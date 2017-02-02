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Стадион:
Ювентус
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Интер Милан, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
Ювентус
84% (63)
Ничья:
9.3% (7)
Интер Милан
6.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
48% (36)
Ювентус:
20% (15)
Ювентус:
6.7% (5)
Ювентус:
6.7% (5)
Ничья:
6.7% (5)
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