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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16000
Аталанта
2:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
4' Гол
Гомес Алехандро
2:0
17' Гол
Гомес Алехандро
54' Желтая карточка
Чеппители Лука
58' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
61' Желтая карточка
Барелла Николо
63' Желтая карточка
Конти Андреа
83' Желтая карточка
Куртич Ясмин
88' Желтая карточка
Спинаццола Леонардо
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Петанья Андреа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
Удар от ворот произведет Аталанта

92'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Жуканович Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ди Дженнаро Давид.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Мунье Антони
Желтая карточка
88'
Спинаццола Леонардо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Спинаццола Леонардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Federico Serra.
88'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
Угловой
88'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
87'
Куртич Ясмин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Кристанте Бриан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
87'
Federico Serra из команды Кальяри. Это Фройлер Ремо заработал фол.
86'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
85'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Куртич Ясмин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
83'
Тактическая замена. Чеппители Лука уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
Фол, нарушение
82'
Фройлер Ремо из команды Аталанта. Это Ди Дженнаро Давид заработал фол.
81'
Тактическая замена. Кесси Франк уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
Фол, нарушение
81'
Жуканович Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Боррьелло Марко.
80'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
80'
Удар от ворот произведет Кальяри
80'
Тактическая замена. Капуано Марко уходит с поля и его заменяет Federico Serra
79'
Гомес Алехандро бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
79'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Кесси Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Травма, повреждение
78'
Барелла Николо возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
78'
Барелла Николо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Пизакане Фабио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гомес Алехандро.
73'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
72'
Удар от ворот произведет Аталанта
70'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Мьянге Сенна
Фол, нарушение
69'
Алвеш Бруну получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петанья Андреа.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
Фол, нарушение
68'
Кесси Франк из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Тахцидис Панайотис.
67'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
66'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
65'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Ди Дженнаро Давид выбил мяч на угловой.
64'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
64'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Конти Андреа из команды Аталанта был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
63'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капуано Марко.
62'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
62'
Тактическая замена. Мазиелло Андреа уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
Желтая карточка
61'
Барелла Николо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Барелла Николо атакует сзади соперника. Кесси Франк пострадал.
61'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
60'
Боррьелло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Ди Дженнаро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Капуано Марко из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
После штрафного удара,который нанес Ди Дженнаро Давид мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
58'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
58'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Кесси Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
58'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Алвеш Бруну исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
57'
Кесси Франк из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Кальяри
56'
Куртич Ясмин из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
55'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
54'
Чеппители Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Чеппители Лука из команды Кальяри. Это Гомес Алехандро заработал фол.
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
Угловой
53'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
53'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Кальяри
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
51'
Боррьелло Марко из команды Кальяри в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
49'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
49'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
49'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
Фол, нарушение
48'
Ди Дженнаро Давид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фройлер Ремо.
46'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Барелла Николо коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
45'
Фройлер Ремо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тахцидис Панайотис.
44'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
44'
Петанья Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алвеш Бруну.
43'
Удар от ворот произведет Аталанта
43'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает неудачный навес.
42'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Аталанта
41'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
40'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Кальяри
39'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
39'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Барелла Николо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
Фол, нарушение
38'
Пизакане Фабио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гомес Алехандро.
37'
Удар от ворот произведет Аталанта
37'
Боррьелло Марко из команды Кальяри наносит очень неточный удар.
37'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
37'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
36'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
35'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Боррьелло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Конти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тахцидис Панайотис.
32'
Удар от ворот произведет Аталанта
32'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Капуано Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
Фол, нарушение
31'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
30'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
30'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фройлер Ремо.
29'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
Угловой
29'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
28'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
28'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
Угловой
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
27'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ди Дженнаро Давид.
24'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Удар от ворот произведет Аталанта
23'
Капуано Марко из команды Кальяри делает неудачный навес.
Офсайд
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
22'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
19'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Капуано Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конти Андреа.
Фол, нарушение
18'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
17'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Удар от ворот произведет Аталанта
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Конти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капуано Марко.
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
11'
Гомес Алехандро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет Кальяри
10'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
9'
Спинаццола Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
Офсайд
9'
Куртич Ясмин из команды Аталанта в офсайде
8'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
8'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
7'
Исла Маурисио из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
6'
Боррьелло Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Толой Рафаэл.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Конти Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Конти Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
2'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
1'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Кальяри
Аталанта
91.5% (193)
Ничья:
6.6% (14)
Кальяри
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
38.4% (81)
Аталанта:
28% (59)
Аталанта:
19.9% (42)
Ничья:
4.7% (10)
Аталанта:
2.4% (5)
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