Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 16000
1:0
4' ГолГомес Алехандро
2:0
17' ГолГомес Алехандро
54' Желтая карточкаЧеппители Лука
58' Желтая карточкаМазиелло Андреа
61' Желтая карточкаБарелла Николо
63' Желтая карточкаКонти Андреа
83' Желтая карточкаКуртич Ясмин
88' Желтая карточкаСпинаццола Леонардо
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Петанья Андреа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
92'
91'
Жуканович Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ди Дженнаро Давид.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Мунье Антони
88'
Спинаццола Леонардо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
88'
Спинаццола Леонардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Federico Serra.
88'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
88'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
87'
Куртич Ясмин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Кристанте Бриан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
87'
Federico Serra из команды Кальяри. Это Фройлер Ремо заработал фол.
86'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
84'
83'
Куртич Ясмин получает желтую карточку.
83'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
83'
Тактическая замена. Чеппители Лука уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
82'
Фройлер Ремо из команды Аталанта. Это Ди Дженнаро Давид заработал фол.
81'
Тактическая замена. Кесси Франк уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
81'
Жуканович Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Боррьелло Марко.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
80'
80'
Тактическая замена. Капуано Марко уходит с поля и его заменяет Federico Serra
79'
Гомес Алехандро бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
79'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Кесси Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Барелла Николо возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Матч возобновится спорным мячом
78'
Барелла Николо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
74'
Пизакане Фабио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гомес Алехандро.
73'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
72'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Мьянге Сенна
69'
Алвеш Бруну получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петанья Андреа.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
68'
Кесси Франк из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Тахцидис Панайотис.
67'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Ди Дженнаро Давид выбил мяч на угловой.
64'
64'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
64'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Конти Андреа из команды Аталанта был наказан за старое нарушение.
63'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капуано Марко.
62'
62'
Тактическая замена. Мазиелло Андреа уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
61'
Барелла Николо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Барелла Николо атакует сзади соперника. Кесси Франк пострадал.
61'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
61'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
60'
Боррьелло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Ди Дженнаро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Капуано Марко из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
После штрафного удара,который нанес Ди Дженнаро Давид мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
58'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.
58'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
58'
58'
Кесси Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
58'
58'
Алвеш Бруну исполняет штрафной удар, но его блокируют
57'
Кесси Франк из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
56'
56'
Куртич Ясмин из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
55'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Чеппители Лука получает желтую карточку.
54'
Чеппители Лука из команды Кальяри. Это Гомес Алехандро заработал фол.
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
53'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
53'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
53'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
52'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Боррьелло Марко из команды Кальяри в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
49'
49'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
49'
49'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
48'
Ди Дженнаро Давид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фройлер Ремо.
46'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Барелла Николо коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Фройлер Ремо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тахцидис Панайотис.
44'
44'
Петанья Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алвеш Бруну.
43'
43'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает неудачный навес.
42'
41'
41'
40'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
39'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
39'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Барелла Николо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
38'
Пизакане Фабио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гомес Алехандро.
37'
37'
Боррьелло Марко из команды Кальяри наносит очень неточный удар.
37'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
37'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
36'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
Боррьелло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
33'
Конти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тахцидис Панайотис.
32'
32'
31'
Капуано Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
31'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фройлер Ремо.
29'
29'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
29'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
28'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
28'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
27'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ди Дженнаро Давид.
24'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Капуано Марко из команды Кальяри делает неудачный навес.
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
22'
21'
20'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
19'
19'
19'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
18'
Капуано Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
18'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
17'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Конти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капуано Марко.
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
11'
Гомес Алехандро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
10'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
9'
Спинаццола Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
9'
Куртич Ясмин из команды Аталанта в офсайде
8'
8'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
8'
7'
7'
Исла Маурисио из команды Кальяри в офсайде
6'
Боррьелло Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Толой Рафаэл.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Конти Андреа сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
2'
1'
1'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Кальяри
Аталанта
91.5% (193)
Ничья:
6.6% (14)
Кальяри
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
38.4% (81)
1:0 Аталанта:
28% (59)
2:0 Аталанта:
19.9% (42)
1:1 Ничья:
4.7% (10)
3:1 Аталанта:
2.4% (5)
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