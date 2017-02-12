Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 19946
1:2
Конец матча
0:1
29' ГолМабьяла Ларрис
0:2
45' ГолГюлен Левент
51' Желтая карточкаРотман Райко
68' Желтая карточкаКаш Эркан
1:2
89' ГолДердийок Эрен
90' Желтая карточкаВарела Силвештре
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 19946 болельщиков
94'
94'
Дердийок Эрен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
94'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
94'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор в офсайде
93'
Кайя Семих пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
93'
Варела Силвештре получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Брума Арминду из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Тюрюдж Дениз.
91'
Дердийок Эрен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мабьяла Ларрис.
91'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
90'
Гюмюш Синан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Брума Арминду сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дердийок Эрен из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
89'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный навес.
88'
Веллитон Соарес коснулся мяча рукой.
88'
88'
Кайя Семих из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Вурал Гюрай попадает в перекладину. Какой шанс!
86'
Варела Силвештре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор подал угловой слева.
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
85'
Де Йонг Найджел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор делает подножку. Де Йонг Найджел заработал фол.
84'
Варела Силвештре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Линнес Мартин.
84'
84'
Мабьяла Ларрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
83'
83'
83'
Кайя Семих из команды Галатасарай делает навес
82'
82'
Ротман Райко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
81'
Подольски Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор в офсайде
80'
Мабьяла Ларрис блокирует соперника. Муслера Фернандо заработал своей команде штрафной.
79'
79'
Линнес Мартин выбил мяч на угловой.
79'
Тактическая замена. Булут Умут уходит с поля и его заменяет Веллитон Соарес
78'
78'
78'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
77'
77'
77'
77'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
76'
76'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает навес
76'
Сов Самба из команды Кайсериспор делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
75'
75'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
74'
74'
Де Йонг Найджел выбил мяч подальше от ворот.
73'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
71'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
Гюлен Левент выбил мяч подальше от ворот.
70'
70'
Варела Силвештре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Варела Силвештре на финте ушёл от оппонента.
69'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Каш Эркан получает желтую карточку.
68'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает подножку. Гюмюш Синан заработал фол.
67'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
67'
67'
Жозуэ Филипе выбил мяч на угловой.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
67'
66'
Тактическая замена. Сарыоглу Сабри уходит с поля и его заменяет Жозуэ Филипе
66'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Сов Самба заработал фол.
66'
Кайя Семих сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
64'
Тактическая замена. Лаваль Рахим уходит с поля и его заменяет Сов Самба
64'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
64'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай. Это Вурал Гюрай заработал фол.
63'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Балта Хакан из команды Галатасарай делает навес
62'
62'
Лаваль Рахим ошибается в защите.
62'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
61'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой слева.
61'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает неудачный навес.
59'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
59'
59'
58'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает неудачный навес.
58'
58'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает навес
57'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
57'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кайя Семих выбил мяч подальше от ворот.
56'
55'
Тюрюдж Дениз нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Каш Эркан из команды Кайсериспор устремляется вперед с мячом.
54'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
54'
Тюрюдж Дениз коснулся мяча рукой.
54'
53'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой справа.
53'
Чигерчи Толга бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
51'
Ротман Райко получает желтую карточку.
51'
Ротман Райко из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Брума Арминду.
50'
50'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
49'
49'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
48'
48'
Сарыоглу Сабри ошибается в защите.
47'
46'
Ротман Райко из команды Кайсериспор делает подножку. Брума Арминду заработал фол.
46'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
46'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гюлен Левент из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
49'
49'
Балта Хакан выбил мяч на угловой.
49'
48'
48'
47'
Брума Арминду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Подольски Лукас.
47'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор отвел угрозу отличным подкатом
46'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
46'
46'
Муслера Фернандо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Булут Умут мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
44'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает отличный навес.
44'
Кайя Семих из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
44'
44'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
43'
Каш Эркан возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Каш Эркан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Каш Эркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Булут Умут из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Кайя Семих.
41'
41'
40'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
39'
39'
39'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай делает неудачный навес.
38'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
38'
Ротман Райко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Брума Арминду.
37'
37'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Ротман Райко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
35'
35'
34'
34'
Брума Арминду из команды Галатасарай подал угловой слева.
34'
Родригес Гарри II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Брума Арминду из команды Галатасарай подал угловой слева.
33'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
Гюлен Левент сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Асланташ Хакан выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
31'
Де Йонг Найджел атакует сзади соперника. Лаваль Рахим пострадал.
30'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мабьяла Ларрис из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
29'
29'
28'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
27'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Лаваль Рахим.
27'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор. Это Брума Арминду заработал фол.
24'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Ротман Райко коснулся мяча рукой.
23'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
23'
Балта Хакан из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
23'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор делает навес
23'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Де Йонг Найджел блокирует соперника. Лаваль Рахим заработал своей команде штрафной.
22'
22'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
21'
21'
Подольски Лукас из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
Каш Эркан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Озтекин Ясин.
20'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и заменен. Гюлен Левент выходит на поле.
18'
Подольски Лукас из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сарыоглу Сабри выбил мяч подальше от ворот.
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Сарыоглу Сабри заработал фол.
13'
13'
Лаваль Рахим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Варела Силвештре.
12'
12'
Родригес Гарри II имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Подольски Лукас это был.
11'
Каш Эркан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Озтекин Ясин.
11'
10'
10'
Озтекин Ясин отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
10'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
9'
Кана-Бийик Жан-Армель возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Мабьяла Ларрис из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
7'
Балта Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Варела Силвештре выбил мяч подальше от ворот.
6'
Ротман Райко совершает грубый фол. Подольски Лукас был жертвой
5'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
4'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отвел угрозу отличным подкатом
4'
Лаваль Рахим коснулся мяча рукой.
3'
3'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Мабьяла Ларрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай подал угловой слева.
2'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч на угловой.
2'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Каш Эркан заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Булут Умут мяч отбит вратарем
2'
После дальнего удара, который нанес Тюрюдж Дениз мяч отбит вратарем
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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