Верре Валерио из команды Пескара в офсайде
14'
Билья Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пароло Марко из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
14'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
14'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
12'
Кастанос Григорис из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
11'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
10'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пароло Марко из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
10'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
9'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Билья Лукас коснулся мяча рукой.
9'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
8'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Мунтари Салли совершает грубый фол. Баста Душан был жертвой
Фол, нарушение
7'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Де Врей Стефан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стендардо Гильерме.
6'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
6'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
6'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Стендардо Гильерме из команды Пескара остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Удар от ворот произведет Лацио
4'
Капрари Джанлука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
3'
Верре Валерио из команды Пескара сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Маркетти Федерико вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес
2'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Верре Валерио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
1'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Пескара 2:6 Лацио
Пескара
5.1% (11)
Ничья:
4.2% (9)
Лацио
90.7% (194)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
31.8% (68)
Лацио:
27.6% (59)
Лацио:
20.6% (44)
Лацио:
5.1% (11)
Ничья:
3.3% (7)
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