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Стадион:
Коньяспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
11' Желтая карточка
Чамдалы Али
36' Желтая карточка
Мбамба Марк
40' Желтая карточка
Туран Али
0:1
44' Гол
Эль-Кабир Мустафа
45' Желтая карточка
Данило Кампос
1:1
59' Гол
Баич Риад
61' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
62' Желтая карточка
Это'О Самюэль
62' Желтая карточка
Чико Луис
63' Вторая желтая карточка
Чико Луис
65' Желтая карточка
Кадах Дениз
67' Вторая желтая карточка
Шарлес Фернандо
71' Желтая карточка
Дуглас Барри
90' Желтая карточка
Форнецци Сашо
90' Желтая карточка
Сонмез Халил
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Сонмез Халил получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Форнецци Сашо получает желтую карточку.
85'
Коньяспор производит замену. Хаджиахметович Амир уходит, и Сонмез Халил заменяет его
77'
Антальяспор производит замену. Это'О Самюэль уходит, и Куртулуш Йекта заменяет его
Желтая карточка
71'
Дуглас Барри получает желтую карточку.

70'
Коньяспор производит замену. Мбамба Марк уходит, и Йонссон Йенс заменяет его
70'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
68'
Антальяспор производит замену. Йылдырым Зеки уходит, и Дурсун Салих заменяет его
67'
Шарлес Фернандо получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Антальяспор производит замену. Данило Кампос уходит, и Сандро Раньери заменяет его
Желтая карточка
65'
Кадах Дениз получает желтую карточку.
63'
Чико Луис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
62'
Чико Луис получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Это'О Самюэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баич Риад.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Данило Кампос получает желтую карточку.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Кабир Мустафа.
Желтая карточка
40'
Туран Али получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Мбамба Марк получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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