Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 13000
29' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
42' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
65' Желтая карточкаЦесар Боштян
70' Желтая карточкаРадованович Иван
82' Вторая желтая карточкаЦесар Боштян
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Халльфредссон Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
92'
Сполли Николас из команды Кьево бьет головой мимо ворот
91'
91'
Теро Сириль нарушает правила. Радованович Иван пострадал
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Теро Сириль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Радованович Иван.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
89'
Видмер Сильван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хетемай Перпарим.
88'
88'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
87'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Видмер Сильван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бирса Вальтер.
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Кьево
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
84'
84'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
84'
После удара головой, который сделал Аднан Али мяч выносится вратарем на угловой
84'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Сполли Николас
83'
Матос Ридер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Цесар Боштян получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Матос Ридер.
81'
Удар от ворот произведет Кьево
80'
Радованович Иван нарушает правила. Теро Сириль пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Теро Сириль.
78'
Сапата Дуван нарушает правила. Цесар Боштян пострадал
78'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
77'
Ицко Мариано атакует сзади соперника. Янкто Якуб пострадал.
77'
76'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Аднан Али выбил мяч на угловой.
75'
75'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Янкто Якуб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
74'
Хетемай Перпарим атакует сзади соперника. Де Пауль Родриго пострадал.
74'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
74'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Аднан Али
73'
Каэтано Самир из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
73'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
72'
Сапата Дуван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Фофана Секо нарушает правила. Инглесе Роберто пострадал
71'
71'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает неудачный навес.
70'
Радованович Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Радованович Иван коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Удар от ворот произведет Кьево
69'
Теро Сириль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
68'
67'
Теро Сириль нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
67'
Халльфредссон Эмиль нарушает правила. Радованович Иван пострадал
66'
66'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Цесар Боштян получает желтую карточку.
65'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Цесар Боштян атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
64'
Тактическая замена. Ригони Никола уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
64'
Фофана Секо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хетемай Перпарим.
64'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
63'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
62'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Инглесе Роберто
62'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
62'
60'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Фелипе Диас нарушает правила. Пеллиссье Серхио пострадал
59'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
55'
Удар от ворот произведет Кьево
55'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
55'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Халльфредссон Эмиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Янкто Якуб.
51'
51'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
51'
Фрей Николя из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
49'
49'
Гобби Массимо из команды Кьево делает неудачный навес.
48'
Сапата Дуван нарушает правила. Гамберини Алессандро пострадал
48'
48'
Бирса Вальтер атакует сзади соперника. Де Пауль Родриго пострадал.
47'
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Теро Сириль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Фелипе Диас нарушает правила. Меджорини Риккардо пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Цесар Боштян.
44'
43'
Теро Сириль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Де Пауль Родриго получает желтую карточку.
42'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Радованович Иван коснулся мяча рукой.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Радованович Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Теро Сириль.
39'
Цесар Боштян атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Ригони Никола из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
37'
36'
Радованович Иван исполняет штрафной удар, но его блокируют
36'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
35'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Халльфредссон Эмиль нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
33'
33'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
32'
Данило Ларанжера нарушает правила. Меджорини Риккардо пострадал
32'
Удар от ворот произведет Кьево
31'
Видмер Сильван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
31'
Гамберини Алессандро выбил мяч на угловой.
31'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
29'
Меджорини Риккардо получает желтую карточку.
29'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
29'
29'
Ригони Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Ригони Никола нарушает правила. Каэтано Самир пострадал
23'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает подножку. Янкто Якуб заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Бирса Вальтер.
19'
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
18'
Гобби Массимо выбил мяч на угловой.
18'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
17'
Данило Ларанжера нарушает правила. Радованович Иван пострадал
17'
Удар от ворот произведет Кьево
17'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
15'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
Де Пауль Родриго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
12'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
11'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
9'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
8'
8'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Гобби Массимо из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Радованович Иван из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
5'
5'
Халльфредссон Эмиль выбил мяч на угловой.
5'
Меджорини Риккардо из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Бирса Вальтер атакует сзади соперника. Каэтано Самир пострадал.
4'
Удар от ворот произведет Кьево
4'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
2'
Удар от ворот произведет Кьево
1'
Ригони Никола нарушает правила. Теро Сириль пострадал
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Удинезе
Кьево
35.8% (76)
Ничья:
51.9% (110)
Удинезе
12.3% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.8% (95)
1:0 Кьево:
20.3% (43)
2:1 Кьево:
11.8% (25)
1:2 Удинезе:
7.1% (15)
0:0 Ничья:
6.1% (13)
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