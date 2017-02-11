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Стадион: Bahcesehir Okullari Arena
3:0
Конец матча
1:0
6' ГолФернандес Джуниор
25' Желтая карточкаАкбаба Эмре
44' Желтая карточкаЛазич Дарко
2:0
45' ГолВагнер Лав
3:0
49' ГолАкбаба Эмре
90' Желтая карточкаОгюз Ахмет
|
6'
1:0
25'
44'
45'
2:0
46'
49'
3:0
90'
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 44 Омеруо Кеннет Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 94 Лазич Дарко Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 16 Ландель Гуй Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- 78 Фернандес Джуниор Нападающий
- 7 Efecan Karaca
- Запасные игроки
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 6 Айсатти Исмаил Полузащитник
- 29 Плет Глейнор Нападающий
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- 88 Taha Yalciner
- 37 Zdenek Zlamal
- Главный тренер: Сафет Сушич
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 79 Караер Аныл Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 23 Исса Камал Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 14 Ринг Джонатан Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 88 Великонья Этьен Нападающий
- 22 Bady
- 12 Luccas Claro
- Запасные игроки
- 4 Гергюлю Ферхат Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 77 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 20.09.2016 Аланьяспор 0:1 Санджактепе Беледие К
- 17.09.2016 Аланьяспор 3:0 Трабзонспор С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор С
- 20.08.2016 Бешикташ 4:1 Аланьяспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги С
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор С
- 13.08.2016 Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги ТМК
- 11.08.2016 Генчлербирлиги 2:1 Аданаспор ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|19
|12
|6
|1
|37 - 12
|42
|3.
|Галатасарай
|19
|12
|3
|4
|38 - 18
|39
|4.
|Фенербахче
|1:0
|20
|11
|5
|4
|39 - 18
|38
|5.
|Антальяспор
|19
|9
|4
|6
|23 - 22
|31
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Коньяспор
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Бурсаспор
|0:1
|20
|8
|3
|9
|21 - 22
|27
|9.
|Карабюкспор
|20
|8
|3
|9
|24 - 28
|27
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|12.
|Касымпаша
|19
|6
|3
|10
|21 - 28
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|19
|5
|6
|8
|11 - 24
|21
|14.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|15.
|Ризеспор
|19
|5
|4
|10
|20 - 31
|19
|16.
|Аданаспор
|19
|4
|5
|10
|18 - 26
|17
|17.
|Кайсериспор
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|18.
|Газиантепспор
|18
|3
|2
|13
|15 - 34
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Огюз Ахмет получает желтую карточку.
77'
Аланьяспор производит замену. Акбаба Эмре уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
74'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Плет Глейнор заменяет его
63'
Аланьяспор производит замену. Лазич Дарко уходит, и Парлак Бирол заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
46'
Генчлербирлиги производит замену. Bady уходит, и Мурики Ведат заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Дуруэр Мурат заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
44'
Лазич Дарко получает желтую карточку.
25'
Акбаба Эмре получает желтую карточку.
24'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Шчекич Александар заменяет его
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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