  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Кьево
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
29' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
42' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
65' Желтая карточка
Цесар Боштян
70' Желтая карточка
Радованович Иван
82' Вторая желтая карточка
Цесар Боштян
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Аднан Али из команды Удинезе делает неудачный навес.
93'
Халльфредссон Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

92'
Удар от ворот произведет Удинезе
92'
Сполли Николас из команды Кьево бьет головой мимо ворот
91'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Теро Сириль нарушает правила. Радованович Иван пострадал
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
90'
Теро Сириль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Радованович Иван.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
Фол, нарушение
89'
Видмер Сильван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хетемай Перпарим.
88'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
87'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
87'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
87'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Видмер Сильван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бирса Вальтер.
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Кьево
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
84'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
84'
После удара головой, который сделал Аднан Али мяч выносится вратарем на угловой
84'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
83'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Сполли Николас
Травма, повреждение
83'
Матос Ридер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Цесар Боштян получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
82'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Матос Ридер.
81'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
80'
Радованович Иван нарушает правила. Теро Сириль пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Теро Сириль.
Фол, нарушение
78'
Сапата Дуван нарушает правила. Цесар Боштян пострадал
78'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
Фол, нарушение
77'
Ицко Мариано атакует сзади соперника. Янкто Якуб пострадал.
77'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аднан Али из команды Удинезе делает навес
76'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
76'
Аднан Али выбил мяч на угловой.
75'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
75'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Янкто Якуб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Хетемай Перпарим атакует сзади соперника. Де Пауль Родриго пострадал.
74'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
74'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Аднан Али
73'
Каэтано Самир из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
72'
Сапата Дуван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
71'
Фофана Секо нарушает правила. Инглесе Роберто пострадал
71'
Удар от ворот произведет Удинезе
71'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает неудачный навес.
Желтая карточка
70'
Радованович Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
70'
Радованович Иван коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Удар от ворот произведет Кьево
69'
Теро Сириль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
68'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
67'
Теро Сириль нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
Фол, нарушение
67'
Халльфредссон Эмиль нарушает правила. Радованович Иван пострадал
66'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Цесар Боштян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Цесар Боштян из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
65'
Цесар Боштян атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
64'
Тактическая замена. Ригони Никола уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
Фол, нарушение
64'
Фофана Секо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хетемай Перпарим.
64'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
63'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
62'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Инглесе Роберто
62'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
62'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
62'
Удар от ворот произведет Удинезе
60'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Фелипе Диас нарушает правила. Пеллиссье Серхио пострадал
59'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Кьево
55'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
55'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Халльфредссон Эмиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Янкто Якуб.
Угловой
51'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
51'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
51'
Фрей Николя из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
49'
Удар от ворот произведет Удинезе
49'
Гобби Массимо из команды Кьево делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Сапата Дуван нарушает правила. Гамберини Алессандро пострадал
48'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Бирса Вальтер атакует сзади соперника. Де Пауль Родриго пострадал.
Угловой
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Теро Сириль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
Фелипе Диас нарушает правила. Меджорини Риккардо пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
44'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Цесар Боштян.
44'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
43'
Теро Сириль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
42'
Де Пауль Родриго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Радованович Иван коснулся мяча рукой.
40'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
40'
Радованович Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Теро Сириль.
Фол, нарушение
39'
Цесар Боштян атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
37'
Ригони Никола из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
37'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
36'
Радованович Иван исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
36'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
35'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
34'
Халльфредссон Эмиль нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Удинезе
33'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
32'
Данило Ларанжера нарушает правила. Меджорини Риккардо пострадал
32'
Удар от ворот произведет Кьево
31'
Видмер Сильван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
31'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
31'
Гамберини Алессандро выбил мяч на угловой.
31'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Меджорини Риккардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Удинезе
29'
Ригони Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
23'
Ригони Никола нарушает правила. Каэтано Самир пострадал
Фол, нарушение
23'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает подножку. Янкто Якуб заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Кьево
Офсайд
20'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
20'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Бирса Вальтер.
19'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
18'
Гобби Массимо выбил мяч на угловой.
18'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
17'
Данило Ларанжера нарушает правила. Радованович Иван пострадал
17'
Удар от ворот произведет Кьево
17'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
15'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
Де Пауль Родриго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
12'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
11'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
9'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
9'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
8'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
8'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
8'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Удинезе
7'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Гобби Массимо из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
6'
Радованович Иван из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
5'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
5'
Халльфредссон Эмиль выбил мяч на угловой.
5'
Меджорини Риккардо из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
4'
Бирса Вальтер атакует сзади соперника. Каэтано Самир пострадал.
4'
Удар от ворот произведет Кьево
4'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
2'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
1'
Ригони Никола нарушает правила. Теро Сириль пострадал
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Удинезе
Кьево
35.8% (76)
Ничья:
51.9% (110)
Удинезе
12.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.8% (95)
Кьево:
20.3% (43)
Кьево:
11.8% (25)
Удинезе:
7.1% (15)
Ничья:
6.1% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация