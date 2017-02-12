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Стадион:
Касымпаша
4:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
10' Гол
Titi I
2:0
13' Гол
Бюйюк Адем
21' Желтая карточка
Samuel Emem Eduok
22' Желтая карточка
Юндер Дженгиз
3:0
82' Гол
Samuel Emem Eduok
83' Желтая карточка
Альпарслан Эрдем
4:0
87' Гол
Каштру Андре
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Каштру Андре уходит, и Ahmed Ildiz заменяет его
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
Желтая карточка
83'
Альпарслан Эрдем получает желтую карточку.
83'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Шала Херолинд заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Emem Eduok.

79'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Мадурейра Дока заменяет его
65'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Батдал Мехмет заменяет его
63'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Шахин Тургут заменяет его
46'
Буюкшехир производит замену. Альбайрак Эрен уходит, и Альпарслан Эрдем заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
22'
Юндер Дженгиз получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Samuel Emem Eduok получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бюйюк Адем.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тити.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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