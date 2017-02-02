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Стадион: Ювентус Стэдиум
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Ювентус (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус СA
- 07.12.2016 Ювентус 2:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус СA
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Ювентус 3:0 Пескара СA
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус СA
- 02.11.2016 Ювентус 1:1 Лион ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 18.10.2016 Лион 0:1 Ювентус ЛЧ
- 15.10.2016 Ювентус 2:1 Удинезе СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 28.01.2017 Интер Милан 3:0 Пескара СA
- 22.01.2017 Палермо 0:1 Интер Милан СA
- 17.01.2017 Интер Милан 3:2 Болонья КИ
- 14.01.2017 Интер Милан 3:1 Кьево СA
- 08.01.2017 Удинезе 1:2 Интер Милан СA
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио СA
- 18.12.2016 Сассуоло 0:1 Интер Милан СA
- 11.12.2016 Интер Милан 2:0 Дженоа СA
- 08.12.2016 Интер Милан 2:1 Спарта Прага ЛЕ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Интер Милан ЛЕ
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Интер Милан 3:0 Кротоне СA
- 03.11.2016 Саутгемптон 2:1 Интер Милан ЛЕ
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан СA
- 26.10.2016 Интер Милан 2:1 Торино СA
- 23.10.2016 Аталанта 2:1 Интер Милан СA
- 20.10.2016 Интер Милан 1:0 Саутгемптон ЛЕ
- 16.10.2016 Интер Милан 1:2 Кальяри СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 18.09.2016 Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2016 Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Италии
- 28.02.2016 Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
- 27.01.2016 Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Италии
- 18.10.2015 Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A
- 16.05.2015 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 06.01.2015 Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A
- 02.02.2014 Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A
- 14.09.2013 Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
- 07.08.2013 Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 30.03.2013 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 03.11.2012 Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A
- 21.07.2012 Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи
- 25.03.2012 Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
- 29.10.2011 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 13.02.2011 Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A
- 03.10.2010 Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A
- 13.08.2010 Интер Милан 1:0 Ювентус Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2010 Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A
- 28.01.2010 Интер Милан 2:1 Ювентус Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|0
|4
|44 - 16
|51
|2.
|Рома
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 21
|47
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|48 - 25
|45
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|37 - 23
|42
|5.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 25
|40
|6.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 26
|37
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|38 - 29
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|39 - 32
|31
|10.
|Удинезе
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 29
|28
|11.
|Кьево
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|22 - 30
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|21 - 26
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|32 - 46
|27
|14.
|Сампдория
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|15.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|27 - 32
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|31 - 37
|24
|17.
|Эмполи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|13 - 30
|21
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|19.
|Палермо
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|18 - 42
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|17 - 44
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Интер Милан, который состоится 05.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Интер Милан, который состоится 05.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
Ювентус
84% (63)
Ничья:
9.3% (7)
Интер Милан
6.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
48% (36)
1:0 Ювентус:
20% (15)
3:1 Ювентус:
6.7% (5)
2:0 Ювентус:
6.7% (5)
1:1 Ничья:
6.7% (5)
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