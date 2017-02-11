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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Тимса Арена
0:1
Второй тайм: 58'
10' Желтая карточкаФати Рикардо
18' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
22' Желтая карточкаЙович Бобан
22' Желтая карточкаЛенс Джермейн
0:1
22' ПенальтиСоу Мусса
44' Вторая желтая карточкаЙович Бобан
57' Желтая карточкаПотук Алпер
|
10'
18'
22'
22'
22'
0:1
44'
57'
Состав команд
25
Йович
Бобан
66
Сивок
Томаш
23
Бехич
Азиз
14
Фати
Рикардо
88
Йилмаз
Дениз
17
Соу
Мусса
92
Шахешух
Атиф
Бурсаспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 25 Йович Бобан Защитник
- 24 Эрсой Эртугрул Защитник
- 66 Сивок Томаш Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 28 Дель Валье Йонатан Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 30 Станку Богдан Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Гюнок Мерт Вратарь
- 33 Onur Atasayar Защитник
- 18 Kubilay Kanatsizkus Полузащитник
- 8 Хоркера Кристобаль Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 70 Орнек Мерт Нападающий
- 9 Йылдырым Серджан Нападающий
- Главный тренер: Fuat Buruk
- Травмы и дисквалификации
- Ташдемир Эмре Травмирован
- Куртулуш Сердар Травмирован
- Озчал Фуркан Травмирован
- Конук Исмаил Дисквалифицирован
Фенербахче 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Демирель Волкан Вратарь
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 22 Кейбаши Исмаил Защитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 6 Соуза Жосеф Полузащитник
- 77 Ленс Джермейн Полузащитник
- 7 Потук Алпер Полузащитник
- 17 Соу Мусса Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Фабиано Фрейтас Вратарь
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 20 Шен Волкан Полузащитник
- 8 Туфан Озан Полузащитник
- 99 Стох Мирослав Полузащитник
- 9 Фернандао Нападающий
- Главный тренер: Дик Адвокаат
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 25.11.2016 Галатасарай 3:1 Бурсаспор С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
- 22.09.2016 Байрампашаспор 0:1 Бурсаспор К
- 16.09.2016 Бурсаспор 3:1 Кайсериспор С
- 11.09.2016 Фенербахче 0:1 Бурсаспор С
- 28.08.2016 Бурсаспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 19.08.2016 Аданаспор 1:2 Бурсаспор С
Фенербахче (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 08.12.2016 Фейеноорд 0:1 Фенербахче ЛЕ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 20.11.2016 Фенербахче 2:0 Галатасарай С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 03.11.2016 Фенербахче 2:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Фенербахче ЛЕ
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
- 29.09.2016 Фенербахче 1:0 Фейеноорд ЛЕ
- 25.09.2016 Фенербахче 2:1 Газиантепспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 11.09.2016 Фенербахче 0:1 Бурсаспор Суперлига
- 20.02.2016 Бурсаспор 0:0 Фенербахче Суперлига
- 20.09.2015 Фенербахче 2:1 Бурсаспор Суперлига
- 21.05.2015 Фенербахче 0:3 Бурсаспор Кубок
- 28.04.2015 Бурсаспор 1:2 Фенербахче Кубок
- 20.04.2015 Фенербахче 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 24.11.2014 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 31.03.2014 Фенербахче 3:0 Бурсаспор Суперлига
- 02.11.2013 Бурсаспор 2:3 Фенербахче Суперлига
- 10.03.2013 Фенербахче 4:1 Бурсаспор Суперлига
- 23.01.2013 Фенербахче 3:0 Бурсаспор Кубок Турции
- 16.01.2013 Бурсаспор 2:3 Фенербахче Кубок Турции
- 20.10.2012 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 16.05.2012 Бурсаспор 0:4 Фенербахче Кубок Турции
- 12.12.2011 Бурсаспор 0:2 Фенербахче Суперлига
- 03.04.2011 Фенербахче 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 29.10.2010 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 22.02.2010 Фенербахче 2:3 Бурсаспор Суперлига
- 11.02.2010 Бурсаспор 3:1 Фенербахче Кубок
- 04.02.2010 Фенербахче 3:0 Бурсаспор Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|19
|12
|6
|1
|37 - 12
|42
|3.
|Галатасарай
|19
|12
|3
|4
|38 - 18
|39
|4.
|Фенербахче
|1:0
|20
|11
|5
|4
|39 - 18
|38
|5.
|Антальяспор
|19
|9
|4
|6
|23 - 22
|31
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Коньяспор
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Бурсаспор
|0:1
|20
|8
|3
|9
|21 - 22
|27
|9.
|Карабюкспор
|20
|8
|3
|9
|24 - 28
|27
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|12.
|Касымпаша
|19
|6
|3
|10
|21 - 28
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|19
|5
|6
|8
|11 - 24
|21
|14.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|15.
|Ризеспор
|19
|5
|4
|10
|20 - 31
|19
|16.
|Аданаспор
|19
|4
|5
|10
|18 - 26
|17
|17.
|Кайсериспор
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|18.
|Газиантепспор
|18
|3
|2
|13
|15 - 34
|11
Второй тайм
58'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
57'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за затяжку времени.
56'
Потук Алпер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
56'
Потук Алпер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
56'
Потук Алпер на финте ушёл от оппонента.
55'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
55'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
52'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
51'
Ленс Джермейн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
50'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Станку Богдан из команды Бурсаспор делает навес
50'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баталья Пабло.
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Кейбаши Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Йилмаз Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Тактическая замена. Дель Валье Йонатан уходит с поля и его заменяет Kubilay Kanatsizkus
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
После дальнего удара, который нанес Кейбаши Исмаил мяч отбит вратарем
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
45'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фати Рикардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Йович Бобан получает вторую желтую карточку. Удаление.
43'
Йович Бобан из команды Бурсаспор делает подножку. Ленс Джермейн заработал фол.
42'
Дель Валье Йонатан совершает грубый фол. Потук Алпер был жертвой
42'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
41'
Сивок Томаш выбил мяч на угловой.
41'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
41'
Сивок Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
40'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
37'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает навес
37'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
37'
36'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
36'
34'
Йович Бобан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Соу Мусса.
34'
Матч возобновится спорным мячом
32'
Баталья Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Баталья Пабло заработал фол.
29'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор в офсайде
29'
Кьяер Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эрсой Эртугрул.
29'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Чиназ Самил из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
28'
Чиназ Самил из команды Бурсаспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
28'
Тактическая замена. Юдже Мертер уходит с поля и его заменяет Чиназ Самил
27'
Йилмаз Дениз коснулся мяча рукой.
27'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче. Это Йович Бобан заработал фол.
26'
Баталья Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Шахешух Атиф коснулся мяча рукой.
24'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
24'
Озбайракли Шенер выбил мяч на угловой.
24'
Потук Алпер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фати Рикардо.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
22'
Г О О О О О Л - Соу Мусса из команды Фенербахче забивает пенальти
22'
Ленс Джермейн получает желтую карточку за грубое нарушение
22'
Йович Бобан получает желтую карточку за грубое нарушение
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
ПЕНАЛЬТИ! Сивок Томаш сыграл рукой в своей штрафной площади.
20'
19'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
19'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Текин Харун вышел из ворот и забрал мяч.
19'
18'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
18'
Эрсой Эртугрул получает желтую карточку.
17'
Эрсой Эртугрул совершает грубый фол. Шахешух Атиф был жертвой
15'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
15'
Сивок Томаш выбил мяч на угловой.
14'
Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор делает подножку. Шкртел Мартин заработал фол.
12'
11'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор делает навес
10'
Фати Рикардо получает желтую карточку.
10'
Фати Рикардо атакует сзади соперника. Потук Алпер пострадал.
10'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йович Бобан из команды Бурсаспор делает навес
10'
Демирель Волкан из команды Фенербахче отвел угрозу отличным подкатом
10'
Озбайракли Шенер ошибается в защите.
8'
Шахешух Атиф коснулся мяча рукой.
8'
Сивок Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
7'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
6'
Соу Мусса из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Фати Рикардо.
3'
Дель Валье Йонатан из команды Бурсаспор делает подножку. Озбайракли Шенер заработал фол.
3'
2'
1'
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu (Timsah Arena). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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