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Стадион:
Милан
 
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Сампдория
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Сампдория, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
91.4% (74)
Ничья:
6.2% (5)
Сампдория
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
33.3% (27)
Милан:
29.6% (24)
Милан:
19.8% (16)
Милан:
4.9% (4)
Ничья:
3.7% (3)
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