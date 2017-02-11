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Стадион: Зрители: 5342
Османлыспор
0:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
16' Гол
Шахан Олджай
41' Желтая карточка
Демир Айкут
43' Желтая карточка
Чагиран Муса
54' Желтая карточка
Yusuf Yazici
74' Желтая карточка
Йокушлу Окай
75' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
85' Желтая карточка
Делардж Джон
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Русеску Раул бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
94'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Yusuf Yazici выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Гювен Мехмет из команды Османлыспор делает навес
93'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
92'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
92'
Кылычаслан Эрдал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
91'
Кылычаслан Эрдал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Байыр Мухаммед исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
89'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает навес
89'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор отвел угрозу отличным подкатом
89'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает навес
89'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Кылычаслан Эрдал из команды Османлыспор подал угловой справа.
88'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
87'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Тьеви Бифума заработал фол.
86'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
Желтая карточка
85'
Делардж Джон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Делардж Джон из команды Османлыспор делает подножку. Эрдоган Юсуф заработал фол.
84'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Чюрюксу Нуман.
Фол, нарушение
83'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Байыр Мухаммед заработал фол.
Офсайд
82'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор в офсайде
82'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Кылычаслан Эрдал
81'
Yusuf Yazici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес
81'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
81'
Тактическая замена. Вебо Пьер уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
80'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников.
80'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
80'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает навес
Фол, нарушение
79'
Онази Оджени получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делардж Джон.
79'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает пас партнеру.
78'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Османлыспор
Фол, нарушение
77'
Демир Айкут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Даме.
76'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
76'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
Желтая карточка
75'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Н'Диайе Папа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Меджани Карл.
Фол, нарушение
74'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Чюрюксу Нуман.
Желтая карточка
74'
Йокушлу Окай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Йокушлу Окай совершает грубый фол. Чюрюксу Нуман был жертвой
72'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Гювен Мехмет заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Гювен Мехмет коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
70'
Онази Оджени коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
69'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Делардж Джон заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
68'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Делардж Джон
67'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес
67'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
66'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Меджани Карл
66'
Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
66'
Дюрица Ян выбил мяч на угловой.
66'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает навес
66'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Османлыспор
65'
Yusuf Yazici имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Чюрюксу Нуман сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
64'
Демир Айкут из команды Османлыспор делает подножку. Н'Дойе Даме заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Чюрюксу Нуман заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Османлыспор
60'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 5342 болельщиков
Травма, повреждение
59'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
59'
Байыр Мухаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Байыр Мухаммед.
58'
Чагиран Муса мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
58'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает отличный пас
58'
Байыр Мухаммед на финте ушёл от оппонента.
57'
Врсайевич Авдийя попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
56'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
56'
Демирок Угур из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
55'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
55'
Удар-перашют, который нанес Yusuf Yazici из команды Трабзонспор был отбит вратарем.
55'
Карчемарскас Жидрунас из команды Османлыспор отвел угрозу отличным подкатом
55'
Чюрюксу Нуман ошибается в защите.
Желтая карточка
54'
Yusuf Yazici получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор. Это Чюрюксу Нуман заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
50'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
49'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
49'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
48'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор наносит неточный удар с лета
48'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
48'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Демир Айкут.
Фол, нарушение
47'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
46'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Османлыспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
46'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Травма, повреждение
46'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Н'Диайе Папа на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
44'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
Желтая карточка
43'
Чагиран Муса получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
43'
Гювен Мехмет из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
43'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
41'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
41'
Демир Айкут получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Демир Айкут совершает грубый фол. Н'Дойе Даме был жертвой
40'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
40'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
40'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
40'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор подал угловой слева.
40'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чагиран Муса и мяч снова в игре
38'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Н'Диайе Папа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает отличный пас
37'
Тьеви Бифума на финте ушёл от оппонента.
37'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает пас партнеру.
37'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает навес
Фол, нарушение
37'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Вебо Пьер заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Регаттен Адриен коснулся мяча рукой.
36'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
Травма, повреждение
34'
Йокушлу Окай возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
34'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
Травма, повреждение
34'
Йокушлу Окай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
34'
Йокушлу Окай возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Чюрюксу Нуман выбил мяч на угловой.
33'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
33'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
33'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
33'
Йокушлу Окай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Демир Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Чагиран Муса получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Даме.
30'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
26'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
26'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает пас партнеру.
26'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес
25'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
24'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
24'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
24'
Демирок Угур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вебо Пьер.
24'
Демир Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
Фол, нарушение
20'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
19'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
19'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
18'
Шахан Олджай выбил мяч на угловой.
18'
Чагиран Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
16'
Демирок Угур сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шахан Олджай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Демирок Угур выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Вебо Пьер заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
15'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
Угловой
14'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
13'
Вебо Пьер из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
12'
Чагиран Муса бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
11'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
11'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес
9'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Османлыспор
Фол, нарушение
7'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Вебо Пьер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Демирок Угур.
Фол, нарушение
6'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Регаттен Адриен.
5'
Yusuf Yazici исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
5'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
5'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Гювен Мехмет заработал фол.
3'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Демир Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
2'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
2'
Демирок Угур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вебо Пьер.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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