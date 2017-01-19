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Стадион:
Порту
 
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Спортинг Л
announcement
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До начала матча осталось 1 день 16 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Порту - Спортинг Л, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Порту
80.5% (70)
Ничья:
17.2% (15)
Спортинг Л
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Порту:
40.2% (35)
Порту:
24.1% (21)
Ничья:
13.8% (12)
Порту:
9.2% (8)
Ничья:
3.4% (3)
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