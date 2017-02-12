  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 19946
Галатасарай
1:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
29' Гол
Мабьяла Ларрис
0:2
45' Гол
Гюлен Левент
51' Желтая карточка
Ротман Райко
68' Желтая карточка
Каш Эркан
1:2
89' Гол
Дердийок Эрен
90' Желтая карточка
Варела Силвештре
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 19946 болельщиков
94'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
94'
Дердийок Эрен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
94'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
94'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.

Офсайд
93'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор в офсайде
93'
Кайя Семих пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай делает навес
Желтая карточка
93'
Варела Силвештре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Брума Арминду из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Тюрюдж Дениз.
Фол, нарушение
91'
Дердийок Эрен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мабьяла Ларрис.
91'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
90'
Гюмюш Синан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Брума Арминду сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дердийок Эрен из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
89'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный навес.
Фол, нарушение
88'
Веллитон Соарес коснулся мяча рукой.
88'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Кайя Семих из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Вурал Гюрай попадает в перекладину. Какой шанс!
86'
Варела Силвештре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор подал угловой слева.
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Де Йонг Найджел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор делает подножку. Де Йонг Найджел заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Варела Силвештре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Линнес Мартин.
84'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Мабьяла Ларрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Аамада Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кайя Семих из команды Галатасарай делает навес
82'
Удар от ворот произведет Галатасарай
82'
Ротман Райко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
81'
Подольски Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
80'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор в офсайде
Фол, нарушение
80'
Мабьяла Ларрис блокирует соперника. Муслера Фернандо заработал своей команде штрафной.
Угловой
79'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
79'
Линнес Мартин выбил мяч на угловой.
79'
Тактическая замена. Булут Умут уходит с поля и его заменяет Веллитон Соарес
78'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
77'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
77'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
76'
Аамада Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
76'
Сов Самба из команды Кайсериспор делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
75'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
75'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
74'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Де Йонг Найджел выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
73'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гюлен Левент выбил мяч подальше от ворот.
70'
Удар от ворот произведет Галатасарай
70'
Варела Силвештре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Варела Силвештре на финте ушёл от оппонента.
69'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай делает навес
Желтая карточка
68'
Каш Эркан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает подножку. Гюмюш Синан заработал фол.
67'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
67'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
67'
Жозуэ Филипе выбил мяч на угловой.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
67'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Сарыоглу Сабри уходит с поля и его заменяет Жозуэ Филипе
Фол, нарушение
66'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Сов Самба заработал фол.
66'
Кайя Семих сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
64'
Тактическая замена. Лаваль Рахим уходит с поля и его заменяет Сов Самба
Офсайд
64'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
Фол, нарушение
64'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай. Это Вурал Гюрай заработал фол.
63'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Балта Хакан из команды Галатасарай делает навес
62'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лаваль Рахим ошибается в защите.
62'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой слева.
61'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает неудачный навес.
59'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
59'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает неудачный навес.
58'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает навес
57'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
57'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кайя Семих выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тюрюдж Дениз нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Каш Эркан из команды Кайсериспор устремляется вперед с мячом.
Офсайд
54'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
Фол, нарушение
54'
Тюрюдж Дениз коснулся мяча рукой.
54'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
53'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой справа.
53'
Чигерчи Толга бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Желтая карточка
51'
Ротман Райко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Ротман Райко из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Брума Арминду.
50'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
50'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
49'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
48'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
48'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Сарыоглу Сабри ошибается в защите.
47'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Ротман Райко из команды Кайсериспор делает подножку. Брума Арминду заработал фол.
46'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
46'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гюлен Левент из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
49'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
49'
Балта Хакан выбил мяч на угловой.
49'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
48'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
47'
Брума Арминду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Подольски Лукас.
47'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор отвел угрозу отличным подкатом
46'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Муслера Фернандо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Булут Умут мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
44'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает отличный навес.
44'
Кайя Семих из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
44'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
43'
Каш Эркан возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Каш Эркан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Каш Эркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Булут Умут из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Кайя Семих.
41'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
39'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай делает неудачный навес.
38'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
38'
Ротман Райко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Брума Арминду.
37'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
36'
Ротман Райко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
35'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай делает навес
34'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Брума Арминду из команды Галатасарай подал угловой слева.
34'
Родригес Гарри II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
34'
Брума Арминду из команды Галатасарай подал угловой слева.
33'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гюлен Левент сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Асланташ Хакан выбил мяч подальше от ворот.
32'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
32'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Де Йонг Найджел атакует сзади соперника. Лаваль Рахим пострадал.
30'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мабьяла Ларрис из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
29'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
29'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
27'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Лаваль Рахим.
27'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
26'
Подольски Лукас из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
25'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор. Это Брума Арминду заработал фол.
24'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
23'
Ротман Райко коснулся мяча рукой.
23'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
23'
Балта Хакан из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
23'
Асланташ Хакан из команды Кайсериспор делает навес
23'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
22'
Де Йонг Найджел блокирует соперника. Лаваль Рахим заработал своей команде штрафной.
22'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
22'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
21'
Аамада Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Подольски Лукас из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Каш Эркан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Озтекин Ясин.
20'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и заменен. Гюлен Левент выходит на поле.
18'
Подольски Лукас из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сарыоглу Сабри выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Сарыоглу Сабри заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Галатасарай
13'
Лаваль Рахим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
13'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Варела Силвештре.
12'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
12'
Родригес Гарри II имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Подольски Лукас это был.
Фол, нарушение
11'
Каш Эркан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Озтекин Ясин.
11'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Озтекин Ясин отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
10'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
Травма, повреждение
9'
Кана-Бийик Жан-Армель возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Мабьяла Ларрис из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Балта Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
6'
Варела Силвештре выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Ротман Райко совершает грубый фол. Подольски Лукас был жертвой
5'
Де Йонг Найджел из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
4'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
4'
Лаваль Рахим коснулся мяча рукой.
3'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
3'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Мабьяла Ларрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
3'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай подал угловой слева.
2'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
2'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Каш Эркан заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Булут Умут мяч отбит вратарем
2'
После дальнего удара, который нанес Тюрюдж Дениз мяч отбит вратарем
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация