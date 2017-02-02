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Стадион: Олимпийский (Рим)
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Рома (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома СA
- 23.10.2016 Рома 4:1 Палермо СA
- 20.10.2016 Рома 3:3 Аустрия Вена ЛЕ
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома СA
Фиорентина (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.02.2017 Пескара 1:2 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Фиорентина 3:3 Дженоа СA
- 21.01.2017 Кьево 0:3 Фиорентина СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Фиорентина 1:0 Кьево КИ
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 15.12.2016 Дженоа 1:0 Фиорентина СA
- 12.12.2016 Фиорентина 2:1 Сассуоло СA
- 08.12.2016 Карабах 1:2 Фиорентина ЛЕ
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 20.11.2016 Эмполи 0:4 Фиорентина СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 03.11.2016 Фиорентина 3:0 Слован Либерец ЛЕ
- 29.10.2016 Болонья 0:1 Фиорентина СA
- 26.10.2016 Фиорентина 1:1 Кротоне СA
- 23.10.2016 Кальяри 3:5 Фиорентина СA
- 20.10.2016 Слован Либерец 1:3 Фиорентина ЛЕ
Последние игры между собой
Рома: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 18.09.2016 Фиорентина 1:0 Рома Серия A
- 04.03.2016 Рома 4:1 Фиорентина Серия A
- 25.10.2015 Фиорентина 1:2 Рома Серия A
- 19.03.2015 Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы
- 12.03.2015 Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы
- 03.02.2015 Рома 0:2 Фиорентина Кубок Италии
- 25.01.2015 Фиорентина 1:1 Рома Серия A
- 30.08.2014 Рома 2:0 Фиорентина Серия A
- 19.04.2014 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 08.12.2013 Рома 2:1 Фиорентина Серия A
- 04.05.2013 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 17.01.2013 Фиорентина 0:1 Рома Кубок Италии
- 08.12.2012 Рома 4:2 Фиорентина Серия A
- 25.04.2012 Рома 1:2 Фиорентина Серия A
- 11.01.2012 Рома 3:0 Фиорентина Кубок Италии
- 04.12.2011 Фиорентина 3:0 Рома Серия A
- 20.03.2011 Фиорентина 2:2 Рома Серия A
- 10.11.2010 Рома 3:2 Фиорентина Серия A
- 07.02.2010 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 20.09.2009 Рома 3:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|0
|4
|44 - 16
|51
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|55 - 26
|48
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 21
|47
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|37 - 23
|42
|5.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 25
|40
|6.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 26
|37
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|38 - 29
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|39 - 32
|31
|10.
|Удинезе
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 29
|28
|11.
|Кьево
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|22 - 30
|28
|12.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|32 - 46
|27
|13.
|Сампдория
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|14.
|Болонья
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 33
|27
|15.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|27 - 32
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|31 - 37
|24
|17.
|Эмполи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|13 - 30
|21
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|19.
|Палермо
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|18 - 42
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|17 - 44
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Фиорентина, который состоится 07.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Фиорентина, который состоится 07.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рома - Фиорентина
Рома
85.7% (54)
Ничья:
6.3% (4)
Фиорентина
7.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
50.8% (32)
1:0 Рома:
19% (12)
2:0 Рома:
12.7% (8)
1:1 Ничья:
4.8% (3)
1:2 Фиорентина:
3.2% (2)
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