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Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
4:0
Конец матча
1:0
10' ГолTiti I
2:0
13' ГолБюйюк Адем
21' Желтая карточкаSamuel Emem Eduok
22' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
3:0
82' ГолSamuel Emem Eduok
83' Желтая карточкаАльпарслан Эрдем
4:0
87' ГолКаштру Андре
|
10'
1:0
13'
2:0
22'
82'
3:0
83'
87'
4:0
Состав команд
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 6 Садику Лорет Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 90 Попов Страхил Полузащитник
- 9 Койта Бенгали-Фоде Нападающий
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- 4 Titi I
- 13 Samuel Emem Eduok
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 3 Божиков Васил Защитник
- 2 Отигба Кеннет Защитник
- 7 Шала Херолинд Полузащитник
- 17 Шахин Тургут Полузащитник
- 66 Ahmed Ildiz
- 20 Cristian Guanca
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 11 Альбайрак Эрен Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 19 Пектемек Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 33 Учар Угур Защитник
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 10 Мадурейра Дока Полузащитник
- 77 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 9 Батдал Мехмет Нападающий
- 15 Аттама Джозеф
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Касымпаша (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 04.12.2016 Касымпаша 1:2 Галатасарай С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
- 19.09.2016 Касымпаша 1:5 Фенербахче С
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша С
- 27.08.2016 Касымпаша 1:1 Аданаспор С
- 20.08.2016 Трабзонспор 2:0 Касымпаша С
- 04.08.2016 Кайсериспор 1:0 Касымпаша ТМК
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 04.11.2016 Галатасарай 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Османлыспор С
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша С
- 28.08.2016 Бурсаспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.08.2016 Шахтёр Дн 2:0 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 21.08.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Фенербахче С
Последние игры между собой
Касымпаша: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Истанбул Башакшехир: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша Суперлига
- 25.01.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Касымпаша Суперлига
- 21.08.2015 Касымпаша 1:0 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 31.01.2015 Касымпаша 0:1 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 30.08.2014 Истанбул Башакшехир 1:1 Касымпаша Суперлига
- 18.05.2013 Истанбул Башакшехир 1:2 Касымпаша Суперлига
- 22.12.2012 Касымпаша 0:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|12
|6
|2
|37 - 16
|42
|3.
|Галатасарай
|19
|12
|3
|4
|38 - 18
|39
|4.
|Фенербахче
|20
|10
|6
|4
|39 - 19
|36
|5.
|Антальяспор
|19
|9
|4
|6
|23 - 22
|31
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Бурсаспор
|20
|8
|4
|8
|22 - 22
|28
|8.
|Коньяспор
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|9.
|Карабюкспор
|20
|8
|3
|9
|24 - 28
|27
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Касымпаша
|20
|7
|3
|10
|25 - 28
|24
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|20
|6
|6
|8
|12 - 24
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|14.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|15.
|Ризеспор
|20
|5
|4
|11
|20 - 32
|19
|16.
|Аданаспор
|19
|4
|5
|10
|18 - 26
|17
|17.
|Кайсериспор
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|18.
|Газиантепспор
|18
|3
|2
|13
|15 - 34
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Каштру Андре уходит, и Ahmed Ildiz заменяет его
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
83'
Альпарслан Эрдем получает желтую карточку.
83'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Шала Херолинд заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Emem Eduok.
79'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Мадурейра Дока заменяет его
65'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Батдал Мехмет заменяет его
63'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Шахин Тургут заменяет его
46'
Буюкшехир производит замену. Альбайрак Эрен уходит, и Альпарслан Эрдем заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Юндер Дженгиз получает желтую карточку.
21'
Samuel Emem Eduok получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бюйюк Адем.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тити.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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