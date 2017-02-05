Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 20000
0:1
26' ГолПеллегрини Лоренцо
33' Желтая карточкаАквилани Альберто
48' Желтая карточкаКатальди Данило
60' Желтая карточкаИццо Армандо
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Дункан Альфред заработал фол.
93'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
93'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
93'
92'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
91'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
91'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
89'
Риччи Федерико коснулся мяча рукой.
88'
Пинилья Маурисио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
87'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
86'
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Палладино Раффаэле.
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
84'
84'
84'
Тактическая замена. Эденилсон дос Сантос уходит с поля и его заменяет Пинилья Маурисио
83'
83'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает навес
82'
81'
81'
81'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает подножку. Дункан Альфред заработал фол.
80'
Хентилетти Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
79'
79'
После дальнего удара, который нанес Адель Таарабт мяч отбит вратарем
78'
78'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
78'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
78'
77'
77'
76'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
73'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Нтшан Жюль
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Политано Маттео
72'
Симеоне Джованни из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
72'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
71'
Катальди Данило попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
69'
69'
69'
69'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Адель Таарабт
68'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа в офсайде
67'
Ачерби Франческо возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Матри Алессандро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
66'
Пандев Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой справа.
66'
Хентилетти Сантьяго выбил мяч на угловой.
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
65'
65'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
65'
65'
Ачерби Франческо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
63'
63'
63'
Аквилани Альберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
62'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло подал угловой слева.
62'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
62'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
62'
61'
Бурдиссо Николас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Берарди Доменико.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Иццо Армандо получает желтую карточку.
60'
Иццо Армандо блокирует соперника. Рагуза Антонио заработал своей команде штрафной.
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
59'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
58'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
58'
Палладино Раффаэле бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Палладино Раффаэле на финте ушёл от оппонента.
58'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
57'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает неудачный навес.
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
56'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
56'
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
56'
56'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Хильемарк Оскар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
52'
52'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
52'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает пас партнеру.
51'
51'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
После удара головой, который сделал Хентилетти Сантьяго мяч попадает в перекладину
51'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
51'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
50'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
49'
49'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
49'
48'
48'
48'
Катальди Данило получает желтую карточку.
48'
Катальди Данило атакует сзади соперника. Пеллегрини Лоренцо пострадал.
47'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Хильемарк Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
45'
Бурдиссо Николас ошибается в защите.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
44'
Палладино Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
43'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Пандев Горан из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Ачерби Франческо.
42'
42'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
41'
41'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
41'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
39'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
38'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
36'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
34'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
33'
Аквилани Альберто получает желтую карточку.
33'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Симеоне Джованни.
33'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает неудачный навес.
33'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
33'
Пеллегрини Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
32'
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
32'
Гаццола Марчелло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
31'
30'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Летсерт Тимо выбил мяч на угловой.
29'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
29'
Иццо Армандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рагуза Антонио.
28'
28'
Матри Алессандро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает пас партнеру.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрини Лоренцо!
25'
Катальди Данило сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Матри Алессандро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
25'
23'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа. Это Матри Алессандро заработал фол.
23'
Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
23'
22'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Пандев Горан из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
20'
20'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
18'
Пандев Горан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
18'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Пандев Горан.
17'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
14'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
14'
14'
13'
12'
Палладино Раффаэле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гаццола Марчелло.
12'
11'
Дункан Альфред из команды Сассуоло. Это Хильемарк Оскар заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Симеоне Джованни из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
9'
9'
8'
8'
Пандев Горан из команды Дженоа. Это Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
8'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
8'
7'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
4'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
4'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой справа.
4'
Хентилетти Сантьяго выбил мяч на угловой.
3'
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сассуоло
Дженоа
68.5% (146)
Ничья:
24.4% (52)
Сассуоло
7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Дженоа:
37.6% (80)
1:0 Дженоа:
23.5% (50)
1:1 Ничья:
15.5% (33)
2:2 Ничья:
4.7% (10)
0:0 Ничья:
3.8% (8)
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