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Стадион:
Бурсаспор
0:1
Второй тайм: 58'
Фенербахче
0'
10' Желтая карточка
Фати Рикардо
18' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
22' Желтая карточка
Йович Бобан
22' Желтая карточка
Ленс Джермейн
0:1
22' Пенальти
Соу Мусса
44' Вторая желтая карточка
Йович Бобан
57' Желтая карточка
Потук Алпер
58'
Второй тайм
58'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
Желтая карточка
57'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за затяжку времени.
56'
Потук Алпер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
56'
Потук Алпер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
56'
Потук Алпер на финте ушёл от оппонента.
55'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
55'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Удар от ворот произведет Фенербахче
54'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
52'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
51'
Ленс Джермейн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
50'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Станку Богдан из команды Бурсаспор делает навес
Фол, нарушение
50'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баталья Пабло.
49'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
49'
Кейбаши Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
49'
Йилмаз Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дель Валье Йонатан уходит с поля и его заменяет Kubilay Kanatsizkus
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
После дальнего удара, который нанес Кейбаши Исмаил мяч отбит вратарем
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
45'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фати Рикардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Йович Бобан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
43'
Йович Бобан из команды Бурсаспор делает подножку. Ленс Джермейн заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Дель Валье Йонатан совершает грубый фол. Потук Алпер был жертвой
42'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
41'
Сивок Томаш выбил мяч на угловой.
41'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
41'
Сивок Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
40'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет Фенербахче
38'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
37'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает навес
37'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
36'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
36'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Йович Бобан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Соу Мусса.
34'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
32'
Баталья Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
30'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Баталья Пабло заработал фол.
Офсайд
29'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор в офсайде
Фол, нарушение
29'
Кьяер Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эрсой Эртугрул.
29'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Чиназ Самил из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Чиназ Самил из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
28'
Тактическая замена. Юдже Мертер уходит с поля и его заменяет Чиназ Самил
Фол, нарушение
27'
Йилмаз Дениз коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
27'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче. Это Йович Бобан заработал фол.
26'
Баталья Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Шахешух Атиф коснулся мяча рукой.
24'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
24'
Озбайракли Шенер выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
24'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фати Рикардо.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
22'
Г О О О О О Л - Соу Мусса из команды Фенербахче забивает пенальти
Желтая карточка
22'
Ленс Джермейн получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
22'
Йович Бобан получает желтую карточку за грубое нарушение
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ! Сивок Томаш сыграл рукой в своей штрафной площади.
20'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
19'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
19'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
18'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Желтая карточка
18'
Эрсой Эртугрул получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Эрсой Эртугрул совершает грубый фол. Шахешух Атиф был жертвой
15'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
15'
Сивок Томаш выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
14'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Шкртел Мартин заработал фол.
12'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор делает навес
Желтая карточка
10'
Фати Рикардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Фати Рикардо атакует сзади соперника. Потук Алпер пострадал.
10'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йович Бобан из команды Бурсаспор делает навес
10'
Демирель Волкан из команды Фенербахче отвел угрозу отличным подкатом
10'
Озбайракли Шенер ошибается в защите.
Фол, нарушение
8'
Шахешух Атиф коснулся мяча рукой.
8'
Сивок Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
7'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
6'
Соу Мусса из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Фати Рикардо.
Фол, нарушение
3'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает подножку. Озбайракли Шенер заработал фол.
3'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu (Timsah Arena). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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