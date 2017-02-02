- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 16.01.2017 Торино 2:2 Милан СA
- 12.01.2017 Милан 2:1 Торино КИ
- 08.01.2017 Милан 1:0 Кальяри СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан СA
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло СA
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан СA
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио СA
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан СA
Сампдория (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Аталанта 1:0 Сампдория СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Сампдория 0:0 Эмполи СA
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Сампдория 0:0 Удинезе СA
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Сампдория 2:0 Торино СA
- 30.11.2016 Сампдория 3:0 Кальяри КИ
- 27.11.2016 Кротоне 1:1 Сампдория СA
- 20.11.2016 Сампдория 3:2 Сассуоло СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
- 22.10.2016 Сампдория 2:1 Дженоа СA
- 15.10.2016 Пескара 1:1 Сампдория СA
- 02.10.2016 Сампдория 1:1 Палермо СA
- 26.09.2016 Кальяри 2:1 Сампдория СA
- 21.09.2016 Болонья 2:0 Сампдория СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.04.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.12.2015 Сампдория 0:2 Милан Кубок Италии
- 28.11.2015 Милан 4:1 Сампдория Серия A
- 12.04.2015 Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 08.11.2014 Сампдория 2:2 Милан Серия A
- 23.02.2014 Сампдория 0:2 Милан Серия A
- 28.09.2013 Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 13.01.2013 Сампдория 0:0 Милан Серия A
- 26.08.2012 Милан 0:1 Сампдория Серия A
- 16.04.2011 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 26.01.2011 Сампдория 1:2 Милан Кубок Италии
- 27.11.2010 Сампдория 1:1 Милан Серия A
- 18.04.2010 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 05.12.2009 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 01.03.2009 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 19.10.2008 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 19.03.2008 Милан 1:2 Сампдория Серия A
- 31.10.2007 Сампдория 0:5 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|0
|4
|44 - 16
|51
|2.
|Рома
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 21
|47
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|48 - 25
|45
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|37 - 23
|42
|5.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 25
|40
|6.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 26
|37
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|38 - 29
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|39 - 32
|31
|10.
|Удинезе
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 29
|28
|11.
|Кьево
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|22 - 30
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|21 - 26
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|32 - 46
|27
|14.
|Сампдория
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|15.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|27 - 32
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|31 - 37
|24
|17.
|Эмполи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|13 - 30
|21
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|19.
|Палермо
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|18 - 42
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|17 - 44
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Сампдория, который состоится 05.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Сампдория, который состоится 05.02.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
91.4% (74)
Ничья:
6.2% (5)
Сампдория
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
33.3% (27)
1:0 Милан:
29.6% (24)
2:0 Милан:
19.8% (16)
3:1 Милан:
4.9% (4)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация