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Порту (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 28.01.2017 Эшторил 1:2 Порту ПЛ
- 21.01.2017 Порту 4:2 Риу Аве ПЛ
- 15.01.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 07.01.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Порту ПЛ
- 19.12.2016 Порту 2:1 Шавиш ПЛ
- 15.12.2016 Порту 2:1 Маритиму ПЛ
- 11.12.2016 Фейренсе 0:4 Порту ПЛ
- 07.12.2016 Порту 5:0 Лестер ЛЧ
- 03.12.2016 Порту 1:0 Брага ПЛ
- 26.11.2016 Белененсеш 0:0 Порту ПЛ
- 22.11.2016 Копенгаген 0:0 Порту ЛЧ
- 06.11.2016 Порту 1:1 Бенфика ПЛ
- 02.11.2016 Порту 1:0 Брюгге ЛЧ
- 29.10.2016 Витория Сетубал 0:0 Порту ПЛ
- 22.10.2016 Порту 3:0 Арока ПЛ
- 18.10.2016 Брюгге 1:2 Порту ЛЧ
- 01.10.2016 Насьонал Мадейра 0:4 Порту ПЛ
- 27.09.2016 Лестер 1:0 Порту ЛЧ
- 23.09.2016 Порту 3:1 Боавишта ПЛ
- 18.09.2016 Тондела 0:0 Порту ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.01.2017 Спортинг Л 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 21.01.2017 Маритиму 2:2 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2017 Шавиш 2:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.01.2017 Спортинг Л 2:1 Фейренсе ПЛ
- 23.12.2016 Белененсеш 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.12.2016 Спортинг Л 0:1 Брага ПЛ
- 11.12.2016 Бенфика 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 07.12.2016 Легия 1:0 Спортинг Л ЛЧ
- 03.12.2016 Спортинг Л 2:0 Витория Сетубал ПЛ
- 26.11.2016 Боавишта 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 06.11.2016 Спортинг Л 3:0 Арока ПЛ
- 02.11.2016 Боруссия Д 1:0 Спортинг Л ЛЧ
- 28.10.2016 Насьонал Мадейра 0:0 Спортинг Л ПЛ
- 22.10.2016 Спортинг Л 1:1 Тондела ПЛ
- 18.10.2016 Спортинг Л 1:2 Боруссия Д ЛЧ
- 01.10.2016 Витория Гимарайнш 3:3 Спортинг Л ПЛ
- 27.09.2016 Спортинг Л 2:0 Легия ЛЧ
- 23.09.2016 Спортинг Л 4:2 Эшторил ПЛ
- 18.09.2016 Риу Аве 3:1 Спортинг Л ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спортинг Л: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 28.08.2016 Спортинг Л 2:1 Порту Примейра-лига
- 30.04.2016 Порту 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 02.01.2016 Спортинг Л 2:0 Порту Примейра-лига
- 01.03.2015 Порту 3:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 18.10.2014 Порту 1:3 Спортинг Л Кубок Португалии
- 26.09.2014 Спортинг Л 1:1 Порту Примейра-лига
- 16.03.2014 Спортинг Л 1:0 Порту Примейра-лига
- 30.12.2013 Спортинг Л 0:0 Порту Кубок лиги
- 27.10.2013 Порту 3:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 02.03.2013 Спортинг Л 0:0 Порту Примейра-лига
- 07.10.2012 Порту 2:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 05.05.2012 Порту 2:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 08.01.2012 Спортинг Л 0:0 Порту Примейра-лига
- 17.04.2011 Порту 3:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 28.11.2010 Спортинг Л 1:1 Порту Примейра-лига
- 28.02.2010 Спортинг Л 3:0 Порту Примейра-лига
- 02.02.2010 Порту 5:2 Спортинг Л Кубок
- 26.09.2009 Порту 1:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 28.02.2009 Порту 0:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 04.02.2009 Спортинг Л 4:1 Порту Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|19
|14
|3
|2
|41 - 12
|45
|2.
|Порту
|19
|13
|5
|1
|37 - 10
|44
|3.
|Спортинг Л
|19
|11
|5
|3
|35 - 20
|38
|4.
|Брага
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|5.
|Витория Гимарайнш
|19
|10
|5
|4
|29 - 20
|35
|6.
|Витория Сетубал
|19
|8
|4
|7
|20 - 18
|28
|7.
|Маритиму
|19
|8
|4
|7
|17 - 16
|28
|8.
|Риу Аве
|19
|8
|3
|8
|24 - 26
|27
|9.
|Шавиш
|19
|6
|9
|4
|21 - 19
|27
|10.
|Арока
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|11.
|Боавишта
|19
|6
|6
|7
|22 - 23
|24
|12.
|Белененсеш
|19
|6
|5
|8
|13 - 18
|23
|13.
|Фейренсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 33
|19
|14.
|Морейренсе
|19
|5
|3
|11
|18 - 30
|18
|15.
|Пасуш де Феррейра
|19
|4
|5
|10
|19 - 32
|17
|16.
|Эшторил
|19
|4
|3
|12
|13 - 24
|15
|17.
|Насьонал Мадейра
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|Тондела
|19
|3
|4
|12
|15 - 33
|13
-
До начала матча осталось 1 день 16 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Порту - Спортинг Л, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Порту - Спортинг Л, который состоится 04.02.2017.
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Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Порту
80.5% (70)
Ничья:
17.2% (15)
Спортинг Л
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Порту:
40.2% (35)
1:0 Порту:
24.1% (21)
1:1 Ничья:
13.8% (12)
2:0 Порту:
9.2% (8)
2:2 Ничья:
3.4% (3)
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