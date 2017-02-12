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Стадион: Конья Бююкшехир
1:1
Конец матча
11' Желтая карточкаЧамдалы Али
36' Желтая карточкаМбамба Марк
40' Желтая карточкаТуран Али
0:1
44' ГолЭль-Кабир Мустафа
45' Желтая карточкаДанило Кампос
1:1
59' ГолБаич Риад
61' Желтая карточкаШарлес Фернандо
62' Желтая карточкаЭто'О Самюэль
62' Желтая карточкаЧико Луис
63' Вторая желтая карточкаЧико Луис
65' Желтая карточкаКадах Дениз
67' Вторая желтая карточкаШарлес Фернандо
71' Желтая карточкаДуглас Барри
90' Желтая карточкаФорнецци Сашо
90' Желтая карточкаСонмез Халил
|
11'
36'
40'
44'
0:1
45'
59'
1:1
61'
62'
62'
63'
65'
67'
71'
90'
90'
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 3 Дуглас Барри Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 14 Мбамба Марк Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 10 Баич Риад Нападающий
- 21 Фофана Морике Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 61 Сонмез Халил Нападающий
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
Антальяспор
- Основной состав
- 32 Форнецци Сашо Вратарь
- 3 Анжело Диего Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 20 Чико Луис Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 8 Шарлес Фернандо
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 17 Макун Жан Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 33 Сандро Раньери Полузащитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 55 Дроле Жан-Армель Нападающий
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Коньяспор 1:1 Брага ЛЕ
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 29.09.2016 Гент 2:0 Коньяспор ЛЕ
- 24.09.2016 Трабзонспор 1:0 Коньяспор С
Антальяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор С
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор С
- 21.08.2016 Антальяспор 0:0 Османлыспор С
- 09.08.2016 Брюгге 0:1 Антальяспор ТМК
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига
- 01.05.2016 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 31.01.2016 Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок
- 05.12.2015 Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 05.04.2014 Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 10.11.2013 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 19.03.2011 Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 23.10.2010 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 21.02.2009 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 21.09.2008 Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|12
|6
|2
|37 - 16
|42
|3.
|Галатасарай
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Фенербахче
|20
|10
|6
|4
|39 - 19
|36
|5.
|Антальяспор
|20
|9
|5
|6
|24 - 23
|32
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Бурсаспор
|20
|8
|4
|8
|22 - 22
|28
|8.
|Коньяспор
|20
|7
|7
|6
|24 - 24
|28
|9.
|Карабюкспор
|20
|8
|3
|9
|24 - 28
|27
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Касымпаша
|20
|7
|3
|10
|25 - 28
|24
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|20
|6
|6
|8
|12 - 24
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|14.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|15.
|Ризеспор
|20
|5
|4
|11
|20 - 32
|19
|16.
|Кайсериспор
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Аданаспор
|19
|4
|5
|10
|18 - 26
|17
|18.
|Газиантепспор
|18
|3
|2
|13
|15 - 34
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сонмез Халил получает желтую карточку.
90'
Форнецци Сашо получает желтую карточку.
85'
Коньяспор производит замену. Хаджиахметович Амир уходит, и Сонмез Халил заменяет его
77'
Антальяспор производит замену. Это'О Самюэль уходит, и Куртулуш Йекта заменяет его
71'
Дуглас Барри получает желтую карточку.
70'
Коньяспор производит замену. Мбамба Марк уходит, и Йонссон Йенс заменяет его
70'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
68'
Антальяспор производит замену. Йылдырым Зеки уходит, и Дурсун Салих заменяет его
67'
Шарлес Фернандо получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Антальяспор производит замену. Данило Кампос уходит, и Сандро Раньери заменяет его
65'
Кадах Дениз получает желтую карточку.
63'
Чико Луис получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Чико Луис получает желтую карточку.
62'
Это'О Самюэль получает желтую карточку.
61'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баич Риад.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Данило Кампос получает желтую карточку.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Кабир Мустафа.
40'
Туран Али получает желтую карточку.
36'
Мбамба Марк получает желтую карточку.
11'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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