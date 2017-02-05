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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Дженоа
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
26' Гол
Пеллегрини Лоренцо
33' Желтая карточка
Аквилани Альберто
48' Желтая карточка
Катальди Данило
60' Желтая карточка
Иццо Армандо
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
94'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Дункан Альфред заработал фол.
93'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
93'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
93'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

92'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
91'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
91'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
90'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
89'
Риччи Федерико коснулся мяча рукой.
88'
Пинилья Маурисио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
87'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
86'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Фол, нарушение
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Палладино Раффаэле.
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
84'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
84'
Тактическая замена. Эденилсон дос Сантос уходит с поля и его заменяет Пинилья Маурисио
83'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает навес
82'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Сассуоло
81'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
80'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает подножку. Дункан Альфред заработал фол.
80'
Хентилетти Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
После дальнего удара, который нанес Адель Таарабт мяч отбит вратарем
78'
Удар от ворот произведет Сассуоло
78'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
78'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
78'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
77'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
76'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
73'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Нтшан Жюль
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Политано Маттео
Фол, нарушение
72'
Симеоне Джованни из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
72'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
71'
Катальди Данило попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
69'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
69'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
68'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Адель Таарабт
Офсайд
68'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа в офсайде
Травма, повреждение
67'
Ачерби Франческо возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Матри Алессандро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
66'
Пандев Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой справа.
66'
Хентилетти Сантьяго выбил мяч на угловой.
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
65'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
65'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Травма, повреждение
65'
Ачерби Франческо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
65'
Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Сассуоло
63'
Удар от ворот произведет Дженоа
63'
Аквилани Альберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
62'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло подал угловой слева.
62'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
62'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
62'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
61'
Бурдиссо Николас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Берарди Доменико.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
60'
Иццо Армандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Иццо Армандо блокирует соперника. Рагуза Антонио заработал своей команде штрафной.
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Офсайд
59'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
59'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
Угловой
58'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
58'
Палладино Раффаэле бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Палладино Раффаэле на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
58'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
57'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Угловой
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
56'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
56'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Хильемарк Оскар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
52'
Удар от ворот произведет Сассуоло
52'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Сассуоло
51'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
После удара головой, который сделал Хентилетти Сантьяго мяч попадает в перекладину
51'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
Угловой
51'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
50'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
49'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Желтая карточка
48'
Катальди Данило получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Катальди Данило атакует сзади соперника. Пеллегрини Лоренцо пострадал.
47'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
47'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Хильемарк Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
45'
Бурдиссо Николас ошибается в защите.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Палладино Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
43'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
42'
Пандев Горан из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Ачерби Франческо.
42'
Удар от ворот произведет Сассуоло
42'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
41'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
41'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
41'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Удар от ворот произведет Сассуоло
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Удар от ворот произведет Сассуоло
39'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
36'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
35'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
34'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Желтая карточка
33'
Аквилани Альберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Симеоне Джованни.
33'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Угловой
33'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
33'
Пеллегрини Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
32'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
32'
Гаццола Марчелло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
30'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Летсерт Тимо выбил мяч на угловой.
29'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
29'
Иццо Армандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рагуза Антонио.
28'
Удар от ворот произведет Дженоа
28'
Матри Алессандро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрини Лоренцо!
25'
Катальди Данило сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Матри Алессандро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
23'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа. Это Матри Алессандро заработал фол.
23'
Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
23'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Пандев Горан из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
20'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
19'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
18'
Пандев Горан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
18'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Пандев Горан.
17'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
16'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Удар от ворот произведет Сассуоло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
14'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
13'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
12'
Палладино Раффаэле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гаццола Марчелло.
12'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Дункан Альфред из команды Сассуоло. Это Хильемарк Оскар заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Дженоа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
9'
Симеоне Джованни из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
Угловой
9'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
9'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
8'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
8'
Пандев Горан из команды Дженоа. Это Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
8'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
8'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
7'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Удар от ворот произведет Дженоа
4'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
4'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой справа.
4'
Хентилетти Сантьяго выбил мяч на угловой.
3'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Угловой
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сассуоло
Дженоа
68.5% (146)
Ничья:
24.4% (52)
Сассуоло
7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
37.6% (80)
Дженоа:
23.5% (50)
Ничья:
15.5% (33)
Ничья:
4.7% (10)
Ничья:
3.8% (8)
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