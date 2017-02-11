Стадион: Еникент АСАШ Зрители: 5342
0:1
Конец матча
0:1
16' ГолШахан Олджай
41' Желтая карточкаДемир Айкут
43' Желтая карточкаЧагиран Муса
54' Желтая карточкаYusuf Yazici
74' Желтая карточкаЙокушлу Окай
75' Желтая карточкаН'Диайе Папа
85' Желтая карточкаДелардж Джон
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Русеску Раул бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
94'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
93'
Yusuf Yazici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гювен Мехмет из команды Османлыспор делает навес
93'
93'
92'
92'
Кылычаслан Эрдал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
91'
Кылычаслан Эрдал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Байыр Мухаммед исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
89'
89'
89'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор отвел угрозу отличным подкатом
89'
89'
89'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кылычаслан Эрдал из команды Османлыспор подал угловой справа.
88'
88'
87'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает пас партнеру.
87'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Тьеви Бифума заработал фол.
86'
86'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
85'
Делардж Джон получает желтую карточку.
85'
Делардж Джон из команды Османлыспор делает подножку. Эрдоган Юсуф заработал фол.
84'
84'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Чюрюксу Нуман.
83'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Байыр Мухаммед заработал фол.
82'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор в офсайде
82'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Кылычаслан Эрдал
81'
Yusuf Yazici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
Тактическая замена. Вебо Пьер уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
80'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников.
80'
80'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает навес
79'
Онази Оджени получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делардж Джон.
79'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает пас партнеру.
78'
78'
77'
Демир Айкут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Даме.
76'
76'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
75'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
75'
Н'Диайе Папа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Меджани Карл.
74'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Чюрюксу Нуман.
74'
Йокушлу Окай получает желтую карточку.
74'
Йокушлу Окай совершает грубый фол. Чюрюксу Нуман был жертвой
72'
72'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Гювен Мехмет заработал фол.
71'
Гювен Мехмет коснулся мяча рукой.
70'
Онази Оджени коснулся мяча рукой.
69'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Делардж Джон заработал фол.
69'
Вебо Пьер из команды Османлыспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
68'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Делардж Джон
67'
67'
67'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
66'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Меджани Карл
66'
Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
66'
66'
Дюрица Ян выбил мяч на угловой.
66'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает навес
66'
65'
65'
Yusuf Yazici имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Чюрюксу Нуман сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Демир Айкут из команды Османлыспор делает подножку. Н'Дойе Даме заработал фол.
63'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Чюрюксу Нуман заработал фол.
60'
60'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 5342 болельщиков
59'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Байыр Мухаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Байыр Мухаммед.
58'
58'
Чагиран Муса мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
58'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает отличный пас
58'
Байыр Мухаммед на финте ушёл от оппонента.
57'
Врсайевич Авдийя попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
56'
Демирок Угур из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
56'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
55'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
55'
Удар-перашют, который нанес Yusuf Yazici из команды Трабзонспор был отбит вратарем.
55'
Карчемарскас Жидрунас из команды Османлыспор отвел угрозу отличным подкатом
55'
Чюрюксу Нуман ошибается в защите.
54'
Yusuf Yazici получает желтую карточку.
53'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор. Это Чюрюксу Нуман заработал фол.
52'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
50'
50'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
49'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
49'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
49'
48'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор наносит неточный удар с лета
48'
48'
48'
48'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Демир Айкут.
47'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
46'
Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
46'
46'
Игрок из команды Османлыспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Н'Диайе Папа на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
43'
Чагиран Муса получает желтую карточку за споры
43'
Гювен Мехмет из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
43'
43'
43'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Демир Айкут получает желтую карточку.
41'
Демир Айкут совершает грубый фол. Н'Дойе Даме был жертвой
40'
40'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
40'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор подал угловой слева.
40'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чагиран Муса и мяч снова в игре
38'
37'
Н'Диайе Папа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает отличный пас
37'
Тьеви Бифума на финте ушёл от оппонента.
37'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает пас партнеру.
37'
37'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Вебо Пьер заработал фол.
36'
Регаттен Адриен коснулся мяча рукой.
36'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
34'
Йокушлу Окай возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
34'
Йокушлу Окай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Йокушлу Окай возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Чюрюксу Нуман выбил мяч на угловой.
33'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
33'
33'
Йокушлу Окай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Чагиран Муса получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Даме.
30'
28'
26'
26'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор делает пас партнеру.
26'
25'
25'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
24'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
24'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
24'
Демирок Угур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вебо Пьер.
24'
24'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
20'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
19'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
19'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Шахан Олджай выбил мяч на угловой.
18'
Чагиран Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
16'
Демирок Угур сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шахан Олджай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Демирок Угур выбил мяч подальше от ворот.
15'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Вебо Пьер заработал фол.
15'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
15'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
14'
13'
Вебо Пьер из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
12'
Чагиран Муса бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
11'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
11'
11'
9'
9'
9'
9'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
7'
Вебо Пьер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Демирок Угур.
6'
Н'Дойе Даме получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Регаттен Адриен.
5'
Yusuf Yazici исполняет штрафной удар, но его блокируют
5'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
5'
4'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Гювен Мехмет заработал фол.
3'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
2'
2'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает неудачный навес.
2'
Демирок Угур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вебо Пьер.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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