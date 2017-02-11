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Стадион:
Аланьяспор
3:0
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
1:0
6' Гол
Фернандес Джуниор
25' Желтая карточка
Акбаба Эмре
44' Желтая карточка
Лазич Дарко
2:0
45' Гол
Вагнер Лав
3:0
49' Гол
Акбаба Эмре
90' Желтая карточка
Огюз Ахмет
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Огюз Ахмет получает желтую карточку.
77'
Аланьяспор производит замену. Акбаба Эмре уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
74'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Плет Глейнор заменяет его
63'
Аланьяспор производит замену. Лазич Дарко уходит, и Парлак Бирол заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.

46'
Генчлербирлиги производит замену. Bady уходит, и Мурики Ведат заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Дуруэр Мурат заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Желтая карточка
44'
Лазич Дарко получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Акбаба Эмре получает желтую карточку.
24'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Шчекич Александар заменяет его
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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