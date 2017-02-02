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Стадион:
Рома
 
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Фиорентина
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Фиорентина, который состоится 07.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Фиорентина
Рома
85.7% (54)
Ничья:
6.3% (4)
Фиорентина
7.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
50.8% (32)
Рома:
19% (12)
Рома:
12.7% (8)
Ничья:
4.8% (3)
Фиорентина:
3.2% (2)
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